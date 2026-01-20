Ofensywa Wizz Aira na polskim rynku trwa. Przewoźnik we wtorek 20 stycznia wyłożył karty na stół i wprowadził do sprzedaży aż 3 nowe trasy z Polski. Dwie z nich będą dostępne z lotniska w Modlinie, na które linie z Węgier wróciły po wieloletniej przerwie w grudniu.
Wizz Air wydaje się być zadowolony z lotów z Modlina. Przewoźnik zaczął stamtąd latać w grudniu, a już teraz zapowiedział otwarcie dwóch nowych tras na idealne słoneczne wakacje. Jednak tym razem skorzysta nie tylko Warszawa. Nowe połączenie pojawi się także na lotnisku w Krakowie.
Wizz Air otwiera dwie nowe trasy z Modlina. To odpowiedź na duże zainteresowanie
Zacznijmy od Modlina, który dzięki wejściu tam Wizz Aira i podpisaniu umowy z Ryanairem jest jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk w Europie. To dobra wiadomość dla portu, ale przede wszystkim dla turystów z Warszawy i okolic, którzy mogą latać do wielu miejsc w przystępnych cenach.
We wtorek 22 stycznia Wizz Air zapowiedział otwarcie stamtąd dwóch nowych połączeń. Pierwszym z nich jest Warna w Bułgarii. To bez wątpienia jedna z najlepszych opcji dla osób, które planują spędzić urlop na plażowaniu. Warna jest bowiem znana jako jeden z najlepszych kurortów nad Morzem Czarnym, głównie za sprawą długich i piaszczystych plaż.
Dodatkową zaletą są ceny. Bilet lotniczy w jedną stronę można zarezerwować już od 124 zł. Połączenie zadebiutuje 21 maja i będzie dostępne 3 razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Więc to wy zdecydujecie, czy polecicie tam na city breaka, czy dłuższy urlop. A dodajmy, że do Warny tego lata będzie można latać także z Katowic. Uruchomienie obu tych połączeń to dowód, na dynamiczny wzrost zainteresowania wakacjami w Bułgarii wśród Polaków.
Drugą nowością z Modlina będą loty do włoskiego Rimini. Miasto słynie z pięknej plaży, ale jest też idealnym punktem wypadowym do zwiedzania regionu Emilia-Romania. To idealna opcja na połączenie słonecznego urlopu z odkrywaniem mniej oczywistych zakątków Włoch. Pierwszy samolot na tej trasie poleci 22 maja, a kolejne połączenia będą realizowane w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Ceny biletów w jedną stronę będą zaczynać się od 109 zł.
Kraków z nową trasą do Grecji. Będzie konkurencja dla ofert biur podróży
Wizz Air znalazł jeszcze jeden kierunek, który Polacy kochają, a do którego nadal nie latał. Właśnie dlatego z Krakowa zostanie uruchomiona trasa na grecką wyspę Rodos. To połączenie zadebiutuje 9 czerwca i będzie realizowane trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty. Ceny biletów zaczynają się od 139 zł w jedną stronę.
Uruchomienie połączeń na Rodos to bardzo ciekawy ruch. Polacy od lat uwielbiają tę wyspę, ale latają tam w dużej mierze na pokładzie czarterów. Uruchomienie regularnej trasy to konkurencja dla biur podróży, które wynajmują całe samoloty, ale równocześnie szansa na rozwój dla mniejszych touroperatorów sprzedających pakiety dynamiczne dopasowane do oczekiwań podróżnych.
