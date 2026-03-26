Masło za niecałą złotówkę w Lidlu. Kiedy i jakie są zasady promocji? Fot. Grand Warszawski / Shutterstock

Po tym, jak Biedronka zrobiła promocję na masło za niecałą 1 zł, Lidl nie chciał być gorszy. Niemiecka sieć będzie sprzedawać kostki też za 99 grosze i to na o wiele lepszych warunkach. Jeśli chcemy się obłowić w masło przed Wielkanocą, to najbliższa okazja będzie w ten weekend.

REKLAMA

W zeszłym tygodniu pisaliśmy w naTemat o promocji na masło za mniej niż 1 zł w Biedronce. Był tam jednak spory haczyk, ponieważ trzeba było zrobić zakupy za minimum 99 zł. Na czym polega najnowsza akcja rabatowa w Lidlu?

Tanie masło w Lidlu na Wielkanoc. Promocja 27-29 marca

Lidl nie kazał długo czekać na odpowiedź na ofertę największego rywala. Od piątku 27 marca (czyli od jutra) do niedzieli 29 marca (włącznie, bo jest handlowa) można kupić masło Mlekovita z Polskiej Mleczarni 82 proc. 200 g za jedyne 0,99 zł za sztukę.

Masło za 0,99 zł przy zakupie 3 kostek naraz w Lidlu Fot. Lidl

Obniżka sięga aż 80 proc., ponieważ regularna cena tego masła wynosi 4,99 zł. Warunki są niezwykle proste i nie trzeba robić specjalnie dodatkowych zakupów. Trzeba wziąć trzy kostki masła naraz, a zatem całość wyjdzie nas niespełna 3 zł.

REKLAMA

Do skorzystania z tej okazji potrzebny jest smartfon z aplikacją Lidl Plus. Musisz aktywować odpowiedni kupon i zeskanować go przy kasie. Nie ma tu żadnego minimalnego progu wartości całego koszyka, ale jest limit: 3 sztuki masła na jeden kupon. Zatem jeśli chcemy zrobić większe zapasy, to musimy się uśmiechnąć po kupon do kogoś jeszcze.

Ceny składników na sałatkę na Wielkanoc

Masło można kupić w śmiesznie niskiej cenie, ale inne wielkanocne wydatki nie będą już tak tanie. Z danych opublikowanych przez aplikację PanParagon wynika, że za tradycyjną sałatkę jarzynową zapłacimy w tym roku o 5,7 proc. więcej w porównaniu do cen sprzed dwóch lat. Lista zakupów mocno się zmieniła.

REKLAMA

Najbardziej podrożał seler , który zaliczył cenowy skok o ponad 30 proc. i kosztuje teraz 5,20 zł za kilogram. Jajka poszły w górę, a za dziesięć sztuk w rozmiarze M/L zapłacimy o 20 proc. więcej, czyli 11,99 zł. Ziemniaki, majonez na Wielkanoc , groszek i kukurydza także delikatnie zyskały na wartości. Znajdziemy jednak taniejące produkty, bo mniej zapłacimy za marchewki, jabłka, pietruszkę oraz ogórki kiszone . Liderem obniżek na liście jest por , za którego zapłacimy obecnie o 10 proc. mniej.

Zakupowa panika winduje ceny w sklepach

Świąteczne podwyżki to części nasz własny błąd. Wiele osób obawia się, że konflikt na Bliskim Wschodzie wywinduje ceny... i mają w tym sporo racji. Jak podaje raport przygotowany przez UCE RESEARCH i Shopfully Poland, aż 73 proc. Polaków spodziewa się podwyżek przed Wielkanocą.

REKLAMA

Za strachu zaczynamy robić niepotrzebnie duże zapasy. To z kolei sprawia, że sieci handlowe natychmiast reagują na sztucznie napędzony popyt i zmieniają ceny na niekorzyść kupujących (podobny mechanizm mamy teraz na stacjach paliw).