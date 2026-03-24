HBO pokazało pierwsze zdjęcie z serialu "Harry Potter". Dominic McLaughlin zmierza na boisko do Quidditcha Fot. materiał prasowy

Prace nad serialem "Harry Potter" trwają w najlepsze. Wszystko wskazuje na to, że HBO wkracza powoli w fazę promocji rebootu. Właśnie pochwalono się pierwszym zdjęciem z telewizyjnej adaptacji przygód małego czarodzieja. Razem z bohaterem zabieramy się na mecz quidditcha. Jutro najprawdopodobniej obejrzymy pierwszy teaser.

Serial "Harry Potter", nad którym trzyma pieczę Francesca Gardiner ("Mroczne materie"), ma wylądować w bibliotece HBO Max w pierwszej połowie 2027 roku. Daniel Radcliffe ("Człowiek-scyzoryk") postawił poprzeczkę wysoko, a wielu fanów książek i filmów o "chłopcu, który przeżył" tak łatwo o nim nie zapomni. Dominic McLaughlin ma zatem przed sobą nie lada wyzwanie. Widzowie mają wobec niego wielkie oczekiwania.

Pierwsze zdjęcie z serialu "Harry Potter". Tak wygląda boisko do quidditcha

Pierwsze zdjęcie szkockiego aktora w stroju i charakteryzacji Gryfona trafiło do mediów w lipcu ubiegłego roku. Nie był to jednak kadr z serialu, a fotografia wykonana za kulisami. We wtorek (24 marca) HBO pokazało pierwszy fotos z rebootu "Harry'ego Pottera", na którym widzimy, jak McLaughlin – ubrany w złoto-bordową pelerynę z numerem 7 – idzie w kierunku wejścia na szkolne boisko do quidditcha. W dłoni trzyma miotłę.

Na tyłach trybun powiewają flagi Gryffindoru i Hufflepuffu, a także baner dopingujący Freda i George'a Weasleyów, pałkarzy drużyny Gryfonów. Zdjęcie ukazuje mecz quidditcha, który odbył się pod koniec lutego 1992 roku. Stanowisko sędziego zajął wówczas Severus Snape, opiekun Slytherinu i nauczyciel eliksirów. Gryffindor wygrał starcie z wynikiem 180 punktów (Harry, który złapał złoty znicz, zdobył dla drużyny 150 punktów).

Dzięki wygranej Gryffindoru – po raz pierwszy od siedmiu lat – przegonił Slytherin w rankingu Pucharu Domów.

Na oficjalnym profilu serialu na Instagramie twórcy zapowiedzieli, że fani powinni przygotować się na jutrzejszy dzień (tzn. środę, 25 marca). Możliwe, że wtedy zostanie opublikowany pierwszy teaser adaptacji. Spodziewamy się w nim wspomnianego quidditcha.

O czym będzie pierwszy sezon "Harry'ego Pottera"?

Harry mieszka u wrednej ciotki i wujka w domu szeregowym przy ulicy Privet Drive 4 w miejscowości Little Whinging. Nie ma własnego pokoju, za to śpi w ciasnej komórce pod schodami. Od zawsze jego czoło zdobiła blizna w kształcie błyskawicy, ale chłopak nigdy dotąd nie miał pełnej świadomości, co ona tak naprawdę oznacza. Pewnego dnia sowa przylatuje z listem ze Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie, który wywraca życie nastolatka do góry nogami.

Za kamerą kilku odcinków serialowej adaptacji stanie Mark Mylod, reżyser "Menu" z Ralphem Fiennesem. Muzykę do produkcji skomponuje Hans Zimmer ("Gladiator") oraz kolektyw Bleeding Fingers.