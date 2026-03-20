W piątek wieczorem Władysław Kosiniak-Kamysz wydał nagły komunikat w sprawie naszych żołnierzy w Iraku. Okazuje się, że zostali oni ewakuowani z tamtego kraju. Szef MON wspomniał o "pogarszającym się bezpieczeństwie" w regionie. Przeanalizowano potencjalne zagrożenia i podjęto pilną decyzję. O całym procesie wiedzą także nasi sojusznicy z NATO.

"Nasi żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku. W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku" – dowiadujemy się z postu Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Polscy żołnierze wrócili z Iraku, a część jest w Jordanii

"Cały proces został przeprowadzony w uzgodnieniu z naszymi sojusznikami z NATO. Większość personelu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, natomiast część przebywa w Jordanii. Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie" – dodał szef MON i zaznaczył, że priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW.

Całą akcję natomiast koordynowało polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Rzecznik DORSZ o szczegółach akcji z ewakuacją polskich żołnierzy

O szczegółach akcji z ewakuacją opowiedział rzecznik prasowy DORSZ ppłk Jacek Goryszewski. W rozmowie z PAP poinformował, że "do Polski trafiło lub jest w drodze ponad stu polskich żołnierzy". Natomiast tych, którzy przemieścili się do Jordanii, było kilkudziesięciu.

Ppłk Goryszewski przekazał również, że "dotychczas podobne decyzje nie zapadły w odniesieniu do polskiego kontyngentu w Libanie, gdzie w ramach misji ONZ UNIFIL przebywa ok. 200 polskich żołnierzy".

Rzecznik DORSZ zapewnił, że monitorują na bieżąco sytuację bezpieczeństwa polskich wojskowych w tamtym regionie. Dodajmy, że obecnie operację lądową w Libanie prowadzi wojsko izraelskie. Weszli oni tam ze swoimi żołnierzami, bo twierdzą, że chcą zwalczyć działającą na terenie Libanu organizację terrorystyczną Hezbollah.