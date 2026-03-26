Wielkanoc naprawdę będzie bardzo zimna i gdzieniegdzie spadnie śnieg. Jaka jest prognoza IMGW? Fot. Wxcharts

W marcu w końcu doczekaliśmy się słonecznych i cieplejszych dni, jednak ta sielanka za moment się skończy. Wbrew temu, czym straszą niektóre nagłówki, nie grozi nam powrót srogiej zimy stulecia. Musimy się jednak przygotować na niewielkie mrozy, a w wielu miejscach spadnie nawet śnieg.

REKLAMA

Przysłowia pogodowe nie wzięły się znikąd. Właśnie przekonujemy się na własnej skórze, że w marcu jak w garncu, a nadchodzący kwiecień faktycznie poprzeplata trochę zimy i (później) trochę lata. Co nas czeka w najbliższych dniach?

Prognoza pogody IMGW . Nadciąga silne ochłodzenie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował na swojej stronie najnowsze prognozy na przełom marca i kwietnia. Pogoda stanie się niestety bardzo kapryśna. Eksperci zapowiadają znaczne spadki temperatur oraz mieszane opady.

Piątek i sobota (27-28 marca): "Na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane" – podają synoptycy IMGW. Na południu i wybrzeżu przydadzą się parasole, a w rejonach podgórskich spadnie śnieg. Niedziela i poniedziałek (29-30 marca): Rozpocznie się pochmurny okres. Chłód mocno da o sobie znać, a termometry na północnym wschodzie wskażą w nocy nawet ujemne wartości. Wtorek i środa (31 marca-1 kwietnia): "Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu" – prognozują specjaliści z Instytutu. W rejonach podgórskich nocą mróz sięgnie nawet -5 stopni Celsjusza.

REKLAMA

Arktyczne powietrze tuż przed świętami

Analizując szczegółowe mapy udostępnione przez IMGW-PIB, widać nadciągający z północy front chłodnego powietrza. Temperatury maksymalne zaczną gwałtownie spadać tuż po słonecznym, ostatnim marcowym weekendzie.

W pierwszych dniach kwietnia termometry na przeważającym obszarze kraju ledwo przekroczą 10 stopni, a nad samym morzem zatrzymają się na okolicach 5 i 6 kresek. Noce zapowiadają się jeszcze chłodniej.

Mapy minimalnej i maksymalnej temperatury Fot. IMGW

Minimalna temperatura powietrza w wielu regionach spadnie blisko zera. Szczególnie w środę, 1 kwietnia, poranne przymrozki obejmą znaczną część Polski zachodniej oraz południowej.

REKLAMA

Mapy opadowe modelu ECMWF tylko potwierdzają ludowe przysłowia. W wielu rejonach kraju popada deszcz, a od 1 do 3 kwietnia na południu kraju wyliczenia wskazują na intensywne opady deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Pogoda będzie bardziej jesienno-zimowa niż wiosenna.

Mapy opadów śniegu i deszczu Fot. IMGW

Zimna Wielkanoc i anomalie temperaturowe . Model GFS jest aż fioletowy

Zajrzeliśmy również na popularny portal WXcharts, które opiera swoje mapki m.in. na amerykańskim modelu pogodowym GFS. Te symulacje rysują jeszcze bardziej pesymistyczny scenariusz na początek kwietnia. Wynika z nich, że Święta Wielkanocne zapowiadają się wyjątkowo chłodno i nieprzyjemnie.

REKLAMA

Mapa anomalii w temperaturze dla 4 kwietnia Fot. Wxcharts

Mapy wygenerowane dla 4 i 5 kwietnia pokazują ogromną, ciemnogranatową strefę zalegającą nad niemal całą Polską. To anomalia temperaturowa. Oznacza, że na zewnątrz będzie nawet o kilkanaście stopni zimniej, niż zakłada to średnia wieloletnia z lat 1991-2020.

Na niedzielny poranek 5 kwietnia wspomniany model wylicza, że nie będzie tylko prószyć śnieg, ale porządnie posypie. Zobrazowano to na szarych i jasnych obszarach mapy, które obejmują w dużej mierze wschodnią oraz centralną część kraju.

Mapa opadów śniegu dla 5 kwietnia