Policjanci coraz rzadziej odchodzą ze służby. Z polską policją nie jest tak źle? Fot. Shutterstock

Coraz mniej funkcjonariuszy rezygnuje ze służby. Po potężnej fali rezygnacji z przełomu 2023/2024 Polska Policja wstaje niczym feniks z popiołów. Dane z roku 2025 są nieporównywalnie lepsze niż te z 2024.

Polska Policja podzieliła się rekordowymi danymi za rok 2025. Mamy do czynienia z imponującym wzrostem obłożenia wakatów. Chętnych do pracy w policji jest więcej, a co ważniejsze, niechętnych jest znacznie mniej.

Po paru latach kryzysu, kiedy ze służby potrafiło odejść niemalże 10 tysięcy funkcjonariuszy rocznie, w szeregach Polskiej Policji nareszcie nadeszła odwilż. Najnowsze dane są imponujące – w 2026 ze służby odeszło zaledwie 1607 policjantów. To trzykrotny spadek w porównaniu do roku 2024. Jednocześnie odnotowany został wzrost zatrudnienia. W 2025 roku do służby przyjęto 8509 nowych funkcjonariuszy. W 2024 roku liczba ta wynosiła 6411.

Wzrost zatrudnienia i spadek rezygnacji ze służby przekłada się na spadek liczby wakatów. Chętni spróbowania swoich sił w niebieskim mundurze powinni się śpieszyć. Dostępność wakatów w 2024 roku wynosiła około 15 proc.. W 2026 roku ta liczba spadła do zaledwie 8,7 proc..

Aktualna sytuacja jest rezultatem m.in. licznych zmian i reform, które zostały wprowadzone w reakcji na gwałtowny wzrost rezygnacji, z którymi policja zmaga się od 2023 roku. W tym momencie Polska Policja zatrudnia aż 102 288 policjantów.

Policja w ostatnich latach uprościła procedury rekrutacyjne

Polacy coraz częściej rozważają karierę w służbach. W 2025 roku liczba podań o przyjęcie do służby w policji wyniosła rekordowe 30 tysięcy. Na sukces ten wpływa stabilność zatrudnienia, wcześniejsza emerytura i dodatki stażowe.

Policja w ostatnich latach uprościła procedury rekrutacyjne i zdecydowała się na podwyżki płac oraz wdrożenie nowych świadczeń. Funkcjonariusze, od 1 lipca 2025 mogą liczyć na świadczenie mieszkaniowe, które uprawnia do zwolnionej z podatku wypłaty od 900 do 1800 złotych miesięcznie w zależności od miejsca zamieszkania.

Co więcej, Polska Policja robi wszystko, by trafić do szerokiego grona kandydatów. Chętni mają do dyspozycji dedykowany portal praca.policja.pl. Duża część procesu rekrutacyjnego odbywa się online, w tym za pośrednictwem aplikacji "WSTĄP DO POLICJI".

