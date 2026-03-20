Kraków po raz kolejny zmienia zasady obowiązujące w Obszarze Płatnego Parkowania. Tym razem kierowcy nie muszą denerwować się przez wzrost opłat. Uchwała ma wejść w życie w najbliższych dniach.

O zmianach w strefie płatnego parkowania w Krakowie informuje miejski zarząd dróg. Po nowelizacji przepisów możliwość darmowego parkowania w niedziele w podstrefie A zyskają posiadacze Karty Krakowskiej. Aktualnie obowiązują ich również niższe stawki za parkowanie w OPP. Od teraz zaparkują za darmo.

Kolejna zmiana w Krakowie to więcej dni wolnych od opat. Poniżej lista, która wejdzie w życie po zmianach.

1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli pierwszy dzień Wielkiej Nocy drugi dzień Wielkiej Nocy 1 maja – Święto Pracy 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja Zielone Świątki Boże Ciało 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada – Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Ja uzasadniono te zmiany? "Obecny stan prawny dezorientuje kierowców, którzy nie utożsamiają świąt z obowiązkiem uiszczenia opłaty za parkowanie. Sytuacja, w której w niektóre dni ustawowo wolne od pracy (niebędące niedzielą) opłata za postój w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania jest pobierana, a w inne nie - jest nieintuicyjna" – czytamy.

Radni zajęli się również sprawą czasu, jaki kierowca ma na opłacenie postoju. "Na wniesienie opłaty parkujący będą mieli 10 minut od chwili zajęcia miejsca postojowego. Postój dłuższy niż 10 minut od upływu czasu określonego na wydruku z parkometru lub opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności będzie równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty" – podkreślono.

Ostatnia ze zmian dotyczy parkowania przy ul. Długiej, gdzie regularnie dochodzi do zatrzymań tramwajów z powodu źle zaparkowanych samochodów. "Możliwość wprowadzenia punktowych miejsc przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców danego sektora zostanie ograniczona tylko do sektora A3" – wyjaśniono.

Warto zaznaczyć, że do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są m.in. osoby, które są zameldowane na pobyt stały na terenie miasta, lub rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta ze wskazaniem Krakowa jako miejsca zamieszkania.