Kia Seltos ma podbijać Europę. To przemyślany SUV… i nie jest elektrykiem Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Kia Seltos to drugi najlepiej sprzedający się model marki na świecie. Od teraz będzie oferowany także w Europie – najpierw wersja benzynowa, później opcja hybrydowa. Widziałem ten samochód z bliska i coś czuję, że wiele osób może czekać na tak funkcjonalnego i przemyślanego SUV-a.

Na razie nie wiemy, jak jeździ Kia Seltos, ale mogliśmy przyjrzeć się jej z bliska podczas pierwszego statycznego pokazu. Auto ma nieco ponad 4,4 m długości, i niecałe 1,9 m szerokości. Wysokość to dokładnie 1,6 m. Z przodu widać charakterystyczne oświetlenie Star Map z wąskimi światłami przechodzącymi w górną część grilla, które wprowadza stylistykę inspirowaną designem modeli elektrycznych.

Nowa Kia Seltos – jak wygląda?

W Seltosie wydłużono słupek D, co zwiększa przestrzeń w drugim rzędzie siedzeń, a mocne przetłoczenia oraz opadająca linia dachu tworzą dynamiczną sylwetkę. Z tyłu najbardziej rzuca się w oczy skierowany w dół spoiler, który poprawia aerodynamikę. Paleta kolorów Seltosa ma obejmować 10 lakierów. Wśród nich znajdują się trzy nowe, opracowane specjalnie dla Europy – beżowy Tan Beige, niebieski Denim Blue i szary Pale Ripple Gray.

W środku w przedniej części dominuje zintegrowany panoramiczny wyświetlacz: 12,3-calowe cyfrowe zegary, 5,3-calowy panel sterowania klimatyzacją oraz 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego. Jednolity graficzny interfejs użytkownika, ma zapewniać intuicyjną obsługę. Nie zabrakło też fizycznych przycisków na konsoli środkowej. W Seltosie znalazł się system audio Harman Kardon.

Kia zapewnia ogromną przestrzeń w dwóch rzędach siedzeń. W znalezieniu wygodnej pozycji pomaga regulowane pochylenie oparcia kanapy w zakresie 24 stopni (12 stopni do przodu i 12 stopni do tyłu).

Z kolei bagażnik ma pojemność 536 litrów (VDA). Podłoga może być w nim zamontowana na dwóch wysokościach. System akcesoriów Kia AddGear dodatkowo zwiększa funkcjonalność i umożliwia montaż modułowych elementów do przechowywania drobiazgów.

Kia Seltos nie jest elektrykiem. Ma napęd benzynowy i hybrydowy

Sam producent chwali się, że Seltos ma wypełnić lukę w mniej zelektryfikowanej części segmentu C-SUV. Europejska wersja Seltosa oferuje napęd na cztery koła zarówno w wariancie spalinowym, jak i hybrydowym (HEV). To także pierwsza Kia wyposażona w system e-AWD, który umożliwia precyzyjny rozdział momentu obrotowego, co ma poprawić przyczepność i stabilność.

Turbodoładowany silnik benzynowy 1.6 T-GDI, który generuje 180 KM i 265 Nm, jest dostępny z 6-biegową skrzynią manualną lub z 7-biegową dwusprzęgłową skrzynią automatyczną.

Wersja hybrydowa oferuje 154 KM w wersji z napędem na przednie koła (2WD) lub 178 KM w wersji z napędem na cztery koła (e-AWD). System Drive Mode Select (z trybami Eco, Normal i Sport) pozwala dopasować charakterystykę układu przeniesienia napędu do różnych warunków. Nowa Kia to też pełen wachlarz systemów bezpieczeństwa.

Asystent jazdy po autostradzie (HDA 2) Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (SCC 2.0, dostępny ze skrzynią automatyczną) Asystent utrzymania auta pośrodku pasa ruchu (LFA 2) System ostrzegania o bezpiecznym wysiadaniu (SEW) System kamer monitorujących otoczenie pojazdu 360 stopni (SVM) System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów, hamowania na skrzyżowaniach oraz aktywnego wspomagania ruchu kierownicą w celu uniknięcia kolizji (FCA 2) System zdalnego parkowania (RSPA – tylko wersja HEV) System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania mogący aktywować hamulce w celu uniknięcia kolizji z przeszkodą (PCA-R) System ostrzegania o odległości podczas parkowania – z przodu/z boku/z tyłu (PDW-F/S/R)

Co ciekawe, Seltos jest także pierwszym hybrydowym modelem Hyundai Motor Group wyposażonym w funkcję Vehicle-to-Load (V2L) – technologię znaną dotąd wyłącznie z aut elektrycznych. Umożliwia ona zasilanie i ładowanie urządzeń zewnętrznych bezpośrednio z akumulatora samochodu.

Seltos zostanie wprowadzony na rynki europejskie jeszcze w 2026 roku. Produkcja wersji benzynowej rozpocznie się w drugim kwartale 2026 roku. Wersja hybrydowa pojawi się w ofercie w późniejszym terminie. Na więcej szczegółów i cennik musimy jeszcze poczekać.

Zanim pierwsze egzemplarze modelu Seltos wyjadą na nasze drogi, Kię Seltos będzie można zobaczyć na żywo podczas targów Poznań Motor Show, zaplanowanych na 23-26 kwietnia.

