Wojciech Smarzowski kręci dwa filmy o dawnych Słowianach. O czym będą "Swadźba" i "Chrzest"? Fot. materiał prasowy

Wojciech Smarzowski, którego "Dom dobry" właśnie sięgnął po 5 Orłów (polskich Oscarów), nie zamierza robić sobie przerwy. O jego projekcie poświęconym Słowianom słyszymy od dłuższego czasu. Współtwórca scenariusza Wojciech Rzehak w wywiadzie z "Gazetą Wyborczą" podał przybliżoną datę premiery i szczegóły dotyczące fabuły aż dwóch filmów o początkach Polski.

Dwuczęściowy projekt noszący robocze tytuły "Swadźba" i "Chrzest" przedstawi historię Słowian w czasach rządów Mieszka I, pierwszego władcy Polan, którego uważa się za twórcę polskiej państwowości. W 965 roku książę poślubił czeską księżniczkę Dobrawę Przemyślidkę, a rok później przyjął chrzest, który zapoczątkował chrystianizację Polski. Właśnie to wydarzenie ma uchwycić w swojej kamerze Wojciech Smarzowski.

W wywiadzie z "Gazetą Wyborczą" Wojciech Rzehak wyjaśnił, że z początku rozważano pomysł, by z projektu o Słowianach uczynić albo serial, albo trylogią. Ostatecznie postawiono na dwa filmy, które mają być puszczane w kinach jeden po drugim, z uwzględnieniem krótkiej przerwy między seansami.

"Swadźba" i "Chrzest". O czym będą filmy Wojciecha Smarzowskiego?

Na ekranie zobaczymy trzecie "Wesele" z Wojciechem Smarzowskim w roli wodzireja (tytuł pierwszej części projektu to przecież nazwa staropolskiej ceremonii zaślubin), które zwieńczy obrzęd pogrzebowy, tzw. tryzna. – Akcja zacznie się w granicach lat 963-964, bo wtedy Mieszko pierwsze dwie bitwy przegrał – ujawnił rozmówca "Wyborczej", podkreślając, że wizja twórców "Swadźby" i "Chrztu" zakłada historię od zera do bohatera – od porażki po zwycięstwo. Na ślubnym kobiercu stanie bohater imieniem Wojbor.

Rzehak tłumaczył, że projekt składa się z trzech warstw. Pierwsza z nich dotyczy wątków "awanturniczych", druga płaszczyzny historycznej (m.in. konfliktu zbrojnego z Wichmanem), a trzecia skupi się na słowiańskich wierzeniach i obyczajach. Wszystko to pod czujnym okiem ekspertów od Słowian.

Scenarzysta zaznaczył, że pragnie "dowartościować słowiańską mitologię, którą nam zabrano". Widzowie powinni spodziewać się zatem nie tylko Nocy Kupały i Szczodrych Godów. Rzehak pokusił się nawet o porównanie do "Chłopów" Władysława Reymonta, w których kluczową rolę odgrywały pory roku.

"Swadźba" i "Chrzest" zostaną wykonane z wielkim rozmachem, ale w zgodzie z dawną sztuką filmową. Twórcy chcą zastąpić technologię 3D efektami praktycznymi – "spora część dekoracji powstanie od zera", a ich projekt ma być wierny odkryciom archeologicznym z zamierzchłych czasów. Od 2016 roku rolę konsultanta pełni Igor Górewicz, politolog, rekonstruktor i popularyzator kultury dawnych Słowian, który pracował m.in. przy teledyskach zespołu Percival Schuttenbach.