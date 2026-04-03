Będzie pociąg bezpośrednio pod lotnisko w Modlinie
Lotnisko w Modlinie czekają wielkie zmiany. W planach przebudowa terminala, ale i nowe rozwiązania w transporcie Fot. Martyn Jandula/Shutterstock

Lotnisko w Modlinie stało się jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. Większa liczba połączeń Ryanaira i wejście tam Wizz Aira napędzą turystykę na całym Mazowszu. Jednak większa liczba turystów to także większe wyzwanie dla komunikacji. Kluczowa zmiana w tej kwestii ma zostać przeprowadzona do 2029 roku.

Port w Modlinie na przestrzeni lat zyskał swoich miłośników i zagorzałych wrogów. Z jednej strony ceny biletów bywają tam znacznie niższe niż na Lotnisku Chopina, a i siatka połączeń zachwyca tam różnorodnością. Z drugiej jednak dojazd do portu bywa niemałym wyzwaniem i wielogodzinną przeprawą, która skutecznie odstrasza podróżnych. I to właśnie ta kwestia ma się zmienić już do 2029 roku.

Kluczowa zmiana w Modlinie już w 2029 roku. Na taki komfort czekali podróżni

Do Modlina można dostać się na wiele sposobów. Ten najpowszechniejszy i najłatwiejszy to oczywiście dojazd własnym autem. Port dysponuje wieloma miejscami parkingowymi, ale w jego okolicy nie brakuje także parkingów w bardzo dobrych cenach oferujących transfer pod drzwi terminala przez 24 godziny na dobę.

Inna opcja to wybór komunikacji publicznej. I tu do wyboru są autobusy, m.in. Flixbus, ale i kolej. Tylko z tą drugą od lat jest problem. Tory nie dojeżdżają bowiem do samego lotniska, a jedynie do miasta Modlina. Tam trzeba wysiąść i spod dworca złapać autobus kursujący 2–3 razy na godzinę. Jak się domyślacie lub wiecie z własnego doświadczenia, bywa on potwornie zapchany ludźmi z bagażami, przez co nieraz po prostu nie wystarcza tam miejsca dla wszystkich.

I właśnie ten ostatni problem ma zostać naprawiony już w 2029 roku. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę torów i całej niezbędnej infrastruktury, dzięki której pociągi będą zatrzymywały się zaledwie 250 metrów od wejścia do terminala. To ogromne ułatwienie dla podróżnych ma być gotowe już za 3 lata.

Zobacz także

Nieodkryta perełka w samym sercu Europy. Zwiedzisz ją prawie za darmo
Czarny koń wakacji all inclusive. Kosztuje grosze, a przegrywa z Maltą
Polak porwany przez powódź w Grecji. Tragiczny finał nocnej ulewy
Czy wakacje na Cyprze są bezpieczne? Ambasador reaguje na ostrzeżenia MSZ
Odwołali wycieczki do ZEA aż do 2027 roku. Kolejny taki przypadek
Ulubiony kierunek Polaków tłumi turystów. Wolą tych z grubszymi portfelami

Pociąg na lotnisko w Modlinie coraz bliżej. Inwestycja będzie kosztowała krocie

Właściciele lotniska w Modlinie, czyli m.in. władze Mazowsza, a także PLK od lat chciały, aby do lotniska dało się dojechać bezpośrednio pociągiem. Problemem były jednak finanse, a także uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę. Pamiętajmy bowiem, że lotnisko znajduje się tuż obok Kampinoskiego Parku Narodowego.

Teraz jednak wszystko zmierza w kierunku realizacji tej inwestycji. Nowa trasa kolejowa będzie miała długość 5,5 kilometra, a stacja końcowa powstanie w okolicy obecnego ronda znajdującego się przed terminalem. Szacuje się, że budowa tego odcinka będzie kosztowała ponad 250 mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2027 rok, a pierwszy pociąg ma tam dotrzeć dwa lata później.

– Bezpośrednie połączenie kolejowe wprost na lotnisko w Modlinie to komfort dla pasażerów i oszczędność ich czasu. Inwestycja będzie wielkim ułatwieniem dla tysięcy podróżnych każdego dnia – przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, cytowany przez Fly4free.pl.