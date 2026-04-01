Od 1 kwietnia Krajowy System e-Faktur przestaje obowiązywać największych graczy, a staje się codziennością dla niemal każdego przedsiębiorcy w Polsce. To nie tylko pożegnanie z papierowymi fakturami, ale całkowite przemodelowanie sposobu, w jaki myślimy o dokumentowaniu kupna i sprzedaży. Na jakie błędy trzeba uważać?
Centralny system faktur ustrukturyzowanych to największa zmiana w polskim systemie podatkowym od lat. Od dziś każda firma, poza najmniejszymi mikroprzedsiębiorcami, ma obowiązek nadawania dokumentom cyfrowej formy pliku XML zgodnego ze strukturą FA(3). Tylko taka faktura jest od dziś ważna. To koniec ery skanów wysyłanych mailem.
Pułapki systemu KSeF. Na co musisz uważać?
Przejście na nowy model to prawdziwe wyzwanie dla każdej firmy, które też obnaża słabe punkty dotychczasowego obiegu dokumentów (np. brak transparentności) i uniemożliwia wystawiania faktur z datą wsteczną. Początki cyfrowej rzeczywistości jednak będą trudne.
Jak zauważają eksperci z fillup oraz Piotr Juszczyk z inFaktu na łamach "Faktu", przedsiębiorcy muszą się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości i przemodelować obieg dokumentów w firmie. Jakie problemy mogą napotkać na początku?
- Dwie daty na jednej fakturze – pojawia się to przy wysyłce z opóźnieniem (tryb offline, o którym za chwilę). "W efekcie jedna faktura ma dwie daty, jedną na dokumencie i drugą przesłania w numerze KSeF" – wyjaśnia Piotr Juszczyk z inFaktu. To może komplikować rozliczenia VAT.
- Brak możliwości "cofnięcia" faktury – faktura w KSeF jest widoczna u odbiorcy niemal natychmiast. To jednak miecz obosieczny. Eksperci z fillup zauważają, że przez to faktury wysłanej w KSeF nie da się usunąć lub wycofać bez wystawienia korekty.
- Faktura wystawiona to faktura doręczona – "Nie musimy jej już dodatkowo wysyłać w żadnej innej formie, ponieważ dokument wprowadzony do systemu uznaje się za doręczony nabywcy" – wyjaśnia Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup. Może to jednak powodować np. spory o terminy płatności i odsteki.
- Nie ma powiadomień o nowej fakturze – system nie wyśle e-maila o wystawieniu nowego "papieru". Bez regularnego zaglądania do aplikacji łatwo przeoczyć ważne dokumenty. Dlatego firmy muszą pilnować tego aspektu i wprowadzić zupełnie nowe procedury kontroli i komunikacji z księgowością.
- Problem z uprawnieniami – ekspert "Faktu" zauważa, że wielu szefów wciąż nie nadało dostępów swoim księgowym lub biurom rachunkom. Bez odpowiednich uprawnień nie będą mogli pobierać i wystawiać faktur. Tym samym sprzedaż w firmie może być przyblokowana.
Nie pomyl certyfikatu. To jedno z największych zagrożeń
Wiele osób traktuje certyfikaty w KSeF jako nudną formalność, a tymczasem wybór niewłaściwego typu pliku może dosłownie sparaliżować sprzedaż w twojej firmie. Czym się różnią?
Co robić, gdy system powie "nie"? W 2026 nie będzie kar za błędy
Rok 2026 to okres przejściowy. Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że na razie nie będzie nakładać kar za pomyłki. W razie problemów technicznych masz do dyspozycji kilka trybów:
Do KSeF zalogujesz się m.in. przez aplikację mObywatel lub Profil Zaufany na stronie ksef.podatki.gov.pl. Jeśli prowadzisz mikrofirmę i twoja miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł brutto, masz czas na obowiązkowe wdrożenie systemu aż do 1 stycznia 2027 roku. Chyba że w którymś miesiącu przekroczysz ten limit. Wtedy od tej konkretnej faktury stajesz się pełnoprawnym użytkownikiem KSeF.