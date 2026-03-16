Reżyserka Chloé Zhao zdecydowanie wyróżniała się na Oscarach 2026.

Na tegorocznej gali Oscarowej zabrakło wielkich modowych wpadek, które przejdą do historycznej topki nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Nie oznacza to jednak, że żadna z gwiazd nie ubrała się co najmniej dziwnie. Które stylizacje zapamiętamy na długo?

Za nami 98. gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jak co roku, miłośnicy kina z całego świata dyskutują nie tylko o docenionych produkcjach, ale również o kreacjach celebrytów.

Oscary 2026. 5 najdziwniejszych stylówek

Wielkie święto kina po raz kolejny dostarczyło wielu emocji i skandali, ale i zaskakujących stylizacji. O których najwięcej mówi się w internecie?

Chloé Zhao

Reżyserka "Hamneta" wystąpiła w czarnej, powłóczystej sukni z szerokimi rękawami, którą uzupełniła mrocznym welonem. "Czy ona wybiera się na pogrzeb Oscarów?" – pytali internauci. Inny z kolei żartowali, że artystka opłakuje anulowanie nowej wersji kultowego serialu "Buffy – postrach wampirów" (ogłoszono to niedługo przed galą).

Jack O'Connell

A skoro przy wampirach jesteśmy... Jack O'Connell ubrał jasny, klasyczny smoking, dodając do niego ciemne okulary. Aktor założył do tego sztuczne zęby wampira, co jest oczywistym nawiązaniem do filmu "Grzesznicy", w którym grał. Dla jednych wyglądają aż zbyt realistycznie, a drudzy są zauroczeni.

Auli'i Cravalho

Filmowa Vaiana zapozowała w tiulowej sukni balowej, ale to niezwykle dziwny gorset z gigantycznymi rozetami całkowicie zdominował jej wygląd. "Sądzę, że lustro dzisiaj nie działało" – napisała jedna z internautek.

Pedro Pascal

Popularny aktor znany m.in. z serialu "The Last of Us" i "Gry o tron" postawił na elegancką i modną w tym roku biel przyozdobioną wielgachnym kwiatem oraz szerokie, czarne spodnie. Gwiazdor zaskoczył fanki i fanów przede wszystkim... brakiem zarostu. Wygląda przez to nieco dziwnie, nieprawdaż?

Laura Lufési

Aktorka z nominowanego do Oscara "Tajnego agenta" zaprezentowała się na czerwonym dywanie w fioletowej sukni ze wstawkami przypominającymi poszarpaną mozaikę z bibuły. Internauci szydzili, że kojarzy im się to z projektem zrobionym na lekcji plastyki, ale jest też sporo osób, którym podobała się ta stylówka.

Kto wygrał Oscary w tym roku?

Najważniejsza statuetka, za najlepszy film, trafiła do twórców produkcji "Jedna bitwa po drugiej". Dzieło, które wyreżyserował Paul Thomas Anderson, zgarnęło łącznie aż sześć nagród, stając się największym tegorocznym wygranym. Wielu ekspertów zakładało wcześniej triumf hitowych "Grzeszników", jednak obraz zyskał finalnie cztery Oscary.

To właśnie za występ w "Grzesznikach" Michael B. Jordan odebrał statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego, a Timothée Chalamet musiał obejść się (znów) smakiem. Wśród wspaniałych kobiet na wielkiej scenie błyszczała z kolei utalentowana Jessie Buckley, doceniona za rewelacyjną, pierwszoplanową rolę w "Hamnecie".

