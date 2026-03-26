Trump uderza w NATO: "Nie zrobiliście absolutnie nic, nie zapomnimy". Kara już wkrótce Fot. whitehouse.gov / Materiały prasowe

Donaldowi Trumpowi puściły nerwy. Używając groźnie wyglądającego Caps Locka, w swoim nowym poście na Truth Social uderzył w NATO jak nigdy wcześniej. USA "Nigdy nie zapomni" tego, co jego sojusznicy uczynili, a w zasadzie czego nie uczynili względem Iranu.

Donald Trump traci cierpliwość do swoich sojuszników z NATO. Pomiędzy częstym zapewnianiem, że w Iranie wszystko idzie po myśli USA, sporadycznie daje wyraz swojej frustracji w mediach społecznościowych.

Tym razem wypowiedź Donalda Trumpa brzmi następująco – "Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by wspomóc nas z szalonym krajem, aktualnie zdziesiątkowanym militarnie, jakim jest Iran. U.S.A. nie potrzebuje nic od NATO, ale nigdy nie zapomnimy tego bardzo ważnego punktu w czasie". Dla przejrzystości pomijamy bardziej emocjonalną oryginalną pisownię. Większość liter zapisana została jako duże znaki, prawdopodobnie z wykorzystaniem Caps Locka.

Wpis Donalda Trumpa został zamieszczony na portalu Truth Social, który stanowi prawicową alternatywę dla X i Facebooka. Odpowiedzialny za niego jest sam Donald Trump w ramach firmy Trump Media & Technology Group.

Donald Trump z bezskutecznym apelem o wsparcie w Cieśninie Ormuz

Prezydent USA od jakiegoś czasu naciska na swoich sojuszników w NATO, by ci przyszli mu na pomoc w wojnie z Iranem. Według niego sojusz czeka "bardzo zła" przyszłość, jeśli nie zaangażuje się on w działania w Cieśninie Ormuz.

USA ponoszą gigantyczne koszty operacji przeciwko Iranowi i oczekują, że sojusznicy będą w nich partycypować. Istnieje nawet strona zliczająca koszty wojny bazująca na danych Pentagonu – iran-cost-ticker.com. Według niej koszt operacji na Bliskim Wschodzie zbliża się do 32 miliardów dolarów.

Amerykański podbój nie cieszy się dużym poparciem sojuszników. Przykładowo Polska nie planuje wysyłać swoich żołnierzy na Bliski Wschód. Bardziej radykalny głos w sprawie zajął premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Stwierdził on, że nie ma zamiaru brać udział w "nielegalnych wojnach". To m.in. jego wypowiedzi doprowadziły do tego, że Iran wydał zgodę na żeglugę przez Cieśninę Ormuz dla statków spod hiszpańskiej bandery.

Nie dacie nam pieniędzy? Zabierzemy naszą broń z Ukrainy

Aktualne napięcie może bardzo negatywnie odbić się na sytuacji Ukrainy. Wsparcie z USA od początku kampanii wojskowej Putina stanowi bardzo ważny element zdolności defensywnych w walce z Rosją. Według informacji Washington Post, Pentagon może zdecydować się na wycofanie części wyposażenia ze wschodu Europy, by wykorzystać je na Bliskim Wschodzie.

Mowa tu głównie o pociskach przechwytujących, które stanowią trzon ochrony przed zagrożeniami z powietrza. Są one wykorzystywane do ochrony infrastruktury krytycznej, baz wojskowych, ale też infrastruktury cywilnej.