Donald Trump jako Najwyższy Przywódca Iranu? Mieli błagać go na kolanach Fot. whitehouse.gov / Materiały prasowe

Krytyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się szerokim echem w Waszyngtonie. Podczas spotkania z komitetem wspierającym Republikanów Donald Trump stwierdził, że irańskie władze błagają go na kolanach o zakończenie działań wojennych. Jednocześnie wspomniał o pewnej interesującej ofercie.

Donald Trump twierdzi, że sytuacja w Iranie jest pod kontrolą USA. Polityk stwierdził, że za jego kadencji zostało rozstrzygnięte osiem wojen i że "wygrywamy kolejną". Świadectwem tego zwycięstwa miałoby być stanowisko niektórych osób decyzyjnych w Iranie.

"Negocjują i bardzo chcą zawrzeć umowę, ale boją się o tym powiedzieć, bo obawiają się, że zginą z rąk własnych ludzi. Boją się też, że zginą z naszej ręki" – tak twierdził Donald Trump w trakcie spotkania z Republikanami w Waszyngtonie.

Prezydent USA podkreślał, że Iranem nikt nie chce rządzić: "Nigdy nie było przywódcy państwa, który mniej chciałby pełnić swoją funkcję niż ten stojący na czele Iranu".

Teheran zaprzecza, jakoby jakiekolwiek rozmowy pokojowe z USA miały mieć miejsce. Nie potwierdza tego ani rząd, ani irańskie MSZ.

Donald Trump miał zostać Najwyższym Przywódcą Iranu? Jego wypowiedzi są coraz dziwniejsze

Trudno ocenić, czy Donald Trump żartował, czy nie i czy jego wypowiedź dotyczyła stricte jego osoby, czy była generalnym stwierdzeniem wobec sytuacji władz w Teheranie. To, co padło z jego ust, brzmi następująco: "Chcielibyśmy uczynić cię następnym Najwyższym Przywódcą". Dodał do tego: "Nie, dziękuję, nie chcę tego".

Warto brać pod uwagę, że ze strony Donalda Trumpa pada wiele dziwnych deklaracji i niekiedy jego wypowiedzi w dosyć mocny sposób odbiegają od rzeczywistości. Washington Post podawał, że podczas prezydentury w latach 2017-2021 Donald Trump miał skłamać lub manipulować w ponad 30 tys. wypowiedzi.

Przykładem dwuznacznych wypowiedzi z ostatnich tygodni mogą być także deklaracje Trumpa w sprawie wojny lądowej w Iranie. Prezydent wyraźnie zaprzeczył możliwości wykorzystania piechoty w działaniach na Bliskim Wschodzie, jednocześnie wysyłając w okolice Cieśniny Ormuz liczne desantowce.

Donald Trump w przemowie do Republikanów maluje bardzo idealistyczny obraz wojny na Bliskim Wschodzie

Wypowiedź Donalda Trumpa miała miejsce podczas bardzo ważnego wydarzenia politycznego – corocznej kolacji charytatywnej organizowanej przez komitet wspierający Republikanów w wyborach (NRCC). Na gali zbierają się sponsorzy, kongresmeni, lobbyści i najważniejsze osoby sterujące partią.

