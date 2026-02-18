Papież wystosował orędzie na Wielki Post. Jego radę mogą sobie wziąć do serca także niewierzący. Shutterstock.com/Riccardo De Luca - Update

Środa Popielcowa, która w tym roku wypada 18 lutego, rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu przed Wielkanocą. Wiernych obowiązują wtedy ścisłe zasady. W orędziu na ten czas papież Leon XIV wygłosił jednak apel, który powinni wziąć sobie do serca także niewierzący.

Wielkanoc jest świętem ruchomym, związanym z fazami księżyca. Poprzedza ją okres Wielkiego Postu, który w Kościele katolickim trwa 40 dni. Rozpoczyna się on w Środę Popielcową, czyli w 2026 roku 18 lutego. Nadchodzący czas to dla katolików czas pokuty, modlitwy i wyciszenia. W czasie Wielkiego Postu wierni przestrzegają pewnych zasad określonych przez prawo kanoniczne, a swój apel wygłosił w odezwie również papież Leon XIV. Może warto, by posłuchali go również niewierzący.

Orędzie papieża Leona XIV na Wielki Post. Ważny apel do wiernych

Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Wierni skupiają się wtedy na modlitwie, zachowaniu duchowej dyscypliny i pracy nad sobą. W tegorocznym orędziu na Wielki Post pt. "Słuchać i pościć. Wielki Post jako czas nawrócenia" papież Leon XIV zachęcił wiernych do powstrzymywania się od ostrych słów.

– Chciałbym zatem zaprosić was do bardzo konkretnej i często niedocenianej formy wstrzemięźliwości, a mianowicie powstrzymywania się od słów uderzających i raniących naszych bliźnich. Zacznijmy rozbrajać nasz język, rezygnując z ostrych słów, pochopnych osądów, mówienia źle o nieobecnych, którzy nie mogą się bronić, oraz unikając oszczerstw – zaapelował duchowny cytowany przez Vaticannews.com.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego zaproponował katolikom, by w okresie wielkopostnym starali skupić się na życzliwości i słowach, które wypowiadają.

– Zamiast tego starajmy się zważać na słowa i pielęgnować życzliwość oraz szacunek w naszych rodzinach, wśród przyjaciół, w pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych, w mediach w ogóle i we wspólnotach chrześcijańskich.

I choć odsetek Polaków deklarujących się jako wierzący w ostatnich latach widocznie spada, to akurat branie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny jest czymś, co mogą wdrożyć w życie także niewierzący. Nie tylko w czasie Wielkiego Postu.

Zasady Wielkiego Postu

W pierwszy dzień Wielkiego Postu, czyli wspomnianą już Środę Popielcową, wiernych obowiązują rygorystyczne zasady regulowane przez prawo kanoniczne. Zgodnie z nimi parafianie powinni zachować ścisły post ilościowy i jakościowy: jeść tylko trzy posiłki, w tym jeden pełny, oraz nie sięgać po mięso. Te reguły obowiązują jednak tylko w dzień otwierający okres wielkopostny oraz Wielki Piątek. Tymczasem post rozpoczyna się w Środę Popielcową i kończy przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (po nim następuje Triduum Paschalne), czyli w 2026 roku 2 kwietnia.

Wielki Post ma być okresem, podczas którego wierzący praktykują samodyscyplinę, z naciskiem na pokutę. W tym czasie zaleca się dokonanie jednego wyrzeczenia, np. ograniczenie rzeczy zabierającej spokój (mogą to choćby być media społecznościowe), a w zamian wprowadzenie do życia czegoś wartościowego. Ponadto rekomenduje się jałmużnę oraz regularną modlitwę. Duchowni wzywają także do powstrzymania się od zabaw w tym okresie.