Mapa synoptyczna i opady nad Polską.
Ulewa i śnieżyca nadciągają nad Polskę. screen z wxcharts.com

W końcu przyszła wiosna: zarówno kalendarzowa, jak i astronomiczna. Ale pogoda zdaje się jeszcze droczyć z nami po długiej zimie. We wtorek w niektórych regionach kraju może spaść nawet 40 mm wody. Prognoza pogody na 31 marca i kolejne dni tylko potwierdza to, że na ciepłą i słoneczną wiosnę w pełnej krasie musimy jeszcze chwilę poczekać.

Tegoroczna zima naprawdę dała nam popalić, a ekstremalnie niskie temperatury sprawiły, że tym bardziej zatęskniliśmy za wiosną. W marcu dla odmiany doświadczyliśmy zdecydowanie cieplejszych dni, a termometry w niektórych regionach Polski w pewnym momencie wskazały niewiele poniżej 20 stopni Celsjusza na plusie. Ale choć wiosna (przynajmniej kalendarzowa i astronomiczna) w końcu przyszła, to pogoda załamała się, a wielu z nas ponownie sięgnęło po zimowe kurtki i płaszcze. Patrząc na prognozę pogody na najbliższe dni, mamy dla was ważną radę: nie chowajcie jeszcze ciepłych ubrań.

Prognoza pogody na wtorek. 31 marca nad część kraju nadciągną ulewy

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej informują, że w nocy z poniedziałku na wtorek (30-31 marca) na południu i południowym wschodzie popada deszcz, a na obszarach podgórskich – deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie opady mają wynosić do 10 mm, a wysoko w górach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 8-11 cm (na obszarach podgórskich powyżej 600 m n.p.m. o 4-8 cm). IMGW ostrzega też, że miejscami na obszarach podgórskich w Karpatach drogi i chodniki mogą być śliskie.

Prognozowane temperatury to od -2 stopni Celsjusza na Podhalu i -1 stopień lokalnie na północy i zachodzie, przez 2 stopnie na plusie w centrum kraju, aż do 5-6 stopni Celsjusza na wschodzie.

We wtorek (31 marca) w ciągu dnia przewidywane jest spore zachmurzenie, choć z możliwymi przejaśnieniami. Nie ustąpią też opady. Synoptycy Onetu prognozują, że sucho będzie na Kujawach, Pomorzu Gdańskim i w centrum Polski. Na pozostałych obszarach deszczowo, z wyłączeniem Podhala i Beskidów, gdzie spadnie śnieg (może być go nawet około 20 cm). Szczególnie intensywne opady przewiduje się w południowo-wschodniej części kraju.

Zobacz także

Mleko za niecałe 1 zł. Lidl i Biedronka przed świętami nie liczą się z kosztami
Potężna fala chłodu tuż przed Wielkanocą. Ale pogoda na święta to będzie przełom
Prognoza pogody IMGW nie zostawia złudzeń na Wielkanoc. Mapy są aż fioletowe
Pogoda sieje spustoszenie w Hiszpanii. Tysiące ewakuowanych w raju Polaków

W województwach małopolskim i podkarpackim, gdzie padać będzie deszcz, w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek w ciągu dnia może spaść łącznie nawet 20-40 mm wody. Na zachodzie natomiast możliwe są burze. Temperatury mają wynosić od 1 stopnia Celsjusza na Podhalu, przez 7-8 na Pomorzu Zachodnim, Lubelszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce, aż po 9-11 stopni Celsjusza w pozostałych regionach kraju. Ale przewidywany jest dość silny, północny i północno-zachodni wiatr, który obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda na Wielkanoc i resztę Wielkiego Tygodnia

Długoterminowe prognozy pogody bywają zmiennie, dlatego ponownie przyglądamy się temu, co szykuje dla nas aura na resztę Wielkiego Tygodnia i Wielkanoc.

W nocy z wtorku na środę niebo będzie zachmurzone, a temperatury będą wynosić od -3 stopni w rejonach podgórskich, przez -1 na zachodzie i w centrum, aż po 3 stopnie na wschodzie kraju. W środę na południowym wschodzie popada deszcz, w regionach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Termometry w górach pokażą około 3 stopnie Celsjusza na plusie, ale w pozostałych obszarach od 8 do 12 stopni powyżej zera.

Noc ze środy na czwartek ponownie chłodna, od -3 do 0 stopni Celsjusza (wyjątkiem będzie południowy wschód: od 1 do 4 stopni na plusie). Za to w czwartek w ciągu dnia już bez opadów (wyjątek stanowić będą obszary podgórskie w Karpatach), a słupki rtęci w termometrach pokażą nawet do 13 stopni Celsjusza.

Jeszcze ciekawiej zapowiada się następna doba. Synoptycy IMGW prognozują, że w nocy z czwartku na piątek temperatura będzie wynosić od -2 do 4 stopni Celsjusza, ale już w Wielki Piątek w ciągu dnia nawet do 14 stopni. Możliwe opady na północy i północnym zachodzie kraju.

Wielka Sobota zapowiada się jeszcze cieplej, ale deszczowo. Popada w zdecydowanej większości kraju, ale za to termometry wskażą od 10 stopni w górach, przez 11-13 na północy, wschodzie i w centrum, aż po 15-16 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski.

Wielkanoc tymczasem szykuje się całkiem satysfakcjonująco. Według prognozy pogody występować będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, przelotne deszcze w północno-zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju, a także porywisty wiatr (w porywach do 55 km/h). Ale temperatury mają wynosić od 14 stopni Celsjusza na obszarach podgórskich, przez 16-18 stopni w centrum, na północy i na południu, aż do 19-20 stopni Celsjusza na zachodzie i południowym zachodzie.