Nawet dzieci w podstawówce rozpoczynają życie intymne. Psycholog wyraźnie zaznacza, że nie są na to gotowe. Rodzice nie wiedzą, jak rozwiązać problem Fot. Shutterstock / canva

Rano robisz swojemu dziecku kanapki do szkoły i całujesz je w czoło przed wyjściem. Po południu dowiadujesz się, że prowadzi życie intymne. Na forach internetowych rodzice skarżą się, że ich nastoletnie dzieci współżyją, a oni nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić. "Rozmowy nie skutkują, prośby też nie pomagają. Zastanawiam się, czy jedynym wyjściem nie jest zakaz spotykania się" – pisze jedna ze zdesperowanych matek.

Często wydaje nam się, że "za naszych czasów" było inaczej. I rzeczywiście – było, ale niekoniecznie lepiej. Wczesna inicjacja zdarzała się zawsze, jednak kiedyś była owiana głęboką tajemnicą.

Jeśli czternastolatka decydowała się na "pierwszy raz", rodzice zazwyczaj nie mieli o tym pojęcia. Ta zmowa milczenia wcale nie służyła bezpieczeństwu – zostawiała młodych ludzi zupełnie samych, bez żadnego wsparcia czy mądrej rady dorosłych.

Dziś tabu pękło, a rodzice znacznie częściej wiedzą o intymnym życiu swoich dzieci.

Paradoksalnie jednak ta wiedza nie przynosi spokoju. Przynosi bezradność. Bo oto wielu opiekunów wie, że to za wcześnie na s**s, ale rozkłada ręce.

Rodzice skarżą się, że nie mają narzędzi, by w mądry sposób postawić granice i ochronić dziecko przed zbyt wczesną inicjacją.

"Mamo, tato, sypiam z Kubą"

"Rodzice, powiedzcie, co robić, bo jestem na skraju załamania" – zaczyna swój wpis jedna z matek na grupie Rodzice Nastolatków na Facebooku.

Pisze o swojej 14-letniej córce, która do tej pory była – jak podkreśla – "grzeczną, wzorową uczennicą". Pewnego dnia znalazła na jej łóżku opakowanie po prezerwatywie. A to mogło oznaczać tylko jedno: jej dziecko prowadzi życie intymne!

"Było wiele rozmów o konsekwencjach, ryzyku ciąży, o tym, jak łatwo można sobie zmarnować życie" – relacjonuje matka.

Jak pisze dalej, jej córka tłumaczyła, że nie wie, dlaczego do tego doszło, i że zdaje sobie sprawę, że w tym wieku to niewłaściwe. Jej wybranek to rówieśnik. Obydwoje bardzo młodzi, jeszcze dzieci.

Dziewczynka zapewniała swoją mamę, że sytuacja się nie powtórzy.

Ale nic z tego. Mama zajrzała do korespondencji dziewczyny i odkryła, że nadal się spotykają i chodzą ze sobą do łóżka.

"Rozmowy nie skutkują, prośby też nie pomagają. Zastanawiam się, czy jedynym wyjściem nie jest zakaz spotykania się" – pisze zdesperowana.

Jednocześnie obawia się konsekwencji takiej decyzji. Jak zabroni jej spotkań z ukochanym, może to negatywnie na nią wpłynąć. Zwłaszcza że za chwilę egzamin ósmoklasisty. Co, jeśli się zbuntuje i zawali egzamin?

Rodzice chłopaka zostali już poinformowani, jednak nie przyniosło to rozwiązania.

Post wzbudził olbrzymie, niemal skrajne emocje. Pod wpisem wylała się lawina komentarzy, w których dominował głos kobiet – matek, babć, ale też młodych kobiet, które jeszcze niedawno same były w wieku ósmoklasistek.

Jedna z nich pisze:

"Jestem dorosłą kobietą, mam dwoje dzieci. Zaczęłam współżyć w wieku 14 lat z moim obecnym mężem. Ginekolog przepisał mi tabletki. Nie miał mnie kto wesprzeć przy wizycie. Wspieraj i rozmawiaj – to moja rada"

Inna dodaje:

"Idź z córką do ginekologa. Moja rozpoczęła s**s w ósmej klasie"

Są też głosy pełne współczucia i ostrzeżeń, że takie eksperymentowanie może zakończyć się nastoletnią ciążą.

"Sama mam 15-letnią córkę i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. W mojej rodzinie była 14-latka, która urodziła dziecko"

Nie brakuje również osób, które dzielą się podobnymi doświadczeniami wychowawczymi:

"Przechodziłam to z synem. Zabraniałam, karałam i było tylko gorzej. Ucieczki, nieprzespane noce. Na szczęście się zabezpieczali. Ostatecznie ich relacja się zakończyła. Dziś to tylko wspomnienie. Rozmawiaj, ale nie zabraniaj, bo możesz stracić kontakt z dzieckiem. Ja odpuściłam i dzięki temu relacja wróciła"

Uspokajam: nie jest tak, że granica inicjacji przesuwa się niemal do szkół podstawowych. Dane naukowe z ostatnich lat – w tym raporty prof. Zbigniewa Izdebskiego oraz międzynarodowe badania HBSC – rysują zupełnie inny obraz rzeczywistości.

