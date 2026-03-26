Na wiosnę przybywa ofert do pracy na wsi. Co można robić i ile można zarobić?

Z początkiem wiosny mocno rozkręcają się poszukiwania dodatkowych ludzi do pracy na lokalnych fermach, przy zbiorach i w szeroko pojętym ogrodnictwie. Można liczyć nawet na pensję sięgającą 10 tys. zł miesięcznie, a wiele miejsc czeka na obsadzenie od zaraz bez specjalnych wymagań.

Życie z dala od miejskiego zgiełku i biurka w korporacji wydaje się sielanką, jednak praca na wsi to ogromny wysiłek fizyczny. W ślad za tym idą jednak bardzo solidne zarobki. Zatrudnienie mogą zdobyć dziś nawet osoby bez kierunkowego wykształcenia.

Praca na wsi w 2026 r. daje szeroki wachlarz możliwości

Zatrudnienie na wsi od dawna nie ogranicza się wyłącznie do tradycyjnych żniw czy wykopków. Portal Interia Biznes zrobił przegląd ofert pracy na wsi, które wiele osób mogą zaskoczyć nie tylko pensją, ale samym zakresem obowiązków.

Przykładowo poszukiwany jest opiekun indyków, do którego zadań będzie należeć "kontrola kondycji ptaków, nadzór nad pojeniem i karmieniem, mycie, czyszczenie i ścielenie kurników oraz wykonywanie drobnych napraw". Akurat tutaj jest wymagane doświadczenie i znajomość branży.

Kandydaci mogą jednak przebierać w innych ogłoszeniach i szukać zajęcia skrojonego pod ich własne preferencje. Zarówno na wielohektarowych polach, jak i w małych gospodarstwach. Jakie są zarobki?

Opiekun indyków w gospodarstwie pod Nowym Tomyślem z pensją rzędu 8-10 tys. zł brutto. Pracownik fermy drobiu w Narwi zarabiający od 5500 do 9000 zł netto z elastycznym czasem pracy. Pomocnik ogrodnika w okolicach Krakowa z wynagrodzeniem od 6500 do 8500 zł brutto. Osoba do zbioru koperku i natki pietruszki zgarniająca od maja do października od 4 tys. do 6 tys. zł brutto miesięcznie. Osoba zbierająca grzyby w Kargowej ze stawką akordową zaraz po krótkim okresie wdrożenia i pracy godzinowej 25 zł netto.

Wymagania dla pracowników sezonowych w rolnictwie. Jakie jeszcze przed nimi?

Na wiele stanowisk dostaniemy się z przysłowiowej ulicy, ale część gospodarzy oczekuje od kandydatów konkretnej wiedzy, umiejętności i uprawnień. To właśnie te osoby mogą liczyć na najwyższe zarobki.

Do obsługi nowoczesnych pojazdów i maszyn niezbędne jest odpowiednie doświadczenie, papier i oczywiście prawo jazdy. W codziennych obowiązkach niezwykle mocno przydaje się nie tylko siła i kondycja, ale również zmysł techniczny.

"Umiejętność obsługi sterowników oraz posiadanie uprawnień na ładowarkę i traktor" – zaznacza pracodawca w przytoczonym przez portal ogłoszeniu. Na liście standardowych zadań bardzo często pojawia się również sprawne posługiwanie się kosą spalinową i piłą łańcuchową (w przypadku ogrodnictwa) oraz samodzielne wykonywanie mniejszych napraw.

