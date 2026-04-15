Kia Seltos ma podbijać Europę. To przemyślany SUV… i nie jest elektrykiem Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Kia Seltos to drugi najlepiej sprzedający się model marki na świecie. Od teraz będzie oferowany także w Europie – najpierw wersja benzynowa, później opcja hybrydowa. Widziałem ten samochód z bliska i coś czuję, że wiele osób może czekać na tak funkcjonalnego i przemyślanego SUV-a.

Na razie nie wiemy, jak jeździ Kia Seltos, ale mogliśmy przyjrzeć się jej z bliska podczas pierwszego statycznego pokazu. Auto ma nieco ponad 4,4 m długości, i niecałe 1,9 m szerokości. Wysokość to dokładnie 1,6 m. Z przodu widać charakterystyczne oświetlenie Star Map z wąskimi światłami przechodzącymi w górną część grilla, które wprowadza stylistykę inspirowaną designem modeli elektrycznych.

Nowa Kia Seltos – jak wygląda?

W Seltosie wydłużono słupek D, co zwiększa przestrzeń w drugim rzędzie siedzeń, a mocne przetłoczenia oraz opadająca linia dachu tworzą dynamiczną sylwetkę. Z tyłu najbardziej rzuca się w oczy skierowany w dół spoiler, który poprawia aerodynamikę. Paleta kolorów Seltosa ma obejmować 10 lakierów. Wśród nich znajdują się trzy nowe, opracowane specjalnie dla Europy – beżowy Tan Beige, niebieski Denim Blue i szary Pale Ripple Gray.

W środku w przedniej części dominuje zintegrowany panoramiczny wyświetlacz: 12,3-calowe cyfrowe zegary, 5,3-calowy panel sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego. Jednolity graficzny interfejs użytkownika, ma zapewniać intuicyjną obsługę. Nie zabrakło też fizycznych przycisków na konsoli środkowej. W Seltosie znalazł się system audio Harman Kardon.

Zobacz także

logo
Przejechałem 1500 km Toyotą ProAce Verso. To dyrektorska fura, ale pod znaczkiem kryje się Francuz
logo
Jeździłem Skodą Fabią 130 Sport. Gdyby miała większy silnik, byłaby idealnym hatchbackiem
logo
Omoda 7 Super Hybrid ma zasięg jak Passat z dieslem. Za kierownicą zdziwiło mnie coś innego
logo
Passat w dieslu jak marzenie każdego Polaka. W trasie nie zabolały mnie ceny paliwa
logo
Nowa Cupra Raval wjeżdża na rynek. Jej cena zmienia zasady gry
logo
Jeździłem nową Toyotą RAV4. Tysiące Polaków kupiło ją w ciemno, a ja już wiem, czy było warto

Kia zapewnia ogromną przestrzeń w dwóch rzędach siedzeń. W znalezieniu wygodnej pozycji pomaga regulowane pochylenie oparcia kanapy w zakresie 24 stopni (12 stopni do przodu i 12 stopni do tyłu).

Z kolei bagażnik ma pojemność 536 litrów (VDA). Podłoga może być w nim zamontowana na dwóch wysokościach. System akcesoriów Kia AddGear dodatkowo zwiększa funkcjonalność i umożliwia montaż modułowych elementów do przechowywania drobiazgów.

Kia Seltos nie jest elektrykiem. Ma napęd benzynowy i hybrydowy

Sam producent chwali się, że Seltos ma wypełnić lukę w mniej zelektryfikowanej części segmentu C-SUV. Europejska wersja Seltosa oferuje napęd na cztery koła zarówno w wariancie spalinowym, jak i hybrydowym (HEV). To także pierwsza Kia wyposażona w system e-AWD, który umożliwia precyzyjny rozdział momentu obrotowego, co ma poprawić przyczepność i stabilność.

Turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 T-GDI, który generuje 180 KM i 265 Nm, jest dostępny z 6-biegową skrzynią manualną lub z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną.

Wersja hybrydowa oferuje 154 KM w wersji z napędem na przednie koła (2WD) lub 178 KM w wersji z napędem na cztery koła (e-AWD). System Drive Mode Select (z trybami Eco, Normal i Sport) pozwala dopasować charakterystykę układu przeniesienia napędu do różnych warunków. Nowa Kia to też pełen wachlarz systemów bezpieczeństwa.

  • Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2)
  • Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2.0, dostępny ze skrzynią automatyczną)
  • Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2)
  • System ostrzegania o bezpiecznym wysiadaniu (SEW)
  • System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360 stopni (SVM)
  • System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2)
  • System zdalnego parkowania (RSPA – tylko wersja HEV)
  • System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA-R)
  • System ostrzegania o odległości podczas parkowania – z przodu/z boku/z tyłu (PDW-F/S/R)

    • Co ciekawe, Seltos jest także pierwszym hybrydowym modelem Hyundai Motor Group wyposażonym w funkcję Vehicle-to-Load (V2L) – technologię znaną dotąd wyłącznie z aut elektrycznych. Umożliwia ona zasilanie i ładowanie urządzeń zewnętrznych bezpośrednio z akumulatora samochodu.

    Seltos zostanie wprowadzony na rynki europejskie jeszcze w 2026 roku. Produkcja wersji benzynowej rozpocznie się w drugim kwartale 2026 roku. Wersja hybrydowa pojawi się w ofercie w późniejszym terminie. Na więcej szczegółów i cennik musimy jeszcze poczekać.

    Zanim pierwsze egzemplarze modelu Seltos wyjadą na nasze drogi, Kię Seltos będzie można zobaczyć na żywo podczas targów Poznań Motor Show, zaplanowanych na 23-26 kwietnia.

