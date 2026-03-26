Japonia zmienia zasady wjazdu dla Polaków. Bez nowego dokumentu nie wpuszczą do samolotu Fot. MDV Edwards/Shutterstock

Sezon na wyjazdy właśnie się rozpoczyna. Polscy turyści coraz częściej przestają ograniczać się do krajów europejskich i ruszają w coraz dalsze zakątki świata. Jeden z krajów, który stał się obiektem marzeń naszych podróżnych, zmienia zasady wjazdu dla turystów. I podchodzi do tego bardzo poważnie.

Polaków można spotkać w zasadzie w każdym zakątku świata. Zyskują na tym biura podróży sprzedające egzotyczne wycieczki, ale i linie lotnicze, które otwierają coraz dalsze trasy z naszego kraju. LOT niedawno informował, że zwiększy częstotliwość lotów do Japonii. Jednak jeżeli planujecie w najbliższych latach odwiedzić ten kraj, bądźcie gotowi na dużą zmianę zasad wjazdu.

Japonia zmienia zasady wjazdu dla Polaków i nie tylko. Bez tego nie wsiądziesz nawet do samolotu

10 marca japoński rząd zatwierdził nową ustawę o kontroli imigracji i uznawaniu statusu uchodźcy. Na jej podstawie zostanie uruchomiony elektroniczny system autoryzacji podróży. Będzie on skierowany do turystów z krajów, które są aktualnie objęte ruchem bezwizowym. Na tej liście jest także Polska. Dodajmy, że takie systemy są doskonale znane i obowiązują m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, a także w Europie.

Japoński Elektroniczny System Autoryzacji Podróży, czyli JESTA, będzie do nich bardzo podobny. Jak podaje serwis mainichi.jp, przed przyjazdem do Kraju Kwitnącej Wiśni podróżni będą musieli wypełnić specjalny formularz zawierający informacje m.in. o terminie i miejscu ich pobytu na terenie Japonii. To jednak nie koniec, bo nowe przepisy będą dotyczyły także linii lotniczych. Obowiązkiem przewoźników będzie zgłaszanie list podróżnych.

Nowe przepisy będą bardzo surowo przestrzegane. Dokumenty będzie trzeba wypełnić online przed wyjazdem do Japonii. Konieczne będzie także uzyskanie zgody na wjazd. Bez odpowiednich dokumentów nikt nie wpuści was nawet na pokład samolotu.

Nowe zasady wjazdu do Japonii wejdą w życie za dwa lata. System będzie płatny

Zgodnie z przyjętymi zmianami w prawie system JESTA będzie obowiązywał od 2028 roku, a za złożenie w nim wniosku trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Kwota na razie nie jest znana. Nie zmienia to jednak faktu, że będzie to kolejny obowiązkowy wydatek przy wyjeździe, który już teraz nie należy do tanich.

Z drugiej jednak strony miejscowe władze zapewniają, że nowy system usprawni przeprowadzanie kontroli granicznych. Aktualnie, ze względu na duże zainteresowanie, na lotniskach w strefie kontroli imigracyjnej potrafi robić się ciasno i tłoczno. Dzięki wcześniejszemu wypełnianiu wniosku i wprowadzeniu danych do systemu formalności po przyjeździe mają trwać znacznie krócej.

