Nowy burger zawitał do McDoland's w Polsce Fot. Unsplash.com / @visualbywahyu

We wtorek w polskich restauracjach sieci McDonald's pojawił się nowy burger Big Arch. Produkt stał się znany jeszcze przed oficjalną premierą w naszym kraju, za sprawą viralowego filmiku z prezesem firmy, który go skosztował.

Big Arch był już wcześniej dostępny w innych krajach, takich jak Portugalia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania czy USA. Teraz trafił do Polski wraz z nowymi frytkami i zapowiedzią kolejnych pozycji w menu.

Viralowy kęs Big Archa od CEO McDonald's

Zanim Big Arch trafił do polskich punktów sprzedaży, wywołał duże poruszenie w mediach społecznościowych. Stało się to za sprawą prezesa firmy, Chrisa Kempczinskiego, który wrzucił na Instagrama nagranie, jak próbuje nowego burgera. Filmik poniósł się szerokim echem wśród internautów, ponieważ CEO po wylewnym monologu chwalącym kanapkę bierze zaledwie jeden malutki kęs i po nim zachwyca się dalej złożonością składników.

Taka oszczędna degustacja przy jednoczesnym zachwalaniu produktu stała się hitem internetu, a niektóre restauracje zaczęły publikować własne parodie tego filmu. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu wokół nagrania Big Arch stał się przez to jedną z najbardziej rozpoznawalnych nowości sieci McDonald's w ostatnim czasie.

Co wchodzi w skład Big Archa?

Pod względem składników Big Arch jest jedną z bardziej rozbudowanych pozycji w ofercie. Kanapka łączy w sobie dwie porcje mięsa wołowego, ser cheddar white, cebulę, pikle, chrupiącą sałatę oraz prażoną cebulkę. Całość dopełnia dedykowany sos Big Arch, a wszystkie składniki zamknięte są w bułce posypanej ziarnami maku i sezamem.

Wraz z burgerem do oferty dołączyły także grubo krojone frytki Urban Fries z nową przyprawą. Sieć zapowiada również kolejną nowość, która ma się pojawić wkrótce, a mianowicie przekąskę Gouda Donuts.

Ceny i dostępność nowej oferty

Wprowadzenie burgera wiąże się z konkretnym cennikiem, który różni się w zależności od sposobu zamawiania. Big Arch solo kosztuje w restauracji 33 zł, natomiast w McDelivery cena zwiększa się do 37 zł. Zwykły zestaw Big Arch to 42 zł, w McDelivery – 47,50 zł, natomiast powiększony zestaw to już wydatek rzędu 45,50 zł, a 51 zł poprzez McDelivery.

