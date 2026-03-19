Polska przyciąga turystów jak nigdy dotąd. Wybierają nas chętnie nawet po za sezonem Fot. TR STOK/Shutterstock

Polska z każdym rokiem mocniej zaznacza swoją pozycję na turystycznej mapie Europy. Zagraniczni podróżni wybierają nasz kraj coraz chętniej – i to nie tylko w szczycie sezonu, ale także w okresach świątecznych. Widać wyraźnie, że na mapie europejskiej turystyki nasz kraj przestaje być "alternatywą", a zaczyna być jednym z pierwszych wyborów.

Nasz styl podróżowania cały czas się zmienia. Aktualnie coraz więcej Europejczyków rezygnuje z klasycznych letnich wakacji na rzecz krótkich wyjazdów w ciągu roku, a święta, takie jak Wielkanoc, stają się pretekstem do city breaków. Co ciekawe, z danych Kiwi.com wynika, że nie jest to jednorazowy skok – po sezonie bożonarodzeniowym Polska utrzymuje dynamikę także wiosną.

Polska przyciąga coraz więcej turystów. Pomagają tanie połączenia lotnicze

Dane Kiwi.com pokazują, że w okresie Wielkanocy liczba rezerwacji do Polski niemal podwoiła się w stosunku do roku zeszłego. Jeszcze mocniej widać to w liczbie pasażerów – ta wzrosła o około 80 proc. Szczególnie korzystają na tym duże miasta – lotnisko Warszawa-Modlin notuje wzrost ruchu aż o 250 proc., co wiąże się z rozwojem tanich połączeń, a duże wzrosty widać też w Katowicach (blisko 95 proc.). W popularyzowaniu Polski pomaga też spadek cen biletów. Średni koszt biletu jest w tym roku o 24 proc. niższy niż rok wcześniej. 

Jak widać w najnowszych statystykach lotniczych, zainteresowanie wyjazdami do naszego kraju rośnie w tempie nienotowanym jeszcze kilka lat temu – i to poza głównym sezonem wakacyjnym czy zimowym. Widać to również w rankingach tworzonych na podstawie opinii turystów. W tegorocznym zestawieniu najlepszych kierunków wg Tripadvisora jedno z polskich miast wypadło lepiej niż Paryż. 

Polska jest modna. Wybierają nas turyści z krajów, które sami uwielbiamy

Za trendem na spędzanie Wielkanocy w Polsce stoją konkretni podróżni. Najliczniejsze grupy turystów odwiedzających nasz kraj to aktualnie Hiszpanie, Czesi, Brytyjczycy, Włosi i Rumuni. Choć Warszawa i Kraków to zdecydowanie najbardziej popularne miasta, które odwiedzają, wysoko w rankingach pojawiają się też Gdańsk, Wrocław i Poznań

Do grona nacji, które chętnie przylatują do Polski, w ostatnim czasie dołączyła także Grecja. To ciekawe, bo to tam bardzo chętnie wyjeżdżają wiosną nasi turyści. Drugim bardzo szybko rosnącym rynkiem są także Węgrzy. W obu tych przypadkach mówimy o ponad trzykrotnym wzroście. To pokazuje, że Polska dopiero pojawia się na radarze części turystów i zyskuje na popularności. 