Jessie Buckley wygrała pierwszego Oscara w swojej karierze. Za wspaniałą rolę w "Hamnecie" Fot. materiał prasowy

Jessie Buckley wygrała Oscara za rolę Agnes w dramacie "Hamnet" Chloé Zhao inspirowanym życiem Williama Szekspira i jego żony Agnes. Aktorka pokonała w wyścigu o prestiżową statuetkę m.in. Renate Reinsve, Rose Byrne i Emmę Stone.

"Hamnet" przyniósł Jessie Buckley pierwszego Oscara w jej karierze, która rozpoczęła się w 2008 roku od występu w talent show "I'd Do Anything" i na deskach West Endu (londyńskiego Broadwayu"). Irlandzka gwiazda ukończyła renomowaną Royal Academy of Dramatic Art, brytyjską uczelnię, która bardzo ceni sobie tzw. "szekspirowską szkołę aktorstwa". Takie wykształcenie bez dwóch zdań okazało się przydatne podczas pracy z kamerą Chloé Zhao ("Nomadland").

W "Hamnecie" Jessie Buckley wcieliła się w postać Agnes Szekspir, o której mówią we wsi, że jest czarownicą z lasu; że opanowała sztukę chiromancji i rozmawia ze zwierzęciem jak z równym sobie. Scenariusz do filmu powstał na podstawie powieści historycznej pióra Maggie O’Farrell, która snuje fikcyjną opowieść o życiu rodzinnym największego dramaturga wszech czasów i traktuje o żałobie.

