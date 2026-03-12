Kard. Konrad Krajewski
Kard. Konrad Krajewski nowym arcybiskupem Łodzi. Taką decyzję podjął papież Leon XIV Fot. Zrzut ekranu / YouTube / Archidiecezja Łódzka

Przez lata obserwowali go z bezpiecznego dystansu. Kardynał Konrad Krajewski był dla polskiego episkopatu postacią barwną, ale "egzotyczną" – rzymskim kurialistą, który zamiast pisać listy pasterskie, wolał spotykać się z bezdomnymi czy zrywać plomby z liczników prądu. Teraz 62-letni "papieski Robin Hood" wraca do domu – jako metropolita łódzki. Dla KEP to będzie trzęsienie ziemi.

"Leon XIV mianował kard. Konrada Krajewskiego nowym arcybiskupem w Łodzi" – poinformował Watykan w czwartkowe południe. CV polskiego duchownego jest imponujące. Przez wiele lat był członkiem Kurii Rzymskiej i bliskim współpracownikiem kilku papieży. W latach 1998-2013 pracował w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych i był ceremoniarzem papieskim w czasach Jana Pawła II i Benedykta XVI.

W 2013 roku Franciszek mianował go jałmużnikiem papieskim i podniósł do godności arcybiskupa. W 2018 roku otrzymał godność kardynała, a w latach 2022-2026 zarządzał działalnością charytatywną papieża jako prefekt Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia. Gdy w 2005 roku papieżem został Joseph Ratzinger, to kardynał Krajewski jako pierwszy pojawił się z krzyżem na głównym balkonie Bazyliki św. Piotra, rozpoczynając ceremonię "Habemus papam". W 2025 jako kardynał elektor wziął udział w konklawe, które zakończyło się wyborem Leona XIV. Wymieniany był zresztą jako jeden z papabile.

Kard. Konrad Krajewski arcybiskupem Łodzi. Na KEP musiał paść blady strach

Teraz, decyzją Leona XIV z 12 marca 2026, łodzianin kard. Konrad Krajewski wraca do domu jako nowy metropolita łódzki. Dotychczas jego relacja z polskimi hierarchami była raczej niewielka. On był głosem papieża w Rzymie, oni rządcami na własnych włościach. Gdy kardynał łamał schematy 1300 km od kraju, spotykając się z bezdomnymi czy zrywając w maju 2019 plomby z liczników energii elektrycznej w zadłużonej na 300 tys. euro kamienicy w Rzymie, polscy biskupi mogli reagować pobłażliwym uśmiechem i mówić o "watykańskim folklorze".

Dziś ten uśmiech może nieco zastygnąć. Kardynał Krajewski wraca do Polski z najsilniejszymi papierami, jakie można mieć w Kościele. Poza tym Łódź to nie jest jakaś malutka diecezja na peryferiach. To potężny ośrodek miejski, trudny teren duszpasterski, który wymaga odwagi. "Kardynał Konrad Krajewski – Kardynał z Łodzi dla Łodzi" – tak o nominacji papieża z USA dla Polaka pisze dziś na swoich stronach archidiecezja łódzka.

Kardynał ma jeszcze jeden atut: nie wyrósł w strukturach KEP. Nie tylko nie brał udziału, ale nawet nie stał blisko lokalnych układów, wzajemnych uprzejmości i "bezpiecznego milczenia". Jest człowiekiem z zewnątrz.

KEP nie będzie mogła zepchnąć kard. Krajewskiego na margines

Hierarchowie z Konferencji Episkopatu Polski nie będą mogli zepchnąć go na margines. Polski episkopat kocha celebrę, hierarchię i dystans. Kardynał Krajewski kocha… brak dystansu. To duszpasterz, który nie boi się ubrudzić rąk. Jego obecność w KEP wymusi zmianę języka. Liczę na to, że Kardynał Konrad Krajewski będzie żywym wyrzutem sumienia dla tych wszystkich, którzy Kościół pomylili z korporacją i maszynką do zarabiania pieniędzy.

Dla archidiecezji łódzkiej to także kontynuacja ścieżki, którą wytyczył kard. Grzegorz Ryś, zanim został metropolitą krakowskim. A dla Polski sygnał, że Watykan naprawdę traci cierpliwość do opieszałości struktur rodzimego Kościoła.

Kardynał Krajewski w KEP będzie niczym niechciany gość na eleganckim przyjęciu – taki, który zapyta, dlaczego w kuchni jest tyle jedzenia, skoro pod oknem stoją głodni. Jedno jest pewne: w polskim episkopacie kończy się czas drzemki pod parasolem "tradycji".