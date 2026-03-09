Dwa europejskie lotniska wstrzymają pracę 12 marca. Z Polski lata tam m.in. Ryanair i Wizz Air Fot. Vytautas Kielaitis/Shutterstock

Sytuacja w lotnictwie stała się bardzo napięta przez konflikt na Bliskim Wschodzie. Jednak ogromne utrudnienia, do których dojdzie w czwartek 12 marca, nie będą miały żadnego związku z tamtym regionem. Niestety, odwołania lotów dotkną także polskich turystów.

Pod koniec marca oficjalnie wejdzie w życie wiosenno-letnia siatka połączeń. Dla polskich turystów oznacza to wiele nowych i gorących kierunków idealnych na wakacje. Niestety na moment przed tą zmianą czeka nas seria odwołanych lotów. Podróżnych już teraz ostrzega polska ambasada.

Polska ambasada ostrzega. 12 marca odwołają wszystkie loty w Belgii

Polska ambasada w Belgii wydała pilne ostrzeżenie dla turystów. Z powodu strajku generalnego zapowiedzianego na 12 marca, w czwartek wszystkie loty na lotniskach Charleroi i Bruksela-Zaventem zostaną odwołane.

To jednak nie koniec problemów. Nasza placówka ostrzega, że podróżni muszą być przygotowani na duże utrudnienia na kolei i w komunikacji miejskiej. Ograniczony będzie dostęp do urzędów. "Zaplanuj odpowiednio podróż" – apeluje polska ambasada.

Podróżni już odczuwają konsekwencje strajku. Kolejarze rozpoczęli go już w niedzielę 8 marca i zakończą dopiero w czwartek, kiedy to dołączą do nich przedstawiciele kolejnych sektorów. Wszyscy chcą w ten sposób sprzeciwić się reformom i środkom oszczędnościowym wprowadzonym przez rząd federalny.

Wszystkie loty w Belgii odwołane. Z Polski najpewniej nie polecą Ryanair i Wizz Air

"Z powodu ogólnokrajowej demonstracji zaplanowanej na czwartek, 12 marca, oraz braku personelu, który mógłby zapewnić pełne bezpieczeństwo operacji, lotnisko Charleroi nie będzie w stanie obsługiwać zaplanowanych lotów odlotów i przylotów" – poinformował port Charleroi.

To bolesna informacja dla polskich turystów, ponieważ to tam lądują samoloty tanich linii lotniczych. Z powodu wstrzymania pracy portu Ryanair najpewniej odwoła zaplanowane loty z Krakowa, Warszawy i Modlina. Wizz Air ma w rozkładzie lot z Lotniska Chopina, który prawdopodobnie także się nie odbędzie.