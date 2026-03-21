W weekend wiele banków będzie mieć przerwy techniczne. Jak będzie można płacić?

W rozpoczynający się weekend klienci wielu banków w Polsce napotkają spore trudności z dostępem do swoich pieniędzy. Korzystanie z płatności kartą czy przelewów zostaną mocno ograniczone lub wręcz niemożliwe. Zdecydowanie warto zabezpieczyć się wcześniej i wypłacić z bankomatu odpowiednią ilość gotówki.

REKLAMA

Banki opublikowały już komunikaty na swoich stronach i rozesłały powiadomienia do użytkowników. Trudności z dostępem do kont czy aplikacji mobilnych w te dni absolutnie nie oznaczają nagłej awarii systemów. Wynikają one po prostu z wcześniej zaplanowanych i koniecznych prac serwisowych, które pozwolą na bezpieczniejsze działanie usług w przyszłości.

Przerwy techniczne w bankach. Gdzie nie zapłacisz kartą i BLIKIEM

Sprawdzamy, w których bankach pojawią się trudności.

PKO Bank Polski

W niedzielę 22 marca między północą a południem (00:00-12:00) klienci nie zalogują się do serwisów iPKO, Inteligo oraz aplikacji Junior. PKO BP informuje, że w tym czasie "aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA" – informuje PKO BP. Tradycyjny plastik na szczęście zadziała bez problemu.

REKLAMA

Santander

Z piątku na sobotę od godziny 23:00 do 7:00 rano zablokowana zostanie bankowość internetowa, przelewy oraz BLIK. "Sprawdzisz stan konta i historię transakcji sprzed przerwy" – podaje Santander w kontekście częściowego działania aplikacji po godzinie 0:30. Klienci zachowają jednak możliwość płacenia przy użyciu standardowych kart.

Velo Bank

Instytucja wyłączy systemy internetowe i mobilne w niedzielę 22 marca w godzinach 00:00-8:00. Nie wykonasz wtedy żadnego przelewu ani nie wejdziesz na swoje konto. Przedstawiciele banku przypominają jednocześnie, że "w przypadku wszelkich problemów nasza infolinia czynna jest całą dobę".

REKLAMA

Pekao

Modernizacja usług potrwa przez dwa dni w godzinach nocnych. W sobotę między północą a 7:00 wyłączony zostanie system Express Elixir, a w niedzielę od 1:00 do 6:00 zniknie dostęp do serwisu Pekao24. Jak wskazuje bank Pekao w swoim komunikacie: "przypominamy o zrealizowaniu przelewów wcześniej i zaopatrzeniu się w gotówkę".

Bank Pocztowy

Tutaj utrudnienia czekają na klientów w niedzielę 22 marca między 1:00 a 4:00 nad ranem. Posiadacze rachunków mogą spotkać się z odrzuceniem transakcji w sieci czy przy tradycyjnych terminalach. Wszystko to "w wyniku prac administracyjnych dostawcy" – wyjaśnia Bank Pocztowy na swojej stronie.

REKLAMA

Problemy także z aplikacją mObywatel i Profilem Zaufanym

W nocy z soboty na niedzielę (21/22 marca) od 22:00 do 3:00 wystąpią też trudności z logowaniem do rządowych serwisów. Zablokowane zostanie logowanie do Profilu Zaufanego oraz przesyłanie danych bezpośrednio do instytucji finansowych.

Wszystko za sprawą szeroko zakrojonych modernizacji infrastruktury państwowej. "Będą prowadzone rządowe prace w Węźle Krajowym" – ostrzega ING Bank Śląski, uczulając swoich klientów na weekendowe utrudnienia.

O podobnych problemach napisał również Bank Pocztowy, zapowiadając na nocne działania Centralnego Ośrodka Informatyki. Przez kilka godzin całkowicie wstrzymane zostanie "zdalne odblokowanie bankowości internetowej za pomocą mObywatela" – podaje instytucja w oficjalnym komunikacie.