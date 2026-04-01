Magnesy na lodówkę ją niszczą? Sprawdzamy.

Czy magnesy na lodówkę niszczą nasz sprzęt? Z pewnością choć raz słyszeliście teorię, zgodnie z którą lepiej nie wieszać na niej tych ozdób. Jeśli lubicie przywozić takie pamiątki z podróży, musicie wiedzieć, jakie skutki może nieść za sobą wieszanie magnesów na lodówce. I nie chodzi tu o ich wpływ na rachunki za prąd.

W turystycznych miejscach zarówno w Polsce, jak i za granicą niemal na każdym kroku możemy zauważyć sprzedawców magnesów. Ozdoby mogą mieć tysiące różnych wzorów i kształtów, a wielu podróżnym jawią się jako idealne pamiątki: niedrogie, możliwe do powieszenia w widocznym miejscu, a także przywołujące wspomnienia. Inni korzystają z magnesów w celach czysto użytkowych: za ich pomocą wieszają na lodówce ważne informacje, listy zadań, zakupów, obowiązków, rachunki do opłacenia czy rysunki dzieci.

Zapewne zastanawialiście się kiedyś, czy magnesy mogą uszkodzić lodówkę i czy (oraz jak) wpływają na rachunki za prąd. Postanowiliśmy więc zbadać ten temat.

Magnesy na lodówkę podobno psują sprzęt

W teorii bardzo silne pole magnetyczne mogłoby zakłócić działanie lodówek, które obecnie są wyposażone w dodatkowe funkcje, np. połączenie z internetem, ekrany dotykowe, czujniki czy nawet kamery, dzięki którym sprawdza się zawartość sprzętu. Ale niewielkie, standardowe magnesy generują zbyt słabe pole, by można było mówić o jakimkolwiek zagrożeniu dla elektroniki. Nawet tej zaawansowanej.

Dla pełnego obrazu należy dodać, że nieco inaczej rzecz ma się z magnesami neodymowymi, ale tymi naprawdę silnymi. Jeśli w jednym miejscu będzie ich dużo, to potencjalnie mogą wpłynąć na sensory drzwi lodówki. Tylko że... w domach raczej się to nie zdarza, bo mówimy o skrajnych przypadkach.

Nadmiar ozdób jest szkodliwy dla lodówki

Tak, magnesy mogą szkodzić lodówce, ale nie przez pole magnetyczne. Chodzi o nadmierne obciążenie drzwi sprzętu. Oczywiście żeby do niego doszło, ozdób musiałoby być naprawdę dużo (lub musiałyby one być bardzo ciężkie). Należy więc unikać przeciążenia zawiasów, choć to zdarza się nieczęsto. Odczujecie, że jest coś nie tak, przy zamykaniu lodówki (drzwi będą opadać).

Dodatkowo magnesy, jeśli przesuwa się je po drzwiach lodówki, mogą przyczynić się do powstawania na nich mikrorys. To kwestia estetyczna, ale warto mieć ją na uwadze. No i ostatnie: słabe magnesy mogą spadać, przy okazji uszkadzając powłokę sprzętu.

Wpływ magnesów na lodówce na rachunki za prąd

To nieprawda, że magnesy zwiększają rachunki za energię elektryczną. Mitem jest też, że przyczyniają się do zmniejszenia jej zużycia. Generują zbyt słabe pole magnetyczne, by to jakkolwiek wpływało na sprężarkę czy cały proces chłodzenia. Za prąd nie zapłacimy więc ani więcej, ani mniej.

Jeśli chcecie mieć niższe rachunki, powinniście wybrać model o wysokiej klasie energetycznej i ustawić lodówkę z dala od źródeł ciepła, np. kaloryfera czy piekarnika. Nie otwierajcie też niepotrzebnie drzwiczek lodówki i dbajcie o czyszczenie skraplacza. Magnesy nie mają tu nic do rzeczy.

Nasza rada: zostaw magnesy w spokoju, jeśli ci się podobają