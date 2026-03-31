Nowe biuro podróży wchodzi do Polski. Chcą sprzedawać wakacje w innej formie Fot. Gabriel McCallin/Unsplash

Polscy touroperatorzy mają się świetnie. Sprzedaż z roku na rok rośnie i raczej nie wpłynie na to nawet konflikt na Bliskim Wschodzie. Polacy chcą podróżować coraz więcej, a równocześnie nie zawsze mają ochotę planować wyjazdy samodzielnie. Odpowiedzią na to ma być pojawienie się nowego biura podróży, które chce działać inaczej.

REKLAMA

System działania największych polskich biur podróży od lat pozostaje niezmienny. Itaka, Rainbow czy nawet TUI specjalizują się w tworzeniu gotowych ofert i wysyłaniu turystów na wczasy wyczarterowanymi samolotami. Jednak oczekiwania polskich klientów się zmieniają. Nie każdy chce lecieć na klasyczne all inclusive albo wycieczkę objazdową. I odpowiedzią na te zmiany może być wejście na nasz rynek najstarszego biura podróży świata, które wyjazdy organizuje inaczej.

Nowe biuro podróży w Polsce. Thomas Cook będzie działał inaczej

W 2024 najstarsze biuro podróży świata, czyli 180-letnia marka Thomas Cook została kupiona przez eSky Group. Początkowo nowi właściciele nie rozważali obecności obu marek na polskim rynku, ale sytuacja się zmieniła. We wtorek 31 marca oficjalnie poinformowano, że nowe biuro podróży oficjalnie rozpoczyna sprzedaż w Polsce.

REKLAMA

Obie marki będą działały jednak inaczej. eSky pozostaje biurem internetowym, specjalizującym się w sprzedaży pakietów dynamicznych, czyli najczęściej lotu i hotelu. Thoms Cook także będzie sprzedawać pakiety dynamiczne. Mają już swoją stronę internetową, jednak jego oferty niebawem mają pojawić się także u stacjonarnych agentów turystycznych. W końcu nic nie zastąpi kontaktu z człowiekiem, który może nam doradzić podczas wyboru kierunku lub hotelu.

Thomas Cook nie będzie jednak kolejnym biurem podróży na wzór Itaki czy Rainbow. W ich planach nie ma rezerwowania czarterów i wysyłania rzeszy turystów na ich pokładzie. Ich wizytówką ma być elastyczność i dopasowania swojej oferty do oczekiwań podróżnego. I nie będzie znaczenia, czy celem klienta są luksusowe wakacje na Malediwach, czy budżetowy weekend w Budapeszcie. Nowe biuro podróży przygotuje ofertę idealnie dopasowaną do oczekiwań turysty. Oprócz lotu i hotelu zaoferuje im także wyżywienie i transfer dopasowane do wymagań.

REKLAMA

– Widzimy, że wielu podróżników poszukuje ofert dopasowanych do ich potrzeb. Sztywne oferty czarterowe nie spełniają ich oczekiwań, ale z drugiej strony dużym zaufaniem darzą agentów stacjonarnych biur. Thomas Cook łączy nowoczesne podróżowanie z tradycyjnym podejściem do planowania wyjazdów, dzięki czemu nasza oferta będzie dostępna dla jeszcze większej liczby klientów – wyjaśnił Jakub Bajorski, Chief Product Officer w eSky Group.

Thomas Cook chce zmienić polski rynek biur podróży

Elastyczność oferty Thomasa Cooka pozwoli nie tylko na lepsze dopasowanie do oczekiwań klienta, ale i na tańsze wyjazdy. Zamiast czarterami, ich klienci będą latać samolotami rejsowymi, czyli tymi samymi, na których pokładach podróżujemy na własną rękę. Wyjazdy są organizowane także na pokładach tanich linii lotniczych, co pozwala obniżyć koszty. A równocześnie wszystko odbywa się z biurem podróży, więc jest objęte gwarancjami na wypadek np. konfliktu na wzór tego z Bliskiego Wschodu.

REKLAMA

Kolejna szansa na oszczędność to wybór hotelu. Tradycyjne biura podróży skupiają się na niewielkiej części oferty danego kraju. Prościej – sprzedają miejsca w hotelach, z którymi mają podpisana umowę. Thomas Cook nie będzie szedł tą drogą, ale nie chce również komplikować wyboru, przedstawiając wszystkie hotele w danym regionie. Zamiast tego postawili na przemyślaną selekcję.

– W odróżnieniu od wielu konkurentów, Thomas Cook nie oferuje tysięcy niesprawdzonych hoteli. Nasz model opiera się na starannej selekcji ok. 1500 obiektów spełniających wysokie standardy. Wybieramy miejsca, do których sami wysłalibyśmy własną rodzinę – przekazała Joanna Kwiatkowska, Product Manager B2B2C w eSky Group.