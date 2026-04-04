Nowe oszustwo w Chorwacji. Polska ambasada ostrzega naszych obywateli

Świat turystyki pełen jest oszustw, na które podróżni muszą uważać. Hotele widmo, zawyżone ceny czy kieszonkowcy to przekręty, które znamy od lat. Teraz jednak szybko narasta kolejny problem, na który Polacy bywają szczególnie narażeni. Służby w Chorwacji alarmują o nim coraz częściej.

Wraz z nadejściem wiosny o Chorwacji mówi się coraz częściej. Jest ona dość popularnym kierunkiem na wielkanocne wyjazdy, ale ostatnio stała się miejscem niebezpiecznym za sprawą bardzo trudnej sytuacji pogodowej. Polaków przed innym narastającym problemem w tym kraju ostrzegła teraz nasza ambasada w Zagrzebiu. Czujni muszą być zwłaszcza kierowcy.

Nowe oszustwo w Chorwacji wciąga Polaków do niebezpiecznej i nielegalnej pracy

Nowe oszustwo w Chorwacji, które szerzy się w sieci, nie jest twardo powiązane z turystyką. Nie dotyczy ono bowiem miejsc noclegowych czy przejazdu autostradami. Tym razem na baczności muszą się mieć osoby szukające ofert pracy w Chorwacji.

Sieć zalewają bowiem ogłoszenia o poszukiwaniu kierowców. Naciągacze szukają osób do pracy, gwarantując im zlecenia na długie trasy, a przede wszystkim bardzo wysokie stawki za każdego pasażera. W oczach wielu kandydatów może to wyglądać jak praca marzeń. Niestety po dotarciu na miejsce okazuje się, że jest to pułapka, która może zakończyć się więzieniem.

"W rzeczywistości zrekrutowane osoby uczestniczą często w działaniach zorganizowanych grup przestępczych, zajmujących się przemytem nielegalnych migrantów do Unii Europejskiej poprzez tzw. szlak bałkański. Najczęściej propozycje dotyczą wykonywania przewozów z Chorwacji i Słowenii, ale też z Węgier, Rumunii i Bułgarii do innego państwa UE" – informuje polska ambasada w Zagrzebiu.

"Udział w tego typu przestępstwie jest zagrożony wieloletnią karą pozbawienia wolności, w tym długiego oczekiwania na wyrok w areszcie tymczasowym bez możliwości powrotu do kraju" – dodała nasza ambasada.

Nowe oszustwo działa na coraz większą skalę. Polacy muszą uważać

Pojawienie się ogłoszeń z ofertą pracy dla kierowców w Chorwacji nie jest podejrzane. W końcu w szczycie sezonu są oni potrzebni do obsługi wycieczek czy nawet autobusów komunikacji publicznej. Kraj ten odwiedzają setki tysięcy podróżnych, stąd w sezonie rąk do pracy, także w transporcie, potrzeba więcej.

Problem nieuczciwych ofert stał się jednak na tyle poważny, że przed oszustwem "na kierowcę" lub "na usługi przewozu osób" w Chorwacji ostrzegają Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.