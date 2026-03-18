Strajk na jednym z największych lotnisk w Europie. Ponad 400 lotów odwołanych Fot. Desintegrator/Shutterstock

Lotnictwo od początku 2026 roku przeżywa trudny czas. Najpierw lotniska paraliżowała zima, później doszło do zaognienia konfliktu na Bliskim Wschodzie i odwołania tysięcy lotów. Teraz problemem są strajki. 18 marca wszystkie loty z ich powodu musiało anulować jedno z największych lotnisk w Europie.

Na europejskich lotniskach dzieje się tyle, że trudno nadążyć. Przed tygodniem nie dało się latać do Belgii z powodu strajku generalnego. Równocześnie do odwołania lotów doprowadziły protesty pilotów Lufthansy. Tym razem o paraliż na europejskim niebie zadbali Niemcy. Strajk na lotnisku w Berlinie uziemił ok. 57 tys. pasażerów.

Lotnisko w Berlinie odwołało wszystkie loty. Na liście jest Polska

18 marca na lotnisku w Berlinie odbywa się strajk pracowników obsługi naziemnej, a także straży pożarnej. Z tego powodu władze portu nie były w stanie zagwarantować bezpieczeństwa startów i lądowań, stąd konieczność odwołania wszystkich zaplanowanych na dziś lotów.

Lotnisko Berlin Brandenburg jest jednym z największych portów przesiadkowych. To stamtąd latamy m.in. do Turcji czy Stanów Zjednoczonych. Dlatego dziennie jest tam obsługiwanych ok. 450 lotów. Ich anulowanie oznacza uziemienie dla ok. 57 tys. pasażerów, którzy będą musieli odwołać swoje wyjazdy lub zmienić termin wylotu, co przy takiej skale może nie być łatwe.

Do i z Berlina latają także polscy turyści, którzy muszą przygotować się na duże utrudnienia. Od wtorku było wiadomo, że nie polecą tam pasażerowie PLL LOT. Na środę nasz narodowy przewoźnik miał zaplanowane dwa loty na trasie Warszawa-Berlin i oba zostały anulowane.

Pracownicy w Berlinie chcą podwyżek i dodatkowego dnia wolnego

Środowy strajk jest tylko strajkiem ostrzegawczym. Został ogłoszony po tym, jak negocjacje płacowe z lotniskiem zakończyły się niepowodzeniem. Związek zawodowy Ver.di, który jest organizatorem protestu, walczy o podwyżki wynoszące 6 proc. dla załóg działających w porcie, a także dodatkowy dzień wolny od pracy dla swoich członków. Władze lotniska zaproponowały natomiast 1-procentowe podwyżki.