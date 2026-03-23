Nowe urządzenie może już niedługo sprawić, że air fryer i mikrofalówka odejdą do lamusa. Wielozadaniowy kuchenny sprzęt ma zastąpić dwa inne. Zwiększymy dzięki niemu ilość wolnego miejsca na blacie, a nowa technologia podgrzewania sprawia, że łączy kilka potrzebnych funkcji.

Pokochaliśmy frytkownice beztłuszczowe. Nowoczesne sprzęty dumnie stoją w naszych kuchniach, ale co niektórzy zaczynają uskarżać się na kurczące się wolne miejsce na blacie. I nie ma co się dziwić, bo air fryer sam z siebie może nie zajmuje go zbyt wiele, ale urządzeń mamy przecież więcej. Dodajmy do tego mikrofalówkę, ekspres do kawy i robota planetarnego, a może jeszcze saturator – i w kuchni robi się naprawdę ciasno. Zwolennicy minimalizmu załamują ręce, i prawdę mówiąc, dobrze to rozumiem.

Tym bardziej interesujące wydaje się nowe urządzenie, które ma zastąpić dwa inne. Wymiana air fryera i kuchenki mikrofalowej na jeden sprzęt oznacza zwolnienie kilkudziesięciu centymetrów na blacie. A to cenna przestrzeń. Mowa o wielofunkcyjnym piekarniku kompaktowym z technologią podczerwieni. Sprawdziliśmy, jak to ma działać.

Jeden sprzęt zamiast dwóch. Następca air fryera i mikrofalówki wchodzi do gry

Minipiekarniki pozwalają na skorzystanie z różnych metod obróbki termicznej żywności. Nie musimy rezygnować z chrupiących frytek ani podgrzewania obiadu z poprzedniego dnia. W nowych urządzeniach można bowiem grillować, piec, gotować na parze, podgrzewać, smażyć na powietrzu.

Kompaktowe urządzenie można kupić już za kilkaset złotych. Powiedzmy sobie wprost: jest droższe od najtańszego air fryera z promocji. Ale gdybyśmy chcieli kupić frytkownicę beztłuszczową z większym koszem lub dodatkowymi funkcjami, a do tego dobrej jakości kuchenkę mikrofalową, za dwa sprzęty prawdopodobnie zapłacilibyśmy więcej. Nie mówiąc już o tym, jak wygodnie jest korzystać z jednego urządzenia do wszystkiego.

Infrared oven wykorzystuje promieniowanie podczerwone, a to działa bezpośrednio na jedzenie. Dzięki temu nagrzewają się te fragmenty komory, w których potrzebna jest energia. To zaś oznacza szybsze przygotowywanie jedzenia przy mniejszym zużyciu energii.

Oczywiście, jak to nowoczesny sprzęt, wielofunkcyjny kompaktowy piekarnik zaopatrzony jest w czujniki analizujące parametry potraw, które pozwalają na kontrolę i usprawnienie procesu ich przygotowywania. System może dobrać za nas ustawienia do rodzaju potrawy oraz jej wielkości.

