Ekspertka oceniła język angielski Marty Nawrockiej. Fot. X / Kancelaria Prezydenta RP

Marta Nawrocka poleciała do USA na wydarzenia zorganizowane przez Melanię Trump. Polska pierwsza dama wygłosiła tam nawet przemowę. Rozpoczęła ją po angielsku, ale po chwili przeszła na "swój rodzimy język". Jak jej poszło z angielskim? Znana ekspertka i edukatorka języka zwróciła uwagę na akcent.

Marta Nawrocka udała się do Waszyngtonu na zaproszenie Melanii Trump. Małżonka prezydenta USA zaaranżowała tam bowiem spotkanie w ramach inicjatywy Fostering the Future Together (Razem na rzecz Przyszłości).

Nawrocka w USA przemówiła po angielsku

Do Departamentu Stanu i rezydencji Trumpów zjechali przedstawiciele różnych państw, w tym delegatura z Polski na czele z Nawrocką. Uczestnicy tego wydarzenia rozmawiali o szukaniu wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci w świecie coraz bardziej zdominowanym przez nowe technologie. Pierwsza dama RP wygłosiła tam nawet przemowę.

A zapowiedziała ją sama Melania Trump. – Proszę o zabranie głosu Pierwszą Damę RP, Martę Nawrocką – ogłosiła, z trudem wymawiając jej nazwisko.

Nawrocka odpowiedziała po angielsku: – Doceniam, Melanio i dziękuję za zaproszenie. A teraz przejdę do mojego rodzimego języka polskiego (w tłumaczeniu na język polski).

Ekspertka ocenia angielski Nawrockiej

Znana edukatorka językowa Arlena Witt oceniła, jak poszło małżonce naszego prezydenta te krótkie kilka zdań po angielsku. – Nasza pierwsza dama powiedziała ledwie kilka słów, więc trudno oceniać ogółem jej umiejętności. Jej wymowę charakteryzuje polski akcent, który jednak nie uniemożliwia komunikatywności – zwróciła uwagę autorka youtubowego kanału "Po Cudzemu".

Ekspertka zwróciła też uwagę na to, że angielski pierwszej damy, jest bardzo podobny do akcentu Melanii Trump. – Powiedziałabym nawet, że jej angielski w tym krótkim fragmencie brzmi całkiem podobnie do angielszczyzny Melanii Trump, której językiem ojczystym również nie jest angielski – podsumowała. Dodajmy, że Melania Trump urodziła się w Słowenii, a jej ojczystym językiem jest słoweński.

Nawrocka mówiła o bezpieczeństwie dzieci w sieci

Angielski Nawrockiej to niejedyna kwestia, która przykuła uwagę wielu Polaków. Skrajne emocje wywołał także jej wypowiedź o bezpieczeństwie dzieci w Internecie.

– Bezpieczeństwo dzieci w świecie cyfrowym nie może być dodatkiem. Musi być fundamentem. Wierzę, że dzięki odpowiedzialnemu podejściu możemy stworzyć środowisko cyfrowe, które będzie jednocześnie bezpieczne i sprawiedliwe – mówiła Nawrocka.

– To od naszych decyzji zależy, czy świat cyfrowy stanie się dla młodego pokolenia przestrzenią możliwości, czy źródłem nowych podziałów. Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by był przede wszystkim przestrzenią bezpiecznego i mądrego rozwoju – kontynuowała.

Ludzie wytknęli weto jej męża

Ludzie w komentarzach pod wideo z jej przemowy momentalnie wytknęli, że Nawrocki przecież niedawno zawetował ustawę, która bezpieczeństwa w sieci właśnie dotyczyła.