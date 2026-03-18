Płk rez. Krzysztof Przepiórka, weteran elitarnej jednostki GROM, gościł w TVN24. Głównym tematem rozmowy było weto prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE. Wojskowy ujawnił, jakie nastroje panują w polskiej armii po tej decyzji. Zwrócił się też bezpośrednio do Nawrockiego.

18 marca w porannym programie TVN24 "Wstajesz i wiesz" gościł były wojskowy GROM, płk rez. Krzysztof Przepiórka.

Płk rez. Krzysztof Przepiórka o nastrojach w wojsku po wecie Nawrockiego ws. SAFE

Zapytany o nastroje w wojsku po wecie prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie unijnej pożyczki SAFE dla Polski, Przepiórka przekazał:

– (...) Generałowie byli zaangażowani w ten projekt, implementację pieniędzy do różnych komponentów, czy to fabryk produkujących amunicję, ośrodków serwisowych, ale również i żołnierzy. I jeżeli nagle dostają od swojego zwierzchnika taki strzał, to musi budzić duże emocje.

Korzystając z okazji, wojskowy zwrócił się bezpośrednio do polityka.

– Ja mam takie przesłanie do pana prezydenta: panie prezydencie, żołnierz ma wiele obowiązków, ale ma jedno niezbywalne prawo: być dobrze dowodzonym. Jeżeli cały czas mówimy o tym, że to nie żołnierze kreują konflikty – nie znam żołnierzy, którzy by wywoływali konflikty, to robią wszystko politycy. Rolą polityka, jeśli wywoła wojnę, jest deeskalacja tego konfliktu, a jeżeli nie da się tego zrobić, to ma dać narzędzia żołnierzowi do tego, żeby umiał prowadzić tę walkę. Żołnierz to umie robić, wystarczy dać mu narzędzia. Niestety narzędzia, czyli wyposażenie, uzbrojenie, możliwości wyszkolenia – są w rękach polityków, i to politycy mają to uczynić.

Płk rez. Krzysztof Przepiórka ocenił, że "role niektórych panów, przede wszystkim z Kancelarii Prezydenta, się pomieszały". Przypomniał on także, że żołnierzom niepotrzebna jest rewolucja, a ewolucja.

– Tutaj potrzeba ewolucji, ale nie możemy stracić ani sekundy, ani godziny, ponieważ mamy wroga u bram, a każda zwłoka, która powoduje brak narzędzi do walki, powoduje, że znowu staniemy się bezbronni – mówił.

W lutym prezes PiS Jarosław Kaczyński grzmiał w sprawie SAFE, o czym pisaliśmy w naTemat, że "proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem". Jednocześnie polityk twierdził, że Karol Nawrocki "powinien to zawetować". Tak właśnie się stało, ale opinii o tym "niemieckim bucie" nie podzielają wojskowi.

– Wspomniałem wcześniej, że mamy wroga u bram. On jest zdefiniowany. Natomiast na siłę próbuje się wmówić wojskowym – wojskowym się nie da tego wmówić. Ale społeczeństwu – część społeczeństwa jest bardzo podatna, szczególnie po tych 8 latach impregnowania ich umysłów na prawdę, na argumenty – jest podatna na tego typu sygnały. Proszę zwrócić uwagę, że przez cały czas i z obecnej opozycji, ale również niestety z Kancelarii Prezydenta idzie taka narracja, że to my będziemy pod butem niemieckim, że to jest pożyczka, która da tylko korzyści Niemcom i tak dalej. Dla mnie jako żołnierza jest to zupełnie niezrozumiałe.

Krzysztof Przepiórka przywołał wydarzenia z 1947 roku, kiedy to nie zaimplementowano do Polski pomocy z planu Marshalla, bo rządzący twierdzili, że "stracimy niepodległość na rzecz Stanów Zjednoczonych". – Chichot historii, mamy to samo w tej chwili, teraz – ocenił Przepiórka.

