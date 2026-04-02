Tusk o groźbach ws. rozpadu NATO. Słowa o Putinie są wymowne. Fot. shutterstock

Ostatnio Donald Trump przyznał, że poważnie rozważa wyprowadzenie USA z NATO. Donald Tusk po tych słowach zabrał głos. Gorzko podsumował niektóre działania administracji Stanów Zjednoczonych i rządu Viktora Orbána. "To wszystko wygląda jak wymarzony plan Putina" – przyznał premier.

"Groźba rozpadu NATO, złagodzenie sankcji na Rosję, potężny kryzys energetyczny w Europie, wstrzymanie pomocy dla Ukrainy i zablokowanie pożyczki dla Kijowa przez Orbána – to wszystko wygląda jak wymarzony plan Putina" – napisał Donald Tusk na platformie X w czwartek (2 kwietnia). Swój post wrzucił w języku angielskim.

Kontrowersje wokół NATO w ostatnim czasie znów stały się głośnym tematem. Wszystko za sprawą ostatnich słów Donalda Trumpa. Prezydent USA został zapytany przez The Telegraph, czy zastanawia się nad opuszczeniem Sojuszu. – Tak, powiedziałbym, że nie ma co do tego wątpliwości. NATO nigdy mnie nie przekonywało. Zawsze wiedziałem, że to papierowy tygrys, Putin zresztą też o tym wie.

Kontrowersje wokół polityki Trumpa

Dodajmy, że Trump od dawna krytykuje NATO. Sojusz stał się kozłem ofiarnym w nieskutecznej polityce USA, a prezydent Stanów Zjednoczonych obwinia jego członków o niepowodzenia.

Jednocześnie wypowiedzi amerykańskiego przywódcy wcale nie wskazują na to, by wsparcie Europejczyków było mu szczególnie potrzebne do zapanowania nad sytuacją w Iranie. Choć często jego wypowiedzi odbiegają od rzeczywistości, to przekonywał, że Teheran "błaga go na kolanach" o pokój, wojna jest już "wygrana", a rozmowy pokojowe są owocne i produktywne.

Jednocześnie zaostrzył krytykę wobec NATO, gdy państwa członkowskie odmówiły mu udzielenia pomocy w atakach na Iran. Co więcej, w połowie marca Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone tymczasowo znoszą sankcje na rosyjską ropę naftową.

To wiąże się z kryzysem na Bliskim Wschodzie i blokadą cieśniny Ormuz, przez którą przed wybuchem wojny transportowano 1/5 światowej produkcji ropy. Blokada cieśniny w wyniku wojny spowodowała, że momentalnie wzrosły ceny surowca na światowych rynkach.

Donald Tusk komentował już działania Viktora Orbana

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy Donald Tusk uderza też w Viktora Orbána. Gdy Karol Nawrocki wybrał się do Budapesztu, aby spotkać się z szefem węgierskiego rządu, premier Polski postanowił przypomnieć obywatelom, dlaczego polityka Węgier może szkodzić UE i tym samym Polsce.

– Ja chciałbym tylko przypomnieć kilka podstawowych faktów, które powodują, że dzisiaj premier Węgier jest oceniany nie tylko przez polski rząd – ale przede wszystkim przez polski rząd – jako polityk, który występuje systematycznie wbrew polskim interesom – mówił przed jednym z ostatnich posiedzeń rządu.

Tusk wymienił kilka kwestii: temat 2 miliardów złotych, które Polska powinna otrzymać z europejskiej kasy za sprzęt wysłany Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny. Przypomniał, że Orbán blokuje wypłatę środków dla Polski z mechanizmu European Peace Facility.