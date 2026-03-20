Polacy zaczynają już przygotowania do Wielkanocy. Ceny większości towarów i usług w porównaniu z ubiegłym rokiem poszły w górę, ale czy dotyczy to też koszyków na święta? Sprawdzono, ile w tym roku kosztują składniki na sałatkę jarzynową. Największy wzrost cen zanotował... seler.

Tegoroczna Wielkanoc wypada 5 kwietnia. Powoli przygotowują się do niej zarówno konsumenci, jak i sklepy. 29 marca będzie niedziela handlowa, a 4 kwietnia, czyli w Wielką Sobotę, placówki otwarte będą krócej. Chcąc jednak uniknąć kolejek (oraz pustek na sklepowych półkach), część klientów już teraz zaczyna gromadzić zapasy jedzenia na święta.

Na wielkanocnych stołach za niespełna dwa tygodnie pojawi się między innymi absolutny klasyk: sałatka jarzynowa. W tym roku będzie droższa, ale składnikiem, który zaliczył największy wzrost cen, jest nie majonez, a... seler.

Ceny składników na sałatkę jarzynową w 2026 roku. Produkty, które podrożały

Specjaliści z aplikacji PanParagon przyjrzeli się cenom koszyka produktów na wielkanocną sałatkę jarzynową. W porównaniu uwzględniono dane z 2024, 2025 i 2026 roku. Ogólny wniosek jest taki, że za uwielbianą sałatkę na Wielkanoc zapłacimy o ok. 5,7 proc. więcej niż dwa lata temu. Przyjrzyjmy się medianie cen poszczególnych składników.

Największą różnicę można zaobserwować w cenie selera. Dwa lata temu kosztował on 3,99 zł za kilogram, rok temu 4,99 zł, a w tym roku już 5,20 zł. To zaś oznacza, że aktualna cena korzeniowego warzywa jest o 30,33 proc. wyższa niż w 2024 roku.

Na drugim miejscu uplasowały się jajka. W porównaniu uwzględniono te w rozmiarze M/L, w opakowaniach po 10 sztuk. Dwa lata temu zapłacilibyśmy za nie 9,99 zł, ale już w 2025 roku – 11,59 zł. Od zeszłego roku doszło do kolejnych podwyżek. Nie są co prawda aż tak gwałtowne, bo teraz mediana cen jaj to 11,99 zł, ale w ciągu dwóch lat podrożały one o 20,02 proc.

Trzecie miejsce zajmują ziemniaki. W 2024 roku cena za kilogram wynosiła przeciętnie 2,20 zł, a już rok później 2,35 zł. Przed tegoroczną Wielkanocą zapłacimy za nie odrobinę mniej w porównaniu z 2025 rokiem – 2,34 zł za kilogram. Nie zmienia to jednak faktu, że ziemniaki przez ostatnie dwa lata podrożały o 6,36 proc.

Majonez wylądował dopiero na czwartym miejscu zestawienia ekspertów z aplikacji PanParagon. Pod uwagę wzięto 500-gramowe opakowania. Za jeden taki słoik dwa lata temu płaciliśmy 8,50 zł. Rok temu cena majonezu minimalnie spadła (do 8,39 zł), ale w tym roku poszła w górę i plasuje się na poziomie 8,99 zł. Ostatecznie za majonez płacimy o 5,76 proc. więcej niż w 2024 roku.

Piąte miejsce zajmuje groszek zielony w puszce. Pod uwagę wzięto 400-gramowe, standardowe opakowanie. Dwa lata temu jedna puszka groszku kosztowała 3,39 zł, a rok temu o dziesięć groszy mniej, czyli 3,29 zł. Przed tegoroczną Wielkanocą zapłacimy za nią 3,49 zł, co oznacza podwyżkę o 2,95 proc. w stosunku do 2024 roku.

Ostatnim droższym produktem jest kukurydza w puszce. Co prawda nie każdy dodaje ją do sałatki na Wielkanoc, ale często pojawia się na świątecznym stole. 400-gramowa puszka kukurydzy dwa lata temu kosztowała 3,80 zł, a przed rokiem 3,70 zł. W tym roku zapłacimy za nią natomiast 3,89 zł. Mówimy więc o podwyżce cen o 2,37 proc. w ciągu dwóch lat.

Tańsze składniki na sałatkę na Wielkanoc. Cena pora zaskakuje

Są też pojedyncze produkty, za które zapłacimy mniej. Nieznaczną różnicę na naszą korzyść zobaczymy na przykład w cenie marchwi. Kilogram tego korzenia dwa lata temu kosztował przeciętnie 3,79 zł, a rok temu 3,49 zł. W tym roku cena marchwi wynosi około 3,75 zł, co stanowi obniżkę o 1,06 proc. w stosunku do 2024 roku. Może niewiele, ale zawsze coś.

Następne na liście są jabłka, za których kilogram w 2024 roku płaciliśmy 4,60 zł. Rok temu cena owoców spadła do 4,49 zł za kilogram, zaś obecnie wynosi przeciętnie około 4,53 zł. Jest to więc obniżka rzędu 1,52 proc. w skali dwóch lat.

Tańsza stała się także pietruszka na wagę. Kilogram tego warzywa kosztował dwa lata temu 5,99 zł. Rok temu trzeba było zapłacić za niego 5,49 zł, a w tym roku nieco więcej, bo 5,79 zł. Za korzeń pietruszki płacimy obecnie o 3,34 proc. mniej niż w 2024 roku.

Z analiz ekspertów wynika, że mniej płacimy również za ogórki kiszone. Na tapet wzięto cenę za kilogram, która w 2024 roku wynosiła 10,99 zł. W zeszłym roku spadła ona do 9,29 zł, a choć w tym roku jest już wyższa, to nie osiągnęła poprzedniego poziomu – ogórki kosztują około 9,99 zł za kilogram. To oznacza obniżkę o 9,10 proc. w ciągu dwóch lat.

Niekwestionowanym zwycięzcą zestawienia, biorąc pod uwagę korzyści dla konsumentów, jest natomiast por. Przeliczono cenę za jedną sztukę, która w 2024 roku kształtowała się na poziomie 4,99 zł. Rok później było to już 4,29 zł, a w tym roku – 4,49 zł. To jedyny produkt, który zaliczył dwucyfrową obniżkę. Por w 2026 roku jest o 10,02 proc. tańszy niż dwa lata temu.

W analizie ekspertów z aplikacji PanParagon zaznaczono, że część produktów wciąż jest tańsza niż w 2024 roku, ale z danych wynika, że spadki cen miały charakter raczej przejściowy. Antonina Grzelak w podsumowaniu wskazuje, że za wyższy koszt sałatki jarzynowej odpowiadają w głównej mierze jajka i warzywa korzeniowe, ale choć w tym roku danie na Wielkanoc będzie nieco droższe, to wciąż stosunkowo niedrogi rarytas na świąteczny stół.