Kolorem roku 2026 został Cloud Dancer. To odcień bieli kojarzący się z lekko zachmurzonym niebem. Wiosna to idealny moment, aby więc wprowadzić do swoich kreacji modną barwę, który pozwoli odetchnąć od przebodźcowania nowoczesnych stylizacji. Jak łączyć ten kolor z innymi?

Amerykańska firma Pantone (znana m.in. z opracowywania próbników kolorów, czyli "wachlarzy", które z pewnością każdy widział w sklepie z farbami) od lat miesza nie tylko kolorami. Jej coroczne wybory kształtują modę na świecie i zawsze zaskakują laików, ale i ekspertów. Ilu z nas bowiem znało wcześniej taki kolor Cloud Dancer?

Kolor roku 2026. Dlaczego Cloud Dancer?

Barwa oznaczana kodem 11-4201 ma symbolizować ucieczkę od codziennego zgiełku. "Działa jak szept spokoju i ciszy w hałaśliwym świecie" – czytamy w komunikacie Pantone. Eksperci od kolorów zapewniają, że ten odcień pozwala kreatywności oddychać, zachęcając wszystkich do relaksu i refleksji.

Tradycja wybierania koloru roku przez Pantone sięga 2000 roku. Początkowo był to zabieg czysto i tylko marketingowy. Szybko jednak stał się barometrem zmian i nastrojów społecznych. Biel można więc interpretować nie tylko kolor, ale też trend podążania za odpoczynkiem pod chmurką i minimalizmem.

Cloud Dancer w modzie. 5 sprawdzonych outfitów

Można powiedzieć, że to nic odkrywczego, bo przecież to wciąż "tylko" odcień bieli. Nie tak łatwo jednak, po pierwsze, znaleźć takie ubrania (dominują jednak czarne lub kolorowe), a po drugie, wyglądać oryginalnie mając na sobie tak "oklepany" motyw. Instytut Pantone zaproponował jednak palety kolorów, które można łączyć z Cloud Dancer.

1. Pudrowa subtelność (paleta Powdered Pastels)

Cloud Dancer można łatwo łączyć z innymi neutralnymi i pastelowymi barwami z palety Pantone np. cytrynowy (Lemon Icing), brzoskwiniowy (Peach Dust), jasna mięta (Almost Aqua) czy odcień liliowego storczyka (Orchid Tint). Taki monochromatyczny strój zawsze wygląda luksusowo i wpisuje się w nurt quiet luxury, nawet jeśli kupujesz w popularnych sieciówkach.

2. Strefa komfortu (paleta Comfort Zone)

Pantone zachęca tu do sięgania po kolory organiczne (ciepłe beże, zgaszone brązy, stonowana oliwka), które dają poczucie bezpieczeństwa. Przełóż to na swobodny styl: białą koszulę połącz z beżowymi spodniami lub lnianą narzutką. Akurat te rzeczy z pewnością masz w domu, więc nie trzeba nic kupować.

Fot. Alim Yakubov / Shutterstock

3. Wrzuć na luz (paleta Take a Break)

Twórcy używają w niej apetycznych nazw: Pink Lemonade (różowa lemoniada), Papaya (soczysta pomarańcz) oraz Mango Mojito (ciepły żółty). Wybierz tanie akcesoria, takie jak apaszka czy torebka w kolorze np. papai, które w prosty sposób podkręcą neutralną stylizację.

4. Biurowa atmosfera (paleta Atmospheric)

Instytut opisuje tę paletę jako biel przebijającą przez szare niebo i mgliste błękity. To gotowy przepis na ubiór do pracy. Połącz odcień Cloud Dancer z szarymi spodniami w kant i błękitną marynarką.

5. Urok i blask (paleta Glamour & Gleam)

Pantone zestawia tu biel z czernią, głęboką czerwienią (lipstick red) oraz lśniącym srebrem. Wystarczy do tego biała sukienka, czarna marynarka, czerwona pomadka na ustach i wyrazista, srebrna biżuteria. W sam raz na wieczorne wyjście.

Smart shopping. J ak kupować modne ubrania i nie zbankrutować?

Odświeżenie garderoby nie musi oznaczać wydawania tysięcy złotych. Najlepiej jest celować w w wyprzedaże i strony z modą z drugiej ręki. Biel Cloud Dancer jest na tyle uniwersalna, że bez trudu znajdziesz ją w lumpeksach lub na Vinted.

Trzeba jednak zwracać uwagę na metki. Naturalne materiały sprawiają, że nawet budżetowe ciuchy wyglądają drogo. Bawełna, len czy wiskoza w odcieniu bieli zawsze obronią się same. Sztuczny poliester w tym kolorze szybko straci swój urok i z czasem zżółknie.