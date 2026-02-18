Papież wystosował orędzie na Wielki Post. Jego radę mogą sobie wziąć do serca także niewierzący.
Papież wystosował orędzie na Wielki Post. Jego radę mogą sobie wziąć do serca także niewierzący. Shutterstock.com/Riccardo De Luca - Update

Środa Popielcowa, która w tym roku wypada 18 lutego, rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu przed Wielkanocą. Wiernych obowiązują wtedy ścisłe zasady. W orędziu na ten czas papież Leon XIV wygłosił jednak apel, który powinni wziąć sobie do serca także niewierzący.

Wielkanoc jest świętem ruchomym, związanym z fazami księżyca. Poprzedza ją okres Wielkiego Postu, który w Kościele katolickim trwa 40 dni. Rozpoczyna się on w Środę Popielcową, czyli w 2026 roku 18 lutego. Nadchodzący czas to dla katolików czas pokuty, modlitwy i wyciszenia. W czasie Wielkiego Postu wierni przestrzegają pewnych zasad określonych przez prawo kanoniczne, a swój apel wygłosił w odezwie również papież Leon XIV. Może warto, by posłuchali go również niewierzący.

Orędzie papieża Leona XIV na Wielki Post. Ważny apel do wiernych

Wielki Post jest jednym z najważniejszych okresów w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Wierni skupiają się wtedy na modlitwie, zachowaniu duchowej dyscypliny i pracy nad sobą. W tegorocznym orędziu na Wielki Post pt. "Słuchać i pościć. Wielki Post jako czas nawrócenia" papież Leon XIV zachęcił wiernych do powstrzymywania się od ostrych słów.

– Chciałbym zatem zaprosić was do bardzo konkretnej i często niedocenianej formy wstrzemięźliwości, a mianowicie powstrzymywania się od słów uderzających i raniących naszych bliźnich. Zacznijmy rozbrajać nasz język, rezygnując z ostrych słów, pochopnych osądów, mówienia źle o nieobecnych, którzy nie mogą się bronić, oraz unikając oszczerstw – zaapelował duchowny cytowany przez Vaticannews.com.

Zwierzchnik Kościoła katolickiego zaproponował katolikom, by w okresie wielkopostnym starali skupić się na życzliwości i słowach, które wypowiadają.

– Zamiast tego starajmy się zważać na słowa i pielęgnować życzliwość oraz szacunek w naszych rodzinach, wśród przyjaciół, w pracy, w mediach społecznościowych, w debatach politycznych, w mediach w ogóle i we wspólnotach chrześcijańskich.

I choć odsetek Polaków deklarujących się jako wierzący w ostatnich latach widocznie spada, to akurat branie odpowiedzialności za swoje słowa i czyny jest czymś, co mogą wdrożyć w życie także niewierzący. Nie tylko w czasie Wielkiego Postu.

Zasady Wielkiego Postu

W pierwszy dzień Wielkiego Postu, czyli wspomnianą już Środę Popielcową, wiernych obowiązują rygorystyczne zasady regulowane przez prawo kanoniczne. Zgodnie z nimi parafianie powinni zachować ścisły post ilościowy i jakościowy: jeść tylko trzy posiłki, w tym jeden pełny, oraz nie sięgać po mięso. Te reguły obowiązują jednak tylko w dzień otwierający okres wielkopostny oraz Wielki Piątek. Tymczasem post rozpoczyna się w Środę Popielcową i kończy przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek (po nim następuje Triduum Paschalne), czyli w 2026 roku 2 kwietnia.

Wielki Post ma być okresem, podczas którego wierzący praktykują samodyscyplinę, z naciskiem na pokutę. W tym czasie zaleca się dokonanie jednego wyrzeczenia, np. ograniczenie rzeczy zabierającej spokój (mogą to choćby być media społecznościowe), a w zamian wprowadzenie do życia czegoś wartościowego. Ponadto rekomenduje się jałmużnę oraz regularną modlitwę. Duchowni wzywają także do powstrzymania się od zabaw w tym okresie.

Dodatkowo w Kościele katolickim w Polsce obowiązuje nakaz wstrzemięźliwości od spożycia mięsa (z wyjątkiem ryb) w każdy piątek roku, również w czasie Wielkiego Postu. Powinni go przestrzegać katolicy od 14. roku życia.