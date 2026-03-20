Świadczenie wspierające jest bezczelnie wykorzystywane. ZUS apeluje o ostrożność Fot. zbigniew kotara / Shutterstock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bije na alarm i ostrzega osoby z niepełnosprawnościami. Wokół nowego świadczenia krążą nieuczciwi pośrednicy, którzy żądają ogromnych prowizji za pomoc w formalnościach. Urzędnicy przypominają, że wniosek można złożyć całkowicie bezpłatnie i nawet w tym sami pomogą. Również za darmo.

Świadczenie wspierające jest stosunkowo nowe, bo istnieje od 2024 roku. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jego celem jest "udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób".

Oszuści wykorzystują świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami

Pracownicy ZUS coraz częściej dowiadują się od samych poszkodowanych, że nieuczciwe kancelarie wykorzystują niewiedzę i podsuwają do podpisu bardzo niekorzystne umowy pełnomocnictwa. I to nie na kilkaset złotych, ale nawet kilkadziesiąt! Jest to obrzydliwe oszustwo, bo żeruje na starszych osobach z niepełnosprawnościami.

"Do ZUS-u docierają sygnały od klientów, którzy otrzymują propozycje odpłatnego załatwienia świadczenia. Przedstawiciele niektórych kancelarii odwiedzają w domach osoby z niepełnosprawnością. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie" – czytamy na stronie ZUS.

Jeden z najbardziej bulwersujących przypadków dotyczył seniorki, która podpisała umowę pełnomocnictwa do złożenia wniosku i straciła ogromne wyrównanie oraz pierwszą wypłatę dodatku. Na konto kancelarii wpłynęło wtedy niemal 22 tys. zł.

"Po rozliczeniu należności kancelaria, działając w imieniu klientki, złożyła w ZUS dokumenty dotyczące zmiany rachunku bankowego do dalszej wypłaty świadczenia na rachunek klientki oraz odwołania pełnomocnictwa" – relacjonuje ZUS.

Klienci zgłaszali też ZUS pojedyncze prowizje sięgające 10 tys. zł lub równowartości sześciu miesięcznych przelewów świadczenia. A te wszystkie pieniądze mogły iść na leczenie, opiekę czy rehabilitację...

Darmowy wniosek o świadczenie wspierające do ZUS

Dlatego ZUS apeluje, by zachować czujność. Zanim przekażesz obcej osobie swoje dane i podpiszesz dokumenty, dokładnie wszystko przeczytaj i skonsultuj sprawę z bliskimi lub z najbliższym oddziałem zakładu.

"Jeśli skontaktuje się z nami kancelaria oferująca pomoc w uzyskaniu świadczenia lub natrafimy na taką ofertę w internecie, zachowajmy ostrożność i spokojnie przeanalizujmy taką propozycję" – apeluje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Złożenie wniosku o świadczenie wspierające nic nie kosztuje. Całą procedurę załatwisz przez internet, logując się na portal eZUS. Jeśli się na tym nie znasz, to pracownicy w każdej stacjonarnej placówce ZUS pomogą wypełnić formularze za darmo.

Można też zadzwonić po cenne wskazówki na specjalną infolinię: 22 560 1600. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie ZUS.

Kto może dostać świadczenie wspierające w 2026 roku?

Najważniejsza w tym świadczeniu jest decyzja z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Żaden płatny pośrednik nie załatwi ci wyższej liczby punktów w urzędzie i nie wybierze się za ciebie przed komisję.

Od początku 2026 roku o pieniądze mogą wnioskować kolejne grupy uprawnionych. Kwota pomocy zależy bezpośrednio od waloryzowanej co roku renty socjalnej (od marca wynosi 1978,49 zł) i otrzymanych punktów w skali Barthel.

Stawki świadczenia w 2026 roku prezentują się następująco:

Od 95 do 100 punktów to 220 proc. renty, czyli 4352,68 zł. Od 90 do 94 punktów to 180 proc. renty, czyli 3561,28 zł. Od 85 do 89 punktów to 120 proc. renty, czyli 2374,19 zł. Od 80 do 84 punktów to 80 proc. renty, czyli 1582,79 zł. Od 75 do 79 punktów to 60 proc. renty, czyli 1187,09 zł. Od 70 do 74 punktów to 40 proc. renty, czyli 791,40 zł.