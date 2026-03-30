Promocje na mleko w Lidlu i Biedronce. 99 groszy za karton, ale jest jeden warunek Fot. Milos Momcilovic / Shutterstock

Zbliżająca się Wielkanoc to czas zaciekłej rywalizacji między Biedronką a Lidlem. Po szalonych obniżkach cen masła przyszła pora na kolejny hit cenowy, czyli tanie mleko. Obie sieci przygotowały bardzo podobne akcje rabatowe, które pozwolą zaoszczędzić dużo pieniędzy.

Biedronka w miniony weekend rozdawała masło za darmo przy zakupach na minimum 99 złotych. Lidl z kolei pozwalał na zakup kostki za jedyne 99 groszy, o ile do koszyka trafiły od razu trzy sztuki. Teraz klienci mogą zrobić potężne zapasy mleka. Takich korzystnych promocji nie było od dawna.

Promocja na mleko w Biedronce . 99 groszy przy zakupie 6 kartonów

W promocji Biedronka litrowy karton UHT Mleczna Dolina o zawartości tłuszczu 3,2 proc. Dzisiaj, czyli 30 marca, zaczęła się akcja pozwalająca kupić mleko za jedyne 99 groszy.

Wystarczy zeskanować przy kasie aplikację lub fizyczną kartę Moja Biedronka. Warunkiem koniecznym jest zakup 6 sztuk. Promocja potrwa do środy 1 kwietnia lub do wyczerpania zapasów.

Obowiązuje limit. Na jedno konto można maksymalnie wziąć 12 kartonów. Oznacza to, że za taką zgrzewkę zapłacimy niespełna 12 złotych, oszczędzając naprawdę sporo względem ceny regularnej wynoszącej 3,29 zł (taka sama ilość mleka kosztowałaby prawie 40 zł).

Tanie mleko w Lidlu to kolejna wielka obniżka

Niemiecki konkurent ma bliźniaczo podobną promocję przez co cała ta wojna cenowa wygląda tak, jakby prezesi byli nie przeciwnikami, ale kumplami. Lidl przecenia mleko marki Mlekovita. W ofercie promocyjnej jednak znajdziemy także litrowe opakowania UHT 3,2 proc. w sam raz do wielkanocnych wypieków.

Aby skorzystać z okazji, musimy mieć zainstalowaną aplikację Lidl Plus, aktywować odpowiedni kupon i zeskanować kod przy kasie. Wtedy cena za jedną sztukę spadnie do 0,99 zł. Rabat naliczy się także przy zakupie sześciu kartonów lub wielokrotności tej liczby.

Tutaj również mamy do czynienia z ograniczeniami. Limit wynosi 12 opakowań na jeden kupon. Regularna cena tego produktu poza promocją to 3,99 zł. Łatwo więc policzyć, że przy maksymalnym wykorzystaniu zniżki, zaoszczędzimy ok. 35 zł.

Godziny otwarcia sklepów Biedronka i Lidl przed Wielkanocą

W naTemat pisaliśmy już, że Biedronka i Lidl wydłużają godziny otwarcia sklepów przed Wielkanocą. W poniedziałek i wtorek (30 i 31 marca) portugalska sieć zaprasza klientów nawet do 23:30. Z kolei w Wielki Czwartek i Wielki Piątek (2 i 3 kwietnia) zakupy w Biedronce zrobimy równie późno, a w Lidlu zamknięcie będzie o 23:00.

Przed wyjściem z domu warto zawsze sprawdzić godziny w aplikacjach. Poszczególne placówki mogą mieć indywidualne harmonogramy. W Wielką Sobotę, zgodnie z prawem, markety muszą zamknąć się najpóźniej o 14:00. Biedronka i Lidl zazwyczaj opuszczają rolety już o 13:00 lub 13:30.