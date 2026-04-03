Podczas podróży po Europie warto czasami zejść z utartych szlaków Fot.Polina Sushko/Unsplash

Udane wakacje potrafią słono kosztować. Wie to każdy, kto planował je na własną rękę. Koszty takie jak transport, dane komórkowe czy bilety wstępu sumują się do wielkich rozmiarów. Dlatego miłym zaskoczeniem jest, gdy odkrywamy, że w niektórych miejscach wszystkie te udogodnienia możemy dostać... za darmo.

Choć Polacy przywykli do utartych szlaków, w wakacje często wybierając all inclusive w Turcji, Egipcie czy Hiszpanii, czasami warto rozważyć mniej popularne destynacje. Okazuje się bowiem, że w Europie znajduje się jeszcze sporo miejsc, które oferują ciekawe atrakcje, a nie zostały jeszcze zadeptane przez masową turystykę. Często oferują one korzyści niedostępne w znanych hubach turystycznych. Jest tak właśnie w małym państwie w samym sercu Europy.

Luksemburg przyjazny dla turystów. Możemy odwiedzić go bardzo tanio

Chociaż Luksemburg uznawany jest za jedno z najdroższych państw w Europie, okazuje się, że może być on całkiem przystępny dla turystów. Jest tak dlatego, że państwo to wprowadziło szereg udogodnień, dzięki którym zwiedzanie go jest niemal darmowe.

Chodzi przede wszystkim o bezpłatny transport publiczny, który w Luksemburgu obejmuje nie tylko mieszkańców, lecz również odwiedzających. Co ciekawe, dotyczy to nie tylko autobusów czy tramwajów, lecz również 2. klasy pociągów, które przewiozą nas po całym kraju. Transport to ogromna część wydatków, a przemieszczanie się jest nieuniknione podczas zwiedzania. Dlatego bezpłatne podróże po kraju wiele ułatwiają.

Kolejnym udogodnieniem jest darmowy internet. Sieć miejska "CityWifi Free" dostępna jest w większości miejsc publicznych w centrum, a także w hotelach, kawiarniach, bibliotekach i centrach handlowych. Kto płacił kiedyś wysokie rachunki za dane komórkowe bądź kupował kolejną kawę tylko po to, by skorzystać z Wi-Fi w kawiarni, ten wie, że ogólnodostępny internet to spore ułatwienie. Jednak na tym się nie kończy.

Kluczowe atrakcje w Luksemburgu także zobaczysz za darmo

Wisienką na torcie jest to, że znaczna część muzeów w Luksemburgu udostępniona jest turystom za darmo. Jest to na przykład Narodowe Muzeum Historii i Sztuki, które oferuje bezpłatny wstęp na wystawy stałe, czy Am Tunnel, unikalna galeria sztuki znajdująca się w tunelu podziemnym.

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej, warto rozważyć zakup LuxembourgCard. Jest to karta, która zapewnia bezpłatny wstęp do ponad 90 atrakcji w całym kraju. Jeżeli muzea i galerie sztuki to wasza ulubiona część zwiedzania, jest to na pewno dobra okazja, by zaoszczędzić na biletach. Ciekawą alternatywą może być też oferta Free Walking Tours. Platforma oferuje wycieczki z lokalnym przewodnikiem, a zapłata odbywa się w formie napiwku.

