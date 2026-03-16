Popularne talent show promuje media społecznościowe wśród dzieci

W hitowym talent show "The Voice Kids" promowane są ostatnio zasięgi młodszych uczestników w mediach społecznościowych. Telewizji Polskiej zarzucono, że robi z lajków na Instagramie powód do dumy i sukcesu. Do sprawy odnieśli się już politycy i zrobiła się afera.

W jednym z najnowszych odcinków programu "The Voice Kids" na ekranach telewizorów w całej Polsce pojawił się profil 11-letniego uczestnika na Instagramie. Problem w tym, że regulamin samej platformy jasno określa: konto można założyć dopiero po ukończeniu 13. roku życia. To jednak nie jedyny taki przypadek.

W programie wystąpiła również 13-letnia uczestniczka, która opowiadała o swoich internetowych osiągnięciach, polegających na nagrywaniu coverów piosenek i wrzucaniu ich do sieci. "Moje filmy mają już 5 milionów wyświetleń i 50 tysięcy polubień" – cieszyła się przed milionami widzów. Choć dziewczynka dodała, że nie do końca zdaje sobie sprawę z ogromu tej skali, produkcja przedstawiła to jako wielkie zwycięstwo. Takie podejście budzi fundamentalne pytanie: czy talent show nie zamienia się w bezlitosny wyścig o atencję, w którym promowane są szkodliwe dla dzieci wartości?

Polityczna interwencja w obronie dzieci

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Monika Rosa, wiceprzewodnicząca klubu KO i szefowa sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży, zapowiedziała oficjalną interwencję w Telewizji Polskiej. Jak mówiła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, jej zdaniem promowanie mediów społecznościowych wśród tak młodych osób jest "niedopuszczalne" i stoi w jawnej sprzeczności z misją nadawcy publicznego.

Rosa podkreślała, że media publiczne powinny otaczać najmłodszych szczególną troską i pokazywać, że internet nie jest bezpiecznym miejscem, zamiast budować jego wyidealizowany obraz. Do krytyki dołączył również Norbert Kaczmarczyk z PiS, co pokazuje, że sprawa bezpieczeństwa dzieci łączy polityków ponad podziałami.

TVP idzie w zaparte i mówi o "autentyczności"

Telewizja Polska nie widzi jednak w swoich działaniach niczego złego. W oficjalnym stanowisku nadawca tłumaczy, że 13-letnia uczestniczka spełnia wymogi wiekowe Instagrama, a w przypadku młodszego chłopaka – profilem zarządza jego ojciec. TVP argumentuje, że aktywność dzieci w sieci poza programem to wyłączna decyzja rodziców, a stacja nie ma zamiaru uprawiać "cenzury".

Według produkcji, pokazywanie kont w social mediach to jedynie oddanie autentyczności młodych ludzi i ich naturalnego środowiska. Nadawca zapewnia również, że na planie stale obecny jest psycholog, a trenerzy rozmawiają z uczestnikami o zachowaniu zdrowej równowagi. Brzmi to jednak dość ironicznie w zestawieniu z faktem, że te same miliony wyświetleń są w programie traktowane jako wyznacznik statusu gwiazdy, co tylko podsyca pragnienie popularności u innych dzieci przed telewizorami.

Cyfrowa pułapka, czyli dlaczego to jest groźne?

Dlaczego ta sprawa budzi aż takie emocje? Udział dzieci w mediach społecznościowych to wystawianie ich na ogromne ryzyko, którego same nie są jeszcze w stanie ocenić. Specjaliści od higieny cyfrowej wskazują na "pułapkę dopaminową" – mechanizm, w którym każde nowe polubienie uzależnia poczucie własnej wartości od cyferek na ekranie. Do tego dochodzi hejt, cyberprzemoc oraz realne zagrożenie ze strony pedofilów stosujących tzw. grooming.