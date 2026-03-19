W 2026 roku nie wyjdziemy z kina Fot. kadry z "Odsysei" i "Spider-Mana" // montaż: naTemat

Rok 2026 w kinie zapowiada się na absolutną potęgę. Patrząc na kalendarz premier, można odnieść wrażenie, że filmowi giganci zmówili się, by nie pozwolić nam wyjść z sal kinowych ani na moment. Spytaliśmy sztuczną inteligencję o to, które produkcje staną się największymi hitami, wygenerują gigantyczny hype i rozbiją bank, zostawiając konkurencję w tyle. Oto werdykt.

REKLAMA

Jeśli myśleliście, że widzieliście już w kinach wszystko, to 2026 rok mówi: "potrzymaj mi popcorn". Skumulowanie marek takich jak Marvel, Gwiezdne Wojny, Pixar i wizjonerskie kino Nolana czy Villeneuve'a w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy zdarza się raz na dekadę.

3 największe kinowe hity 2026 roku. AI prognozuje

Które filmy w 2026 roku odniosą największy sukces? Sztuczna inteligencja przeanalizowała potencjał zarobkowy oraz nastroje fanów i wytypowało ścisłą czołówkę.

1. Avengers: Doomsday (18 grudnia)

"To nie jest po prostu kolejny film o superbohaterach, ale moment, w którym Marvel zamierza odzyskać tron. Powrót braci Russo za kamerę to jedno, ale obsadzenie Roberta Downeya Jr. w roli Doktora Dooma to marketingowy atom. Nostalgia spotyka się tu z nowym otwarciem" – ocenia Gemini.

REKLAMA

AI prognozuje, że starcie Avengersów z Doomem przyciągnie do kin rekordowe tłumy, grudniowa data premiery uczyni z tego filmu obowiązkowy punkt świątecznego programu i film zarobi najwięcej w 2026 roku.

Pytanie tylko, czy "Avengers Doomsday" wyrówna lub pobije rekord ikonicznego "Avengers: Końca gry" z 2019 roku, które zarobiło w kinach, uwaga, 2,8 miliarda dolarów i jest drugim (po "Avatarze") najbardziej dochodowym filmem wszech czasów.

2. Spider-Man: Całkiem nowy dzień (31 lipca)

Tom Holland wraca, a wraz z nim nowa, bardziej przyziemna, ale wciąż epicka historia Petera Parkera. Po wielkim finale poprzedniej części z 2021 roku, w której świat zapomniał, kim jest Spider-Man, fani są głodni odpowiedzi na pytanie: co dalej? Pierwszy zwiastun tylko zaostrzył apetyty, zwłaszcza że w filmie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" pojawi się uwielbiany przez fanów Marvela Punisher w wersji Jona Bernthala.

REKLAMA

"Spider-Man to obecnie najsilniejsza marka solowa w świecie komiksów. Lipcowa premiera to idealny czas na letni blockbuster, który przyciągnie zarówno dzieciaki, jak i dorosłych fanów, którzy dorastali z Peterem Parkerem" – przekonuje Gemini.

3. Toy Story 5 (19 czerwca)

Chudy i Buzz wracają po raz piąty, by zmierzyć się z największym wrogiem współczesnej zabawy: elektroniką i gadżetami. Pixar wie, jak grać na naszych emocjach, a "Toy Story" jest tak kultową marką, że nikogo nie trzeba będzie specjalnie przekonywać do pójścia do kina.

"To bezpieczna przystań dla rodzin i potężny zastrzyk gotówki z merchandisingu. Marka 'Toy Story' ma niemal 100 procent skuteczność w przyciąganiu miliardowych wpływów. Czerwiec będzie należał do zabawek" – prognozuje sztuczna inteligencja.

REKLAMA

Premiery kinowe w 2026 roku zapowiadają się epicko

Te trzy filmy mają największe szanse na rozbicie box office, ale inne premiery filmowe w tym roku wcale nie ułatwią im zadania. Tuż za podium AI uplasowało kolejne wyczekiwane hity:

Diuna: Część trzecia (18 grudnia): "Denis Villeneuve rzuca wyzwanie Avengersom! Premiera w ten sam dzień co "Doomsday" to ruch niezwykle odważny. Czy epickie sci-fi oparte na "Mesjaszu Diuny" zdoła ukraść widzów Marvelowi? To będzie starcie tytanów – zauważa Gemini. The Mandalorian and Grogu (22 maja): Jak zauważa AI, "Pedro Pascal i Baby Yoda na wielkim ekranie w formacie IMAX to recepta na sukces, która zelektryzuje fanów odległej galaktyki już na wiosnę". Odyseja (17 lipca): Christopher Nolan wraca z epickim antycznym projektem z gwiazdorską obsadą. "Po sukcesie 'Oppenheimera' wiemy jedno – Nolan to marka, która przyciąga do kin ludzi spragnionych ambitnego kina w skali makro" – zauważa AI.