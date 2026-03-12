Jak często powinniśmy się myć? Wszystko zależy od wieku Fot. michaelheim / Shutterstock

Każdy rodzic i dziadek uważa, że wie lepiej. Czasem jednak wieloletnie nawyki i przekonania mogą prowadzić do sporych problemów. Dotyczy to tak elementarnej czynności jak mycie się. Dermatolodzy podają konkretne zasady, które warto wcielić w życie po 60-stce.

Każdy z nas zna powiedzenie, że "częste mycie skraca życie". Ile to jednak znaczy "często"? To pojęcie dość względne. Jedni myją się dwa razy dziennie, drudzy co drugi dzień, reszta dwa razy w tygodniu. Prawda leży jak zwykle gdzieś pośrodku.

Mycie się po 60. roku życia wymaga nowych nawyków

Amerykańska Akademia Dermatologii (AAD) zwraca uwagę na zmieniające się potrzeby organizmu. Specjaliści w obszernym artykule napisali, że pielęgnacja skóry po 60. roku życia wymaga nowego podejścia.

Z upływem lat nasza skóra staje się znacznie cieńsza i o wiele szybciej się wysusza. "Jeśli twoja skóra wydaje się sucha i podrażniona, odpowiednia pielęgnacja pomoże ci poczuć się bardziej komfortowo" – przypominają specjaliści z AAD.

Aby skutecznie zadbać o formę na emeryturze i zminimalizować swędzenie, warto wdrożyć kilka niezwykle prostych zasad:

Myj się krótko i nie rób tego codziennie. Prysznic lub kąpiel powinna trwać 5-10 minut . Używaj wyłącznie ciepłej, ale nigdy gorącej wody , ponieważ wysokie temperatury niszczą naturalną barierę ochronną. Postaw na łagodne, całkowicie bezzapachowe kosmetyki myjące, które skutecznie nawilżają i koją ewentualne stany zapalne. Zrezygnuj z szorstkich gąbek i szczotek na rzecz bardzo miękkich materiałów, aby przypadkowo nie uszkodzić wrażliwego naskórka. Unikaj modnych olejków do kąpieli , które czynią powierzchnię wanny śliską, co zwiększa ryzyko groźnego upadku. Nakładaj sprawdzony krem nawilżający w ciągu trzech minut od wyjścia z wody, gdy ciało jest jeszcze delikatnie wilgotne.

Ile razy w tygodniu powinien myć się senior?

Eksperci AAD radzą, by zasady higieny dla seniorów opierały się na bardzo krótkich wizytach w łazience, trwających 5-10 minut. Podają, że nie powinni tego robić codziennie. Nie wskazali jednak w tym przypadku konkretnej liczby.

Odpowiedzi na pytani dostarcza dr Elizabeth Gordon Spratt w artykule opublikowanym przez portal University Hospitals. Dla większości dorosłych zaleca branie prysznica najwyżej raz dziennie (maksymalnie dwa).

"W przypadku seniorów uważa, że jeden prysznic co 2-3 dni w zupełności wystarczy, ponieważ ich skóra z reguły jest bardziej sucha, a częste mycie może ten stan dodatkowo pogorszyć" – czytamy w artykule.

Zbyt częsty kontakt z bieżącą wodą wymywa te dobre bakterie, otwierając tym samym drogę do rozwoju np. infekcji. Lekarka radzi przy okazji, by mydła używać głównie w miejscach newralgicznych, takich jak pachy i pachwiny, a całą resztę ciała spłukiwać wyłącznie samą wodą.