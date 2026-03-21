W 2026 roku przypada osiem niedziel handlowych. Jedna z nich będzie jeszcze w marcu. Wielu Polaków planuje większe zakupy w weekend, ale niedziela 22 marca nie jest handlowa. Duże sklepy, markety czy galerie handlowe będą jednak otwarte tydzień przed Wielkanocą.

W Niedzielę Palmową zrobisz zakupy w większości sklepów. 29 marca to niedziela handlowa, która nie jest objęta ustawowym zakazem. To ukłon w kierunku osób, które planują świąteczne zakupy. Natomiast już w kolejnym tygodniu na kupujących czeka kilka ograniczeń.

Planowanie zakupów warto więc zacząć szybciej. Spać spokojnie nie mogą nawet fani zakupów w sklepie pod szyldem z zielonym płazem. Żabki, które z otwartymi ramionami witają klientów w większości niedziel w roku, na Święta Wielkanocne mogą być zamknięte. Dotyczy to zwłaszcza Niedzieli Wielkanocnej. W Poniedziałek Wielkanocny sytuacja wygląda zgoła odmiennie. W ten dzień zakupy zrobimy w większości Żabek. Jak to jednak wygląda w przypadku innych marketów?

Jak będą czynne sklepy w święta? Oto pełna rozpiska

Święta Wielkanocne obejmują dni, które są ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że sklepy będą nieczynne w Niedzielę Wielkanocną 5 kwietnia i w Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia. To jednak nie koniec obostrzeń dla handlu. Zakupów lepiej nie planować na późno popołudniowe godziny w Sobotę Wielkanocną 4 kwietnia. W tym dniu osoby zatrudnione w handlu mogą pracować maksymalnie do godziny 14:00.

Większość dużych sklepów będzie otwarta w Sobotę Wielkanocną, warto jednak sprawdzać lokalne komunikaty na temat tego, do której godziny będzie czynny dany sklep. 14:00 to najpóźniejsza legalna godzina zamknięcia sklepu, w praktyce część lokali może zamykać się wcześniej.

Mniejsze sklepy mogą przyjąć rozmaite strategie względem godzin otwarcia w Święta Wielkiej Nocy. Część może przyjąć schemat większych placówek – otwarte do 14:00 w Sobotę Wielkanocną, zamknięte w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny. Część z nich będzie działać dłużej, gdyż za ladą stanie właściciel, jak ma to miejsce w niektórych Żabkach. Warto jednak uwzględnić też, że część lokalnych biznesów może udać się na wcześniejszą przerwę świąteczną, jeśli nie przewidują dużego ruchu w Wielkim Tygodniu.

Niedziele handlowe w 2026 roku – pełna lista niedziel handlowych

W 2026 będzie osiem niedziel handlowych, do tej pory była jedna – 25 stycznia. Najbliższa niedziela 22 marca jest objęta zakazem. Handlowa niedziela 29 marca to dopiero drugi dzień bez zakazu handlu w 2026 roku. Natomiast kiedy będzie kolejna niedziela handlowa po Niedzieli Palmowej? Nie trzeba będzie długo czekać. Ze względu na weekend majowy – od 1 do 3 maja – zakupy zrobimy w ostatnią niedzielę kwietnia.

Poza tym na niedzielne zakupy wybierzemy się również w wakacje – w czerwcu i sierpniu. A najwięcej niedziel handlowych przypada na okres świąteczny przed świętami Bożego Narodzenia, czyli w grudniu.

Oto lista niedziel handlowych 2026:

25 stycznia (już za nami) 29 marca 26 kwietnia 28 czerwca 30 sierpnia 6 grudnia 13 grudnia 20 grudnia