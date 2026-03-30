Najlepsza walizka do Ryanaira w Primark. Idealna na darmowy bagaż podręczny Fot. Leif Eirik Skaue/Shutterstock

Nie ma bardziej stresującego momentu podczas podróży samolotem niż ten na chwilę przed wejściem na pokład. Jeżeli latacie tanimi liniami, takimi jak Wizz Air czy Ryanair, to doskonale znacie ten moment, kiedy boicie się, że obsługa sprawdzi rozmiar waszego bagażu. W uniknięciu tego problemu pomoże Primark.

Znalezienie plecaka czy torby, które idealnie spełniają wymagania przewoźnika, naprawdę nie jest łatwe. W Action dostępny jest co prawda plecak o wymiarach 40x25x20 cm, ale jest on nieco mniejszy niż dopuszczalny limit. Przypominamy, że od 2025 roku na pokład można wnieść za darmo bagaż o wymiarach 40x30x20 cm. I właśnie do tych wymiarów swój najnowszy produkt dostosował Primark. Dodatkowo cena nie jest rozbojem w biały dzień.

Primark znów idzie na rękę pasażerom. Tę walizkę do Ryanaira wniesiesz za darmo

Primark bardzo dobrze wszedł na polski rynek. Sieć znana z taniej odzieży i dodatków dobrze wpasowała się w oczekiwania Polaków – łączy dobrą jakość z niskimi cenami. Jednak sklepy tej marki także bardzo dobrze dopasowują swoją ofertę do potrzeb klientów.

W ten sposób przed rokiem w sprzedaży pojawiła się walizka idealna do Ryanaira. Jej wymiary wynosiły 48,5x25x20 cm. Owszem, była ona nieco za wysoka, ale było to winą kółek. Te jednak były odczepiane, dzięki czemu sama skrzynia na rzeczy perfekcyjnie mieściła się w sizerze Ryanaira. Problem polegał jednak na tym, że w międzyczasie przewoźnik zwiększył limit swojego bagażu podręcznego.

Po roku Primark dostosował się i do tych zmian. W polskich sklepach można już znaleźć walizki o wymiarach 48,5x30x20 cm. One także mają odczepiane kółka, dzięki czemu ich ostateczny rozmiar to 40x30x20 cm. Dodatkową zaletą jest wykonanie z twardego materiału. Dzięki temu walizka się nie wypycha i w zasadzie macie gwarancję, że perfekcyjnie zmieści się w mierniku Ryanaira, ale i Wizz Aira. Warto bowiem pamiętać, że obaj ci przewoźnicy mają dokładnie takie same wymagania w kwestii bagażu podręcznego.

Walizka do Ryanaira z Primarka wygląda dobrze. Cena może przekonać część podróżnych

Walizka jest bardzo podobna do każdej innej. Ma główną komorę z paskami mocującymi, a także drugą zasuwaną na suwak. Do tego dochodzą kółka i wyciągana rączka, za sprawą której jest ona znacznie wygodniejsza od plecaka. Podstawową różnicą są jednak jej wymiary. Z wiadomych powodów jest ona znacznie mniejsza od klasycznej walizki kabinowej, za którą w tanich liniach lotniczych trzeba dodatkowo płacić.

Walizkę idealną na darmowy bagaż podręczny do Ryanaira w Polsce można kupić za 125 zł. Tyle samo kosztował jej mniejszy odpowiednik, który na sklepowe półki trafił przed rokiem. Nowa wersja dostępna jest w trzech kolorach – różowym, niebieskim i czarnym.

