Prognoza pogody IMGW na lato 2026 w Polsce
Początek wakacji ze średnimi temperaturami powyżej normy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie opublikował eksperymentalną prognozę pogody na tegoroczny sezon urlopowy. Wszystko wskazuje na to, że jeden letni miesiąc wyraźnie wyłamie się z dotychczasowych schematów. A co oprócz tego czeka nas jeszcze w te wakacje?

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Po rekordowo mroźnych miesiącach i słonecznym początku meteorologicznej wiosny, oczy wszystkich zwracają się ku letnim mapom pogodowym. Nowe modele IMGW sugerują, że tegoroczny sezon urlopowy będzie pełen kontrastów, a wyobrażenie o stabilnej, polskiej aurze może po raz kolejny zostać poddane próbie, ale nie musi.

Czerwiec: Cieplej niż każe tradycja

Czerwiec zapowiada się jako miesiąc wyjątkowo łaskawy dla wielbicieli ciepła. Według modeli meteorologicznych średnia temperatura powietrza w całym kraju ma wyraźnie przekroczyć normy wieloletnie z lat 1991-2020. Nie oznacza to jednak fali afrykańskich upałów od pierwszego dnia miesiąca, a raczej stabilny trend wskazujący na bardzo ciepły początek lata. W Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie średnie miesięczne mogą oscylować w granicach 17-18,3°C. To doskonała wiadomość dla tych, którzy planują wypoczynek jeszcze przed szczytem sezonu – aura powinna sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu bez męczącej spiekoty.

Lipiec: Klasyczna letnia aura w normie

Lipiec ma przynieść uspokojenie i powrót do warunków, do których przyzwyczailiśmy się przez ostatnie dekady. Zarówno temperatura, jak i suma opadów powinny mieścić się w granicach normy wieloletniej. W praktyce oznacza to klasyczne polskie lato – słoneczne, gorące dni będą regularnie przeplatane przelotnymi opadami oraz typowymi dla tego okresu burzami. Termometry w Poznaniu, Opolu czy Rzeszowie wskażą średnio około 19-20,3°C. Będzie to czas typowej wakacyjnej "przeplatanki", która gwarantuje komfortowy wypoczynek, ale wymaga posiadania parasola w zasięgu ręki podczas popołudniowych spacerów.

Pułapka opadów i widmo suszy

Choć ogólna suma opadów w czerwcu i lipcu ma mieścić się w normie, kluczowy będzie ich dosyć nierównomierny rozkład na mapie Polski. W czerwcu najwięcej deszczu mają spodziewać się mieszkańcy północno-wschodnich regionów kraju. Z kolei w lipcu strefa intensywniejszych opadów przesunie się nad zachodnią i południową Polskę – szczególnie mokro może być w Zakopanem czy Katowicach. Taki scenariusz to sygnał ostrzegawczy dla pozostałych części kraju. W regionach, gdzie deszczu będzie akurat mniej, realnie wzrasta ryzyko wystąpienia suszy hydrologicznej. Niedobory wody mogą stać się problemem głównie w centralnej Polsce, wpływając negatywnie na stan wód w rzekach i lokalne rolnictwo.

Czy to koniec polskiego lata, jakie znamy?

Coraz częściej to, co dawniej uznawaliśmy za pogodowe anomalie, staje się nową rzeczywistością. Polskie lato zaczyna ewoluować w stronę klimatu o większej dynamice – od długich okresów suchych po nagłe i gwałtowne zjawiska ekstremalne. Eksperci przypominają, że wystarczy jeden aktywny układ baryczny, taki jak np. niż genueński, by w kilka dni doprowadzić do lokalnych podtopień, nawet jeśli statystyki miesięczne wskazują na "normę". Takie sytuacje, znane z przeszłości, przypominają, że przy wysuszonej glebie każda gwałtowna nawałnica może być niebezpieczna dla infrastruktury.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie powyższe wyliczenia mają charakter wyłącznie eksperymentalny. Długoterminowe prognozy sezonowe IMGW wskazują jedynie ogólne trendy i prawdopodobny kierunek zmian, a nie dokładny scenariusz na każdy dzień wakacji. Aura jest układem dynamicznym, dlatego przy planowaniu urlopów warto na bieżąco śledzić komunikaty krótkoterminowe, które charakteryzują się znacznie wyższą sprawdzalnością.