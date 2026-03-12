Wojciech Smarzowski na planie "Domu dobrego"
Wojciech Smarzowski kręci dwa filmy o dawnych Słowianach. O czym będą "Swadźba" i "Chrzest"? Fot. materiał prasowy

Wojciech Smarzowski, którego "Dom dobry" właśnie sięgnął po 5 Orłów (polskich Oscarów), nie zamierza robić sobie przerwy. O jego projekcie poświęconym Słowianom słyszymy od dłuższego czasu. Współtwórca scenariusza Wojciech Rzehak w wywiadzie z "Gazetą Wyborczą" podał przybliżoną datę premiery i szczegóły dotyczące fabuły aż dwóch filmów o początkach Polski.

Reklama.
Jak działa nowa, naszpikowana czipami generacja LEGO? KUP Śmigacz Luke’a Skywalkera!
REKLAMA

Dwuczęściowy projekt noszący robocze tytuły "Swadźba" i "Chrzest" przedstawi historię Słowian w czasach rządów Mieszka I, pierwszego władcy Polan, którego uważa się za twórcę polskiej państwowości. W 965 roku książę poślubił czeską księżniczkę Dobrawę Przemyślidkę, a rok później przyjął chrzest, który zapoczątkował chrystianizację Polski. Właśnie to wydarzenie ma uchwycić w swojej kamerze Wojciech Smarzowski.

W wywiadzie z "Gazetą Wyborczą" Wojciech Rzehak wyjaśnił, że z początku rozważano pomysł, by z projektu o Słowianach uczynić albo serial, albo trylogią. Ostatecznie postawiono na dwa filmy, które mają być puszczane w kinach jeden po drugim, z uwzględnieniem krótkiej przerwy między seansami.

"Swadźba" i "Chrzest". O czym będą filmy Wojciecha Smarzowskiego?

Na ekranie zobaczymy trzecie "Wesele" z Wojciechem Smarzowskim w roli wodzireja (tytuł pierwszej części projektu to przecież nazwa staropolskiej ceremonii zaślubin), które zwieńczy obrzęd pogrzebowy, tzw. tryzna. – Akcja zacznie się w granicach lat 963-964, bo wtedy Mieszko pierwsze dwie bitwy przegrał – ujawnił rozmówca "Wyborczej", podkreślając, że wizja twórców "Swadźby" i "Chrztu" zakłada historię od zera do bohatera – od porażki po zwycięstwo. Na ślubnym kobiercu stanie bohater imieniem Wojbor.

Rzehak tłumaczył, że projekt składa się z trzech warstw. Pierwsza z nich dotyczy wątków "awanturniczych", druga płaszczyzny historycznej (m.in. konfliktu zbrojnego z Wichmanem), a trzecia skupi się na słowiańskich wierzeniach i obyczajach. Wszystko to pod czujnym okiem ekspertów od Słowian.

Scenarzysta zaznaczył, że pragnie "dowartościować słowiańską mitologię, którą nam zabrano". Widzowie powinni spodziewać się zatem nie tylko Nocy Kupały i Szczodrych Godów. Rzehak pokusił się nawet o porównanie do "Chłopów" Władysława Reymonta, w których kluczową rolę odgrywały pory roku.

Zobacz także

logo
"Piekło kobiet" to serial ważny, ale "Dom dobry" to nie jest. Bywa aż kuriozalny
logo
Adam Małysz doczeka się filmu o sobie. Samą obsadą przyciągnie tłumy do kin
logo
Nowy film Komasy jest dziwniejszy, niż myślicie. Na ekranie gwiazdor "Dojrzewania"
logo
Andrzej Chyra jako Jan Paweł II. "Santo Subito" zapowiada się intrygująco

"Swadźba" i "Chrzest" zostaną wykonane z wielkim rozmachem, ale w zgodzie z dawną sztuką filmową. Twórcy chcą zastąpić technologię 3D efektami praktycznymi – "spora część dekoracji powstanie od zera", a ich projekt ma być wierny odkryciom archeologicznym z zamierzchłych czasów. Od 2016 roku rolę konsultanta pełni Igor Górewicz, politolog, rekonstruktor i popularyzator kultury dawnych Słowian, który pracował m.in. przy teledyskach zespołu Percival Schuttenbach.

Możliwe, że na produkcję "Śwadźby" i "Chrztu" zostanie przeznaczona ogromna kwota. Jak czytamy na portalu RMF FM, firma producencka Lucky Bob Sp. z o.o. miała złożyć również wniosek o 15 mln zł dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Czyżby Smarzowski szedł w ślady Christophera Nolana i jego "Odysei" (ale w granicach polskiego rozsądku)? Czas pokaże. Premiera filmów odbędzie się najwcześniej w 2028 roku.