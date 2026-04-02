Przepis na wielkanocny mazurek według Magdy Gessler.

Mazurek wielkanocny jest absolutnym klasykiem, którego nie może zabraknąć na świątecznym stole już w tę niedzielę. Dobrze radzimy: zróbcie go z przepisu Magdy Gessler. Gdy raz spróbujecie jej mazurka na Wielkanoc, będziecie robić go co roku. Słynna restauratorka zdradziła też swoje triki na idealne ciasto.

Wielkanoc bez mazurka się nie liczy – i mówimy to absolutnie poważnie, bo jego historia sięga nawet średniowiecza (choć w Polsce zaczęto regularnie przyrządzać go w XVII wieku). Powszechnie uważa się, że mazurek na Wielkanoc jest symbolem zakończenia Wielkiego Postu i nagrodą za wytrwałość w jego trakcie.

Podstawą przygotowania tego wypieku w tradycyjnej wersji jest kruchy placek i duża ilość bakalii. I choć jego wykonanie jest dość czasochłonne (osobno przygotowuje się ciasto i masę, później łączy je i dekoruje), to naprawdę warto. Fakt, że mazurka (orzechowego) wpisano na listę produktów tradycyjnych w kategorii Wyroby piekarnicze i cukiernicze w woj. kujawsko-pomorskim, najlepiej świadczy o tym, że to klasyk na naszych stołach.

Mazurek Magdy Gessler – przepis

Ostatnio w naTemat opisywaliśmy, jak przyrządzić sałatkę na Wielkanoc z przepisu Ewy Wachowicz. Tym razem stawiamy na czekoladowy mazurek według Magdy Gessler. Restauratorka podzieliła się tym przepisem z fanami za pośrednictwem serwisu Smaki Życia. W tym miejscu musimy zaznaczyć, że podamy wam nie tylko przepis, ale i jej triki, dlatego przeczytajcie nasz artykuł do końca.

Zacznijmy tradycyjnie, czyli od składników. Do przygotowania ciasta na mazurek na świąteczny stół będziecie potrzebować:

200 g masła, 150 g migdałów (zmielonych na mąkę), 150 g mąki pszennej (polecamy tortową, typ 450), 100 g cukru pudru, 6 żółtek (ugotowanych na twardo), 1 łyżki kwaśnej śmietany, 1 łyżki zimnej, źródlanej wody, 1 szczypty soli.

Z kolei składniki masy czekoladowej to:

250 g kakao, 250 g cukru pudru, 2 tabliczki gorzkiej czekolady, 1 szklanka słodkiej śmietanki, 100 g masła, 70 ml spirytusu, 1 garść smażonej skórki pomarańczowej.

Przystępujemy zatem do działania. Pamiętajcie, że ciasto na mazurek należy zagniatać szybko, korzystając z zimnego widelca, zimne powinny być też wszystkie składniki. Ale po kolei: najpierw należy zetrzeć masło na tarce o dużych oczkach i włożyć je do większego naczynia. Dodać mąkę, migdały i cukier, zagniatać widelcem (stworzy się masa przypominająca kruszonkę). Następnie dodać też przetarte żółtka, a później śmietanę i wodę.

Gdy całość połączy się w ciasto (zajmie to maksymalnie trzy minuty), zawinąć w pergamin i włożyć na noc do lodówki. Mazurek należy piec kolejnego dnia w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza przez 25 minut. Następnie wyjąć go i poczekać, aż ostygnie.

W tym czasie warto przygotować masę czekoladową. W kąpieli parowej rozpuścić czekoladę i masło, dodać śmietankę oraz cukier puder. Wymieszać, dodać spirytus i skórkę pomarańczową. Ponownie wymieszać, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tuż przed wyłożeniem masę należy nabłyszczyć surowym żółtkiem, a później wylać na upieczony spód.

Triki Magdy Gessler na idealny mazurek na Wielkanoc

Zapewne zwróciliście uwagę na ugotowane żółtka, które Magda Gessler dodaje do świątecznego ciasta. Nie jest to przypadkowy wybór: całe jajka sprawiłyby, że ciasto byłoby twardsze i mniej kruche, a tego nie chcemy. A fakt, że mają być ugotowane? To nawiązanie do starszych przepisów na wypieki drożdżowe, w których często radziło się ugotować żółtka na twardo i przetrzeć przez sito przed dodaniem do ciasta.