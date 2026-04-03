Lotnisko w Modlinie czekają wielkie zmiany. W planach przebudowa terminala, ale i nowe rozwiązania w transporcie

Lotnisko w Modlinie stało się jednym z najszybciej rozwijających się portów w Europie. Większa liczba połączeń Ryanaira i wejście tam Wizz Aira napędzą turystykę na całym Mazowszu. Jednak większa liczba turystów to także większe wyzwanie dla komunikacji. Kluczowa zmiana w tej kwestii ma zostać przeprowadzona do 2029 roku.

Port w Modlinie na przestrzeni lat zyskał swoich miłośników i zagorzałych wrogów. Z jednej strony ceny biletów bywają tam znacznie niższe niż na Lotnisku Chopina, a i siatka połączeń zachwyca tam różnorodnością. Z drugiej jednak dojazd do portu bywa niemałym wyzwaniem i wielogodzinną przeprawą, która skutecznie odstrasza podróżnych. I to właśnie ta kwestia ma się zmienić już do 2029 roku.

Kluczowa zmiana w Modlinie już w 2029 roku. Na taki komfort czekali podróżni

Do Modlina można dostać się na wiele sposobów. Ten najpowszechniejszy i najłatwiejszy to oczywiście dojazd własnym autem. Port dysponuje wieloma miejscami parkingowymi, ale w jego okolicy nie brakuje także parkingów w bardzo dobrych cenach oferujących transfer pod drzwi terminala przez 24 godziny na dobę.

Inna opcja to wybór komunikacji publicznej. I tu do wyboru są autobusy, m.in. Flixbus, ale i kolej. Tylko z tą drugą od lat jest problem. Tory nie dojeżdżają bowiem do samego lotniska, a jedynie do miasta Modlina. Tam trzeba wysiąść i spod dworca złapać autobus kursujący 2–3 razy na godzinę. Jak się domyślacie lub wiecie z własnego doświadczenia, bywa on potwornie zapchany ludźmi z bagażami, przez co nieraz po prostu nie wystarcza tam miejsca dla wszystkich.

I właśnie ten ostatni problem ma zostać naprawiony już w 2029 roku. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na budowę torów i całej niezbędnej infrastruktury, dzięki której pociągi będą zatrzymywały się zaledwie 250 metrów od wejścia do terminala. To ogromne ułatwienie dla podróżnych ma być gotowe już za 3 lata.

Pociąg na lotnisko w Modlinie coraz bliżej. Inwestycja będzie kosztowała krocie

Właściciele lotniska w Modlinie, czyli m.in. władze Mazowsza, a także PLK od lat chciały, aby do lotniska dało się dojechać bezpośrednio pociągiem. Problemem były jednak finanse, a także uzyskanie niezbędnych zezwoleń na budowę. Pamiętajmy bowiem, że lotnisko znajduje się tuż obok Kampinoskiego Parku Narodowego.

Teraz jednak wszystko zmierza w kierunku realizacji tej inwestycji. Nowa trasa kolejowa będzie miała długość 5,5 kilometra, a stacja końcowa powstanie w okolicy obecnego ronda znajdującego się przed terminalem. Szacuje się, że budowa tego odcinka będzie kosztowała ponad 250 mln zł. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2027 rok, a pierwszy pociąg ma tam dotrzeć dwa lata później.