W Polsce średni wiek inicjacji seksualnej wynosi obecnie około 17,5-18 lat. Choć na przełomie lat 90. i 2000. faktycznie odnotowano trend spadkowy (kiedy to średnia zbliżała się do 16. roku życia), obecnie sytuacja się ustabilizowała, a w niektórych grupach wiek ten wręcz lekko rośnie.

Porównując to z pokoleniem ich rodziców, dzisiejsi nastolatkowie wcale nie "śpieszą się" bardziej – często czekają do momentu wejścia w pełnoletniość lub rozpoczęcia studiów.

Ale są i takie przypadki, o jakich wspominam na początku.

– Czy 14 lat to odpowiedni wiek na rozpoczęcie współżycia? – pytam wprost Rafała Skoczka, psychologa i sek*uologa.

– Absolutnie nie. Ani organizm, ani emocje 14-latka nie są na to gotowe. To jest za wczesny etap, by te dwa światy – fizyczny i psychiczny – się zgrały. Niestety, czasy się zmieniły i mamy na to ograniczony wpływ. Dziś to nie biologia pcha dzieci do łóżka, ale potężna presja otoczenia – zauważa.

Psycholog i se**uolog: Mamy legalną "po***grafię"na TikToku

Czy rodzice rzeczywiście nie mogą nic zrobić z tym, że ich dziecko współżyje?

Rafał Skoczek, psycholog i se**uolog, nie ma złudzeń: poczucie bezradności to często efekt pęknięć w relacji, które powstały znacznie wcześniej. Zdaniem eksperta, jeśli sugestie i prośby rodziców są przez nastolatka całkowicie odrzucane, oznacza to, że zawiodły procesy wychowawcze oparte na poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji.

– Jeżeli mamy już do czynienia z nastolatkiem w fazie silnego buntu, to zakazy zazwyczaj wywołują odwrotny skutek. "Nie wolno" powoduje tylko jeszcze większe napięcie. Dziecko myśli: "To ja wam pokażę". Walka na siłę tylko potęguje chęć udowodnienia swojej "dorosłości" – tłumaczy Rafał Skoczek.

Prosi też, żeby przypomnieć, że w świetle prawa nastolatki mogą być aktywne se**ualnie od 15. roku życia.

Jeśli jednak młodsze dziecko zaczyna swoją historię z życiem intymnym, edukacja jest jedyną formą ochrony, jaka nam zostaje.

Ekspert zauważa, że w takich sytuacjach rodzic musi przedefiniować swoją rolę. Skoro fizyczne powstrzymanie dziecka jest niemożliwe, należy postawić na komunikację opartą na partnerstwie i faktach. Choć dla wielu rodziców brzmi to, jak kapitulacja, Skoczek nazywa to "mniejszym złem".

– Warto wtedy podejść do tematu bardzo odpowiedzialnie. Rozmawiać z takim 14-latkiem tak, jakbyśmy rozmawiali z osobą dorosłą. O konsekwencjach, o antykoncepcji, o tym, jak uważać i jak się do tego przygotować – wylicza se**uolog. – To brzmi jak przyzwolenie, ale w rzeczywistości to jedyna forma ochrony, jaką mamy, gdy autorytet zakazu przestaje działać.

Psycholog podkreśla, że dzisiejsza wczesna inicjacja rzadko wynika z naturalnego rozwoju biologicznego. Głównym motorem działań młodych ludzi jest dziś niszcząca presja rówieśnicza i lęk przed wykluczeniem.

– Pierwszym mechanizmem jest potrzeba udowodnienia, że nie jest się gorszym. Jeśli kolega chwali się inicjacją, pojawia się presja grupy. Aby nie zostać odrzuconym, młody człowiek próbuje nadgonić resztę, mimo że jego emocje wcale za tym nie nadążają – wyjaśnia Rafał Skoczek.

Do tego dochodzi współczesna "plaga cyfrowa". Skoczek wskazuje na ogromny wpływ mediów społecznościowych, komunikatorów takich jak Discord oraz coraz powszechniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji, która serwuje młodzieży nierealistyczny i uprzedmiotowiony obraz se**ualności. Jak dodaje, dzisiejsze nastolatki są bombardowane bodźcami, których ich rodzice w tym wieku nawet nie potrafili sobie wyobrazić.

– Mamy dziś "legalną po**ografię" na TikToku czy Instagramie, gdzie roznegliżowane ciała stają się nową normą. Do tego dochodzi AI – wystarczy wrzucić zdjęcie koleżanki, by ją rozebrać jednym kliknięciem. To generuje niewyobrażalną ilość wyzwalaczy, które przebodźcowują młode mózgi i przesuwają granice tego, co normalne.

Ostatecznie, zdaniem Skoczka, jedyną skuteczną "szczepionką" na presję otoczenia jest poczucie własnej wartości budowane w domu rodzinnym.