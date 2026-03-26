MSZ wciąż bez notatki ze spotkania Nawrockiego z Orbánem. Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Wizyta Karola Nawrockiego u Viktora Orbána wciąż budzi wiele emocji. Doprowadziły one do kolejnego spięcia, tym razem pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a prezydenckim Biurem Polityki Międzynarodowej.

Tym razem w kontekście spotkania Nawrockiego z Orbánem wywołane do tablicy zostało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wywołującym do wcześniej wspomnianej tablicy jest szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP – Marcin Przydacz. Na zaczepkę zdecydował się odpowiedzieć rzecznik MSZ – Maciej Wewiór.

– Słyszę, że rzecznicy MSZ spod znaku TVN popłakują, że do min. Sikorskiego nie trafiła notatka ze spotkania z prezydentem i premierem Węgier – tak zaczyna się wypowiedź Marcina Przydacza.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej poinformował również, że zapraszano do delegacji prezydenckiej przedstawiciela MSZ. MSZ wybrał nawet taką osobę, ale ostatecznie zdecydował się ją wycofać. O decyzję Marcin Przydacz oskarża Radosława Sikorskiego, stwierdził on, że: – Emocje Pana Sikorskiego wzięły górę nad profesjonalizmem, MSZ mógł mieć informacje z pierwszej ręki, lecz stchórzył. Niech więc teraz nie wypłakuje się w sprzyjających telewizjach.

We wpisie Marcina Przydacza na X zawarta została także informacja, że Pałac Prezydencki od ośmiu miesięcy nie otrzymuje notatek ze spotkań międzynarodowych, w których uczestniczy Donald Tusk.

MSZ szybko odpowiedziało na zarzuty Biura Polityki Międzynarodowej

Niedługo po opublikowaniu wpisu na X przez Marcina Przydacza, odpowiedź udostępnił Maciej Wewiór. Rzecznik MSZ odpierał zarzuty, zwracając uwagę na słowa, które przed wizytą Karola Nawrockiego w Budapeszcie kierował pod adresem polskiego rządu węgierski minister spraw zagranicznych.

Odniósł się także do zdjęcia wykorzystanego przez Marcina Przydacza, które miało przedstawiać rozmowę Donalda Tuska z Viktorem Orbánem. W rzeczywistości ma ono pochodzić ze szczytu EPC, w którym brali udział liderzy aż czterdziestu dwóch państw. Zwrócił uwagę, że z tego typu powitań nie przygotowuje się notatek.

W ostatniej części swojego wpisu rzecznik MSZ zdecydował się uciąć spór z Biurem Polityki Międzynarodowej: – Nie będę się odnosił do języka wpisu pana ministra, bo dużo w nim słów o emocjach – płaczu, strachu czy zarzutu, że ktoś się uśmiecha.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odcięte od informacji ze spotkania z Orbánem?

Dziennikarz TVN24 Patryk Michalski faktycznie informował w programie "News Michalskiego", że MSZ do środowego wieczora nie otrzymało od Kancelarii Prezydenta notatki z wizyty Karola Nawrockiego w Budapeszcie.

Spór kompetencyjny jest tłem bardzo intensywnej batalii politycznej, która angażuje najważniejsze osoby w RP. Decyzja MSZ o nieuczestniczeniu w delegacji udającej się do Budapesztu była związana także z porządkiem demokratycznym.

