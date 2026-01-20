Wizz Air otworzy 3 nowe trasy z Polski. Dwie z nich dostanie Modlin Fot. photoshooter2015/Shutterstock

Ofensywa Wizz Aira na polskim rynku trwa. Przewoźnik we wtorek 20 stycznia wyłożył karty na stół i wprowadził do sprzedaży aż 3 nowe trasy z Polski. Dwie z nich będą dostępne z lotniska w Modlinie, na które linie z Węgier wróciły po wieloletniej przerwie w grudniu.

REKLAMA

Wizz Air wydaje się być zadowolony z lotów z Modlina. Przewoźnik zaczął stamtąd latać w grudniu, a już teraz zapowiedział otwarcie dwóch nowych tras na idealne słoneczne wakacje. Jednak tym razem skorzysta nie tylko Warszawa. Nowe połączenie pojawi się także na lotnisku w Krakowie.

Wizz Air otwiera dwie nowe trasy z Modlina. To odpowiedź na duże zainteresowanie

Zacznijmy od Modlina, który dzięki wejściu tam Wizz Aira i podpisaniu umowy z Ryanairem jest jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk w Europie. To dobra wiadomość dla portu, ale przede wszystkim dla turystów z Warszawy i okolic, którzy mogą latać do wielu miejsc w przystępnych cenach.

REKLAMA

We wtorek 22 stycznia Wizz Air zapowiedział otwarcie stamtąd dwóch nowych połączeń. Pierwszym z nich jest Warna w Bułgarii. To bez wątpienia jedna z najlepszych opcji dla osób, które planują spędzić urlop na plażowaniu. Warna jest bowiem znana jako jeden z najlepszych kurortów nad Morzem Czarnym, głównie za sprawą długich i piaszczystych plaż.

Dodatkową zaletą są ceny. Bilet lotniczy w jedną stronę można zarezerwować już od 124 zł. Połączenie zadebiutuje 21 maja i będzie dostępne 3 razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Więc to wy zdecydujecie, czy polecicie tam na city breaka, czy dłuższy urlop. A dodajmy, że do Warny tego lata będzie można latać także z Katowic. Uruchomienie obu tych połączeń to dowód, na dynamiczny wzrost zainteresowania wakacjami w Bułgarii wśród Polaków.

REKLAMA

Drugą nowością z Modlina będą loty do włoskiego Rimini. Miasto słynie z pięknej plaży, ale jest też idealnym punktem wypadowym do zwiedzania regionu Emilia-Romania. To idealna opcja na połączenie słonecznego urlopu z odkrywaniem mniej oczywistych zakątków Włoch. Pierwszy samolot na tej trasie poleci 22 maja, a kolejne połączenia będą realizowane w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Ceny biletów w jedną stronę będą zaczynać się od 109 zł.

Kraków z nową trasą do Grecji. Będzie konkurencja dla ofert biur podróży

Wizz Air znalazł jeszcze jeden kierunek, który Polacy kochają, a do którego nadal nie latał. Właśnie dlatego z Krakowa zostanie uruchomiona trasa na grecką wyspę Rodos. To połączenie zadebiutuje 9 czerwca i będzie realizowane trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Ceny biletów zaczynają się od 139 zł w jedną stronę.

REKLAMA