– Nam nie potrzeba polityki, bo często politycy, którzy mają gęby pełne frazesów o patriotyzmie, nie mają pojęcia o tym, jak działa wojsko. Żołnierz nie będzie szczędził krwi, ale żołnierz nie jest po to, żeby umierać. Ma zmusić przeciwnika, żeby umierał za swoją ojczyznę – przypomniał słowa gen. Pattona.

Następnie były wojskowy GROM wspomniał również o wcześniejszych zakupach uzbrojenia. Zapytany, na co najpierw powinny zostać przeznaczone środki, Przepiórka przekazał, że rozwój sił zbrojnych powinien być zrównoważony – powinno się inwestować nie tylko w siły specjalne, ale i wojska lądowe, marynarkę wojenną, lotnictwo.

– (...) Proszę sobie wyobrazić, niedawno były zakupy np. samolotów FA50. To są samoloty szkolno-bojowe. Błaszczak kupił je bez uzbrojenia. Jak my możemy w taki sposób funkcjonować? To żołnierze mają decydować o tym, jaki sprzęt chcą mieć, jakim sprzętem będą walczyć. To samo jest z czołgami czy samolotami F-35. To są znakomite samoloty, Abramsy są znakomitymi czołgami, natomiast my nie mamy możliwości pozyskania technologii i zaimplementowania jej tutaj, w Polsce – wskazał.

Płk Przepiórka przypomniał, że do pełnego wykorzystania sprzętu konieczne jest kupienie amunicji oraz przygotowanie infrastruktury, nie można też zapominać o konieczności serwisowania nabytków (także sprzętu koreańskiego), a w Polsce takiej możliwości nie ma.

– (...) Projekt SAFE, ten europejski, na to był sfokusowany, żebyśmy my mogli we własnym kraju mogli robić tego typu serwisy – podkreślił.

Były wojskowy GROM podkreślił, że w Polsce nie produkuje się też odpowiednich ilości amunicji. Jak wskazał, "produkcja naszej amunicji to jest tyle, ile Ukraińcy wystrzeliwują w ciągu tygodnia".

– Jeżeli nie będziemy rozwijać naszych fabryk, budować fabryk amunicji, tworzyć ośrodków serwisowych dla sprzętu, to co z tego, że mamy te rodzaje sprzętu, jeżeli przyjdzie to najgorsze i trzeba będzie odtwarzać gotowość bojową, czyli remontować pojazdy czy samoloty, to gdzie będziemy to robić? Będziemy wysyłać do Korei czy Stanów Zjednoczonych? Mamy to robić tu, w Polsce. I przede wszystkim zmusić naszych kontrahentów do tego, żeby można było część tej najważniejszej technologii pozyskać, żebyśmy mogli produkować ten sprzęt również u siebie. Nie tylko amunicję, ale również cały sprzęt lub część tego sprzętu, żebyśmy mogli również sprzedawać, bo taka jest rola również naszej polskiej grupy zbrojeniowej – podsumował Krzysztof Przepiórka.

Kim jest Krzysztof Przepiórka?

Krzysztof Przepiórka to pułkownik rezerwy i były żołnierz GROM oraz ekspert do spraw bezpieczeństwa. W latach 2007-2013 pełnił rolę prezesa Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM. Żołnierz Wojsk Specjalnych podczas ponad dwóch dekad służby wojskowej otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia. Ponadto Przepiórka jest instruktorem technik antyterrorystycznych, spadochroniarstwa, strzelectwa oraz narciarstwa. Ukończył kurs antyterrorystyczny (Special Training Group) w USA i kurs International Bodyguard Association w Wielkiej Brytanii.

Wojskowy aktywnie udziela się w mediach. Widzowie mogą znać go m.in. z programu TTV "Nasi w mundurach". Przepiórka nie stroni również od wypowiedzi dotyczących polityki. W styczniu tego roku weteran GROM gościł w TVP Info, gdzie komentował reakcję Karola Nawrockiego na słowa Donalda Trumpa dotyczące udziału sojuszników w wojnie w Afganistanie.

– Po żołniersku: wkurza mnie, jak politycy mówią o niezręczności, tak jak pan był uprzejmy teraz powiedzieć, bo niezręcznie to jest puścić bąka w czasie kolacji – mówił między innymi.