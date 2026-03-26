Donald Trump nie spotka się z Karolem Nawrockim. Shutterstock.com/Kaua209

Karol Nawrocki wybiera się do Stanów Zjednoczonych. Będzie przemawiać na konferencji CPAC. Wcześniej pojawiały się doniesienia, że spotka się na niej z prezydentem USA. Ale Donalda Trumpa na wydarzeniu zabraknie. Tym samym nie dojdzie więc do spotkania z Nawrockim. Biały Dom przekazał kulisy tej decyzji.

Karol Nawrocki w piątek (27 marca) wyruszy w kolejną międzynarodową podróż, tym razem do Stanów Zjednoczonych. Jak pisaliśmy w naTemat, polityk został zaproszony przez konserwatywny kongres CPAC związany z amerykańskimi Republikanami jako "gość specjalny". Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz informował, że polityk wygłosi podczas CPAC przemówienie. Ale nie wysłucha go Donald Trump, który na wydarzenie się nie wybiera. Biały Dom ujawnił powody.

Tegoroczna czterodniowa konferencja CPAC, na której zbierają się przedstawiciele środowisk konserwatywnych, rozpoczęła się w Dallas w Teksasie w środę. Donald Trump jak dotychczas był obecny na każdej jej edycji, a w 2025 roku spotkał się tam z Andrzejem Dudą. Ale w tym roku zajęty wojną na Bliskim Wschodzie prezydent USA nie pojawi się na wydarzeniu.

"Prezydent nie może w tym roku uczestniczyć w konferencji CPAC z powodu napiętego harmonogramu. Jest mocno zaangażowany w trwający konflikt z Iranem i inne krytycznie ważne kwestie" – informuje Biały Dom w wydanym oświadczeniu.

Donald Trump ma inne plany: w piątek ma gościć w Miami, gdzie będzie uczestniczyć w konferencji FII Priority, wspieranej przez Arabię Saudyjską. Z kolei na weekend prawdopodobnie uda się do swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie.

Co Karol Nawrocki będzie robić w USA?

Przemówienie, które Karol Nawrocki wygłosi na CPAC, ma dotyczyć wspólnych wartości polsko-amerykańskich. Głowa państwa wystąpi na konferencji środowisk konserwatywnych w sobotę, w ostatnim dniu wydarzenia. Dodatkowo wizyta polityka w USA ma być okazją do rozmów na tematy gospodarcze.

Ponadto polityk w niedzielę (29 marca) ma spotkać się z przedstawicielami Polonii w Teksasie. Warto nadmienić, że mieszka tam ponad 200 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Oprócz tego Nawrocki w sobotę ma gościć w fabryce samolotów F-35, które niedługo mają trafić na wyposażenie polskiej armii.

To właśnie współpraca wojskowa ma być kolejnym z powodów wizyty głowy państwa w Stanach Zjednoczonych. Czy Karolowi Nawrockiemu uda się spotkać z Donaldem Trumpem? Cóż, na pewno nie będzie to możliwe podczas konferencji CPAC, a o innych takich planach nie informowano.

Marta Nawrocka spotkała się w USA z Melanią Trump

Tymczasem w USA gościła pierwsza dama Marta Nawrocka. Uczestniczyła ona w konferencji zorganizowanej przez Melanię Trump w Białym Domu. Była jedną z osób, które zabrały głos podczas wydarzenia (obok m.in. Melanii Trump czy Brigitte Macron). Nawrocka właśnie zakończyła swoją wizytę.