Archeolodzy odkryli tajemnicze miasto w woj. zachodniopomorskim Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Choć niektóre średniowieczne osady pozostały z nami do dziś, przekształcając się w dobrze znane miasta, nie wszystkie miały takie szczęście. Niedawno archeolodzy dokonali w Polsce nowego odkrycia – odnaleźli zaginione średniowieczne miasto na terenie woj. zachodniopomorskiego. Ma ono swoją tajemnicę, która intryguje badaczy.

REKLAMA

Współczesna archeologia nie wygląda już tak jak w znanych filmach z Indianą Jonesem, a odkrywanie nowych miast coraz rzadziej oznacza dosłowne odkopywanie ruin. Dzięki zaawansowanej technologii możliwa jest nieinwazyjna archeologia – bez ani jednego wbicia łopaty. Zamiast rozkopywać ziemię, archeolodzy skanują ją laserami, pod powierzchnią często znajdując interesujące ich przedmioty. Tak właśnie było w przypadku "zaginionego miasteczka".

Polscy archeologowie odnaleźli zaginione miasto. Po 6 latach poszukiwań mają pewność

Badacze z Fundacji Relicta od dawna wiedzieli, że miasteczko Stolzenberg istniało. Informacje o "opuszczonym mieście" przewijały się w niemieckich książkach z XIX wieku, a jego nazwa oznaczała "dumną górę". Miasto miało być wybudowane w drugiej połowie XIII wieku i funkcjonować zaledwie pięćdziesiąt lat.

REKLAMA

Jak to ze śladami przeszłości bywa, nie było jednak wiadomo, gdzie dokładnie się znajdowało. Wszystko zmieniło się w 2020 roku, kiedy w lasach w pobliżu miejscowości Zagrody archeolodzy odnaleźli ślady zabudowań. Były nimi wały obronne, a także fosa. W lutym 2026 roku archeolodzy oficjalnie ogłosili, że "miasto widmo" zostało odnalezione. Potwierdzili, że to poszukiwany Stolzenberg.

Dlaczego miasto Stolzenberg zostało opuszczone? Badacze zaintrygowani

Choć dzisiaj teren miasteczka jest porośnięty lasami, archeolodzy spekulują, że kiedyś tętniło ono życiem. Ponieważ teren po opuszczeniu miasta zarósł drzewami i nigdy nie był uprawiany, struktury pod ziemią są w niemal nienaruszonym stanie. Wg doniesień badaczy było to dobrze rozwinięte miasto. Badania magnetyczne ujawniły ponad 1500 "anomalii" pod ziemią. Dzięki temu wiemy, że Stolzenberg miało regularną siatkę ulic, rynek i główną drogę prowadzącą do bramy miejskiej.

REKLAMA

Nie jest jasne, co dokładnie spowodowało jego opustoszenie. – Zazwyczaj o upadku miasta decyduje więcej niż jeden czynnik – powiedział Marcin Krzepkowski z Fundacji Relicta w rozmowie z PAP. Ekspert zasugerował jednak, że przyczyną mogły być zarówno czynniki naturalne, takie jak powodzie, ale też wojna czy upadek handlu.