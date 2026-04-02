Pam Bondi straciła stanowisko w gabinecie Donalda Trumpa. Shutterstock.com/Joey Sussman

Pam Bondi straciła stanowisko prokuratorki generalnej Stanów Zjednoczonych – informuje stacja Fox News po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Amerykański polityk potwierdził te doniesienia we wpisie na Truth Social. Uchylił też rąbka tajemnicy w sprawie przyszłości Bondi.

Stacja Fox News jako pierwsza poinformowała, że Donald Trump wkrótce ogłosi odwołanie Pam Bondi ze stanowiska prokuratorki generalnej. Tak też się stało: w czwartek (2 kwietnia) prezydent Stanów Zjednoczonych opublikował na Truth Social oświadczenie w tej sprawie i ujawnił, kto ją zastąpi.

Pam Bondi odwołana ze stanowiska prokuratorki generalnej USA

"Pam Bondi to wielka amerykańska patriotka i lojalna przyjaciółka, która przez ostatni rok wiernie pełniła funkcję prokuratora generalnego. Pam wykonała ogromną pracę, nadzorując zakrojoną na szeroką skalę walkę z przestępczością w całym kraju, dzięki której liczba morderstw spadła do najniższego poziomu od 1900 roku" – brzmi początek wpisu Donalda Trumpa, opublikowanego zaledwie kilkadziesiąt minut po informacji Fox News.

"Uwielbiamy Pam, która wkrótce obejmie bardzo potrzebne i ważne stanowisko w sektorze prywatnym, o czym poinformujemy w najbliższej przyszłości. Nasz zastępca prokuratora generalnego, niezwykle utalentowany i szanowany prawnik Todd Blanche, obejmie stanowisko pełniącego obowiązki prokuratora generalnego" – czytamy w oświadczeniu amerykańskiego prezydenta na Truth Social.

Fox News ustalił, że kandydatem na stanowisko prokuratora generalnego – jedno z najważniejszych w gabinecie głowy państwa – jest Lee Zeldin, dyrektor Agencji Ochrony Środowiska. Ale, co należy podkreślić i zrobiła to też stacja, Biały Dom jeszcze nie potwierdził publicznie tej decyzji; wokół tematu pojawiały się zresztą sprzeczne sygnały.

Pam Bondi relokowano z Waszyngtonu. W tle obawy o bezpieczeństwo

"New York Times" na początku miesiąca informował, że byłą już prokuratorkę generalną Pam Bondi przeniesiono w lutym z mieszkania w Waszyngtonie do jednej z okolicznych baz wojskowych. Jako powód wskazywano obawy o jej bezpieczeństwo. Bondi otrzymywała groźby od karteli narkotykowych i osób niezadowolonych z podejmowanych przez nią działań dot. sprawy Jeffreya Epsteina. Opisywano, że liczba gróźb miała wzrosnąć po schwytaniu Nicolasa Maduro w Wenezueli.

Członkini gabinetu Trumpa to jedna z relokowanych osób. Medium podało, że wśród przeniesionych do bazy wojskowej są także jeden z najbliższych doradców polityka Stephen Miller, sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth oraz była minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Jednocześnie "NYT" przekazał, że nie wiadomo, czy współpracownicy Donalda Trumpa płacą za zakwaterowanie w tym miejscu.

Przypomnijmy, że Bondi to kolejna osoba z administracji prezydenta USA odwołana ze stanowiska w ostatnich tygodniach – poprzednią była wspomniana Kristi Noem, która straciła funkcję szefowej Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego 5 marca tego roku.

Kim jest Pam Bondi?

Pam Bondi, czy właściwie Pamela Jo Bondi, jest amerykańską prawniczką i polityczką, związaną z Partią Republikańską. W przeszłości była prokuratorką we florydzkiej prokuratorze stanowej, a w 2010 roku wygrała wybory na stanowisko prokuratora generalnego Florydy (kandydowała na nie z ramienia Partii Republikańskiej). Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i sprawowała funkcję przez dwie kadencje, w latach 2011-2019.