Polacy wyjeżdżają na Wielkanoc. Liczba rezerwacji rośnie błyskawicznie Fot. wjarek/Shutterstock

Wielkanoc już 5 kwietnia i wiele wskazuje na to, że Polacy coraz mniej chętnie będą spędzać ją w kraju. Błyskawicznie rośnie liczba sprzedanych wyjazdów. Turyści wykorzystują przedłużony weekend, aby cieszyć się słońcem na południu Europy, ale nie tylko.

REKLAMA

Wielkanoc w Polsce jest dość nudna. Obchody ograniczają się do nabożeństw wewnątrz kościołów, a i tradycja uczestnictwa w tych wydarzeniach zamiera. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób, zamiast świętować w gronie szerokiej rodziny, woli wyjechać do ciepłego i słonecznego miejsca. Skala takich wyjazdów z każdym rokiem jest coraz większa.

90 proc. więcej rezerwacji wyjazdów na Wielkanoc

Trend związany z wielkanocnymi wyjazdami zauważyło internetowe biuro podróży eSky.pl. Z ich analiz wynika, że rok do roku liczba rezerwacji wzrosła aż o 90 proc. Eksperci podkreślają, że nasi turyści wyjeżdżają na początku wiosny nie tylko z powodu poszukiwań słońca i ciepła, a także chęci uniknięcia tłumów.

REKLAMA

– Wielkanocne podróże pokazują, że zmienia się sposób, w jaki Polacy myślą o świętach. Coraz częściej są one okazją nie tylko do odpoczynku, ale też do przeżywania wyjątkowych doświadczeń i poznawania lokalnych tradycji. To połączenie klasycznych wartości – rodzinnej atmosfery i świątecznego czasu – z nowoczesnym stylem podróżowania, w którym ważne są emocje, autentyczność i odkrywanie świata – wyjaśnia Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w wyszukiwarce lotów eSky.pl.

Gdzie na warto pojechać na Wielkanoc w poszukiwaniu wyjątkowych tradycji? Na pewno na Maltę, gdzie w Niedzielę Wielkanocną organizowane są biegane procesje. Hiszpania i m.in. Malaga słyną z procesji, podczas których wąskimi ulicami miast ciągnięte są ogromne platformy, na których znajdują się święte figury. Korfu to natomiast wielkanocna tradycja rozbijania wazonów poprzez wyrzucenie ich przez okno. Pamiętajcie o tym, jeśli chcecie mieć szczęście.

REKLAMA

Wyjazd na Wielkanoc nie musi kosztować majątku. Tanie bilety nadal dostępne

Skyscanner, popularna wyszukiwarka tanich lotów sprawdziła, ile na niespełna miesiąc przed Wielkanocą kosztują bilety lotnicze. Okazuje się, że nawet szukając na ostatnią chwilę, można znaleźć przystępne cenowo oferty. Np. lot w dwie strony do Mediolanu jest dostępny za 250 zł. Do Dubrownika dostaniecie się za 570 zł, a za 443 zł można kupić bilety do Bazylei